Chàng nghiên cứu sinh được biết đến trên mạng với cái tên “The Artful Cheapskate” đã thu hút hơn 12.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Anh sống bằng khẩu phần ăn ít ỏi để có tiền trang trải cho chương trình tiến sỹ y khoa, anh thậm chí còn hiến máu để được một bữa ăn miễn phí.

Sau khi tốt nghiệp trường y ở Trung Quốc và tiết kiệm được 300.000 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng) khi làm việc tại Thượng Hải, anh bắt đầu theo học chương trình tiến sỹ tự túc tại một viện nghiên cứu hàng đầu ở Thụy Sỹ, quốc gia nổi tiếng với chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng.

“Ở Thụy Sỹ, một nghiên cứu sinh tiến sỹ thường cần từ 1.000 đến 1.500 Franc Thụy Sỹ (khoảng 33-49 triệu đồng) mỗi tháng. Tôi đã chứng kiến nhiều sinh viên tự túc bỏ học vào năm thứ ba chỉ vì không đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí. Đó là điều tôi hoàn toàn không thể chấp nhận”, anh nói.

Chi phí sinh hoạt ở Thụy Sỹ quá cao, buộc nhiều sinh viên nước ngoài phải bỏ học. (Ảnh: Shutterstock)

Một sinh viên khác chia sẻ với Meiri Renwu: “Trước khi đến Thụy Sỹ, tôi đã quyết tâm sống tiết kiệm. Sinh viên quốc tế không được làm việc hợp pháp ở đây, nên tôi phải tiết kiệm bất cứ khi nào có thể”.

Chàng trai này cho biết tiết kiệm là một nghệ thuật và đó là lý do anh đặt cho mình cái tên “The Artful Cheapskate” (nghĩa là nghệ thuật giá rẻ) trên mạng xã hội.

Trong một trong những bài đăng lan truyền mạnh nhất của mình, anh tiết lộ một chiến lược khác thường để giữ gìn sức khỏe và duy trì khối lượng cơ: Ăn thức ăn cho mèo mua từ chuỗi siêu thị Migros của Thụy Sỹ để bổ sung lượng protein.

“Nhiều người sốc trước lựa chọn của tôi. Nhưng tôi đã tính toán. Một túi thức ăn cho mèo 3kg chỉ có giá 3,75 franc Thụy Sỹ (khoảng 124 nghìn đồng) và chứa tới 32% protein. Điều đó có nghĩa là một franc (khoảng 33 nghìn đồng) cung cấp cho bạn 256 đơn vị protein, giá trị hơn bất kỳ loại thực phẩm nào tôi từng tìm thấy ở Thụy Sỹ cho đến nay”, nghiên cứu sinh này nói.

Nhưng anh cũng cảnh báo: "Đừng bao giờ trộn nó với sữa. Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để che giấu mùi là ăn nó với đậu phộng. Cảm giác no sẽ kéo dài rất lâu".

Anh cũng khẳng định thức ăn cho mèo có lợi ích đáng ngạc nhiên: “Nghiên cứu sinh tiến sỹ thường bị rụng tóc, nhưng thức ăn cho mèo có chứa các thành phần giúp lông mèo bóng và mềm, và tóc tôi chưa bao giờ trông đẹp hơn thế".

Thức ăn cho mèo giàu protein đã giúp tóc của anh trông đẹp hơn bao giờ hết. (Ảnh: Handout)

Trong một bài đăng khác, chàng trai chia sẻ rằng anh thậm chí còn hiến máu ở Thụy Sỹ để đổi lấy bữa ăn. “Thành thật mà nói, quà tặng cho người hiến máu ở đây hào phóng hơn nhiều so với ở Trung Quốc. Bạn có thể nhận được đồ uống và chocolate tùy thích. Bạn cũng được tặng bánh mì sandwich, súp, khoai tây chiên và kẹo dẻo nữa. Về cơ bản, đây là một bữa tiệc buffet, nguồn cung thực phẩm dồi dào nhất”, anh viết.

Anh kết thúc bài đăng bằng cách quảng bá “sự tiết kiệm lành mạnh”. Vừa mới giành được học bổng, anh sẽ sớm rời Thụy Sỹ và bắt đầu chương trình học tại Đại học Harvard, dự định sẽ tiếp tục sống với ngân sách eo hẹp ở Boston (Mỹ).

Câu chuyện của chàng nghiên cứu sinh này đã gây nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc: "Anh ấy thực sự là một huyền thoại. Tôi đã nghe theo lời khuyên của anh ấy và mua một ít thức ăn cho mèo. Nó tanh đến mức tôi thậm chí không thể ăn nổi"; "Có cần thiết không anh bạn? Cứ đi Đức mua thịt dự trữ cuối tuần đi"...

Một người khác nói đùa: "Phát trực tiếp cảnh mình ăn thức ăn cho mèo có thể rất có lợi nhuận. À, mách bạn biết nhé, ga tàu Zurich còn phát đồ ăn miễn phí nữa".