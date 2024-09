Thời gian gần đây, một TikToker 9x có hơn 30 ngàn lượt follow đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ câu chuyện đau lòng về lý do bản thân bị suy thận.

Chàng trai kể, trước đây anh từng có 6 năm làm công việc về đêm, cũng vì thế anh thường xuyên phải sử dụng nước ngọt để duy trì sự tỉnh táo.

Việc thường xuyên thức khuya, làm việc quá sức cũng đã góp phần làm cơ thể anh suy yếu và tăng nguy cơ tổn thương thận. Cuối cùng, 9x được bác sĩ chẩn đoán bị ô nhiễm nguồn nước, tăng huyết áp vô căn dẫn đến suy thận. Đáng nói, bản thân chàng trai này không có tiền sử bệnh di truyền về thận từ bố mẹ hay họ hàng.

Hình minh họa.

Cũng theo nam TikToker, trong quá trình điều trị bệnh anh nhận ra bệnh suy thận ngày càng trẻ hóa. Ngoài nguyên nhân do thức khuya nhiều và lạm dụng nước ngọt, anh cũng nhận thấy có rất nhiều người phải chạy thận nhân tạo do biến chứng tiểu đường, cao huyết áp hay lupus ban đỏ... Bên cạnh đó, cũng có không ít chị em phụ nữ phải chạy thận suốt đời do lạm dụng thực phẩm chức năng như thuốc giảm cân, tăng cân...

Câu chuyện của chàng TikToker là lời cảnh báo cho những ai có thói quen làm việc đêm và sử dụng nước ngọt để tăng năng lượng. Suy thận không chỉ đến từ yếu tố di truyền mà còn từ chính thói quen sống hàng ngày. Hãy biết lắng nghe cơ thể, lựa chọn lối sống lành mạnh và bảo vệ sức khỏe của chính mình trước khi quá muộn.

Vì sao thức khuya, uống nhiều nước ngọt lại gây hại cho thận?

1. Thức khuya

Thức khuya là một thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với thận. Cơ thể con người hoạt động theo nhịp sinh học, với các giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi vào ban đêm, bao gồm cả thận. Khi thức khuya thường xuyên, cơ thể không có đủ thời gian để thận thực hiện chức năng lọc máu và loại bỏ các chất độc hại một cách hiệu quả.

Nghiên cứu của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ (American Society of Nephrology) chỉ ra rằng, những người thường xuyên thiếu ngủ có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao hơn so với những người có giấc ngủ đủ và chất lượng.

Thức khuya liên tục gây ra tình trạng căng thẳng mãn tính cho cơ thể, làm tăng huyết áp, giảm khả năng lọc máu và tăng nguy cơ tổn thương tế bào thận. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi, hệ thống thần kinh giao cảm cũng bị kích hoạt liên tục, dẫn đến việc thận phải làm việc quá sức và dễ bị suy giảm chức năng.

Một nghiên cứu khác công bố trên Tạp chí Thận học Quốc tế (Journal of the American Society of Nephrology) cho thấy rằng những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ suy thận cao gấp đôi so với người ngủ đủ giấc từ 7-8 giờ. Thức khuya kéo dài có thể gây rối loạn huyết áp, dẫn đến bệnh thận mãn tính vì huyết áp cao làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận.

2. Uống nhiều nước ngọt

Nước ngọt có ga chứa một lượng lớn đường và chất làm ngọt nhân tạo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận. Khi uống quá nhiều nước ngọt, cơ thể phải đối mặt với lượng đường cao, dẫn đến tình trạng kháng insulin, tăng nguy cơ mắc tiểu đường và tăng huyết áp, cả hai yếu tố này đều là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh thận.

Theo một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng và Sức khỏe Cộng đồng (Public Health Nutrition Journal), việc tiêu thụ nước ngọt thường xuyên liên quan trực tiếp đến sự suy giảm chức năng thận. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng những người uống hơn hai lon nước ngọt mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn đáng kể. Lượng đường cao trong nước ngọt gây ra sự quá tải trong quá trình lọc máu, tạo áp lực lớn lên thận và gây ra viêm nhiễm cũng như tổn thương các tế bào thận.

Ngoài ra, nước ngọt có chứa phốt phát – một chất bảo quản phổ biến, nhưng khi nạp quá nhiều phốt phát, cơ thể có thể bị rối loạn chuyển hóa canxi và phốt pho, làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận theo thời gian.