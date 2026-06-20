Ở tuổi 30, khi nhiều người trẻ vẫn đang cố gắng bám trụ nơi thành phố để tìm kiếm cơ hội, một chàng trai Hồ Nam (Trung Quốc) lại đưa ra quyết định khiến không ít người xung quanh bất ngờ: Về quê xây sẵn căn nhà dưỡng già cho bố mẹ và chính mình trong tương lai.

Không mua đất ở thành phố, không chạy theo một căn hộ hiện đại, anh chọn xây một ngôi nhà nằm giữa núi rừng quê hương với diện tích hơn 760m2, cao 3 tầng, thiết kế mở hoàn toàn với thiên nhiên.

Chủ nhân của căn nhà là chàng trai có biệt danh Bồ Đào.

Trước khi trở về quê, Bồ Đào từng có gần 20 năm sống xa nhà. Anh từng học tập, làm việc tại Thâm Quyến, thậm chí một mình mang balo sang Đông Nam Á khởi nghiệp.

Anh từng rất thích nhịp sống thành thị. Nhưng càng đi xa, anh càng có cảm giác mình đang “trôi nổi”.

“Người rời quê đi xa thường vẫn có một sự gắn bó đặc biệt với mảnh đất mình sinh ra. Tôi nghĩ sau này khi già đi, mình vẫn sẽ quay về đây ” , Bồ Đào chia sẻ.

Chàng trai 30 tuổi xây biệt thự dưỡng già.

30 tuổi, dừng mọi thứ để xây nhà dưỡng già

Năm 2020, bố mẹ Bồ Đào nói với anh rằng họ muốn trở về quê sống. Cùng thời điểm đó, công việc kinh doanh của anh gặp nhiều khó khăn, bản thân cũng rơi vào giai đoạn chưa biết nên tiếp tục con đường nào.

Giữa lúc đó, anh quyết định làm một việc mà mình đã ấp ủ từ lâu: về quê xây một căn nhà dành cho cuộc sống sau này của gia đình.

Với Bồ Đào, đây không phải là căn nhà để “nghỉ hưu” ngay ở tuổi 30, mà là sự chuẩn bị trước cho vài chục năm tiếp theo, khi bố mẹ anh lớn tuổi hơn, và khi chính anh cũng bước vào giai đoạn cần một nơi để trở về.

Anh nghĩ rằng nếu sau này chắc chắn gia đình sẽ quay về quê sinh sống, vậy tại sao không xây dựng không gian ấy từ sớm, để từng ngày hoàn thiện nó theo đúng cách mình mong muốn.

Vốn yêu thích kiến trúc từ thời đại học, Bồ Đào bắt đầu tự học thiết kế, tự nghiên cứu bản vẽ và thử nghiệm từng ý tưởng. Từ những bản phác thảo đơn giản ban đầu, anh mất khoảng vài năm để biến ý tưởng thành căn nhà hoàn chỉnh ngoài đời thực.

Toàn cảnh căn nhà.

Nhiều người trong làng khi nghe chuyện đều cảm thấy khó hiểu. Một chàng trai mới 30 tuổi, thay vì mua nhà ở thành phố hay tập trung kiếm tiền, lại bỏ nhiều công sức và tiền bạc để xây một căn nhà mà mục đích chính là dành cho tương lai hàng chục năm sau .

Nhưng Bồ Đào vẫn bắt tay làm. Căn nhà nằm trên một sườn dốc ở huyện Hành Đông, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam.

Tổng diện tích hơn 760m2, gồm 3 tầng.

Điểm đặc biệt nhất trong thiết kế của Bồ Đào là anh không muốn xây một căn nhà chỉ để “ở”, mà muốn tạo ra một không gian khiến con người thực sự cảm thấy thoải mái.

Vì nằm dựa vào núi, anh rất chú ý tới ánh sáng và sự thông thoáng.

Một giếng trời nằm ngay trung tâm, kết hợp với cầu thang xoắn cao ba tầng, giúp ánh sáng tự nhiên đi xuyên qua các tầng.

Khoảng còn lại hướng ra phía sau núi, được thiết kế mở với bàn dài và một hồ nước nhỏ. Mùa hè, đây trở thành nơi sinh hoạt chính của cả gia đình.

Ăn cơm xong, Bồ Đào có thể mang máy tính ra ngoài, ngâm chân dưới nước, uống trà, đọc sách hoặc làm việc cả ngày.

Căn nhà có nhiều cây xanh xung quanh.

Một trong những chi tiết khiến nhiều người chú ý là căn nhà gần như không tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Phần lớn cửa đều sử dụng kính lớn có thể kéo mở, giúp không gian trong nhà và ngoài trời kết nối với nhau. Bồ Đào cho biết vì nhà nằm giữa thiên nhiên nên anh muốn giữ cảm giác gần gũi đó thay vì biến căn nhà thành một không gian kín hoàn toàn.

Bên ngoài nhà là hệ thống vườn cây, những bức tường gạch đỏ trồng hoa leo vừa tạo sự riêng tư, vừa che đi những góc nhà cũ trong làng, để hướng nhìn chỉ còn lại núi non phía xa.

Căn nhà còn có một góc chòi nhỏ và một “hang núi” nhân tạo. Buổi sáng tránh nắng, hàng xóm thường sang đây ngồi chơi, trò chuyện hoặc đánh bài.

Anh chàng cũng thiết kế mỗi tầng là một "thế giới" riêng cho từng thành viên trong nhà. Cụ thể, tầng một là không gian dành cho bố mẹ Bồ Đào.

Một số góc chill xinh xắn trong nhà.

Ngoài phòng ngủ còn có phòng khách, phòng ăn và hai căn bếp. Vì bố anh thích nấu ăn, anh đặc biệt thiết kế một khu bếp tiện dụng với cả bếp hiện đại lẫn bếp củi truyền thống. Mẹ anh lại yêu cây cối nên khu vực phía sau nhà trở thành khu vườn lớn.

Tầng hai là phòng ngủ và phòng làm việc của Bồ Đào.

Bước ra ngoài là một bãi cỏ rộng, nơi anh có thể ngồi nghỉ, đọc sách hoặc đơn giản là ngắm cảnh.

Tầng ba dành cho em gái và các phòng khách. Phía sau tầng này có lối đi thẳng lên núi, nơi gia đình có thể trồng thêm cây mới.

Bồ Đào cho biết bố mẹ anh siêu ưng căn nhà này, mẹ trồng hoa, bố nấu ăn.

Từng bị cho là “làm chuyện không tưởng”, cuối cùng hàng xóm lại thích đến chơi

Ban đầu, khi Bồ Đào nói muốn xây một căn nhà khác biệt như vậy, nhiều người xung quanh đều nghi ngờ. Họ cho rằng công trình quá phức tạp, khó thi công, thậm chí có thể không hoàn thành.

Bản thân anh cũng từng lo lắng vì đây là số tiền lớn. Nhưng anh nghĩ: “Nếu xây xong mà không phải căn nhà mình muốn, vậy mọi thứ cũng không còn ý nghĩa.”

Toàn bộ vật liệu trong nhà chủ yếu rất quen thuộc như tre, đá mài, kính.

Những người thi công cũng đều là người trong làng.

Bồ Đào tự cầm bản vẽ, cùng thợ chỉnh sửa từng chi tiết.

Riêng cầu thang trong nhà đã phải tháo đi làm lại vài lần mới đạt yêu cầu.

Sau khi hoàn thiện, những người từng nghi ngờ lại trở thành những người thường xuyên ghé thăm.

Những người hàng xóm thường xuyên ghé chơi.

Sau khi hoàn thành căn nhà, Bồ Đào có khoảng 3 năm gần như chỉ sống ở đây.

Anh không đi xa, dành thời gian chăm sóc không gian mình tạo ra.

Khi chia sẻ câu chuyện lên mạng, rất nhiều người từ thành phố tìm đến.

Họ nói rằng cuộc sống hiện đại khiến họ quá căng thẳng và muốn có một nơi để tạm dừng.

Bồ Đào từng tổ chức hoạt động mang tên “Tạm dừng một chút, để đi xa hơn”, cho phép những người xa lạ tới ở miễn phí vài ngày để nghỉ ngơi.

Ngày càng nhiều bạn bè ở thành phố tìm đến căn nhà này chỉ để “ngồi yên”. Có hôm, mọi người cùng ngồi trên bãi cỏ uống bia đến khuya. Khi anh tắt hết đèn để nhìn ánh trăng, một người bạn bất ngờ xúc động vì nhận ra đã rất lâu rồi mình không thực sự nhìn thấy bầu trời đêm.

Trước đây, anh từng nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn.

Nhưng sau khi trở về quê, suy nghĩ đó thay đổi.

Ở thành phố, mọi thứ thường được đo bằng hiệu suất, công việc và thu nhập.

Còn ở quê, đôi khi chỉ cần vài trăm tệ cũng có thể sống một tháng với nhịp điệu khác.

Buổi tối cùng có góc chill ngoài sân cỡ này.

Với Bồ Đào, căn nhà 760m² này không chỉ là một công trình.

Nó là nơi dành cho bố mẹ, cho tuổi già của chính anh, và cũng là nơi anh tìm lại cảm giác thuộc về sau nhiều năm đi xa.