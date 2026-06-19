Mùa nắng nóng, quạt điện gần như hoạt động liên tục trong nhiều gia đình. Không ít người có thói quen rút phích cắm ngay sau khi tắt với suy nghĩ vừa tiết kiệm điện vừa phòng tránh cháy nổ. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ EVN và các chuyên gia năng lượng, việc này không phải lúc nào cũng cần thiết.

Trong hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dẫn nghiên cứu của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) và tổ chức Energy Efficient Strategies (Australia) cho biết phần lớn quạt điện thông thường gần như không tiêu thụ điện hoặc mức tiêu thụ rất nhỏ khi đã tắt. Chỉ khoảng 3% quạt được khảo sát có mức điện năng chờ đáng kể.

Điều này xuất phát từ việc các loại quạt cơ truyền thống không sử dụng nhiều mạch điện tử phức tạp như tivi, máy tính hay các thiết bị gia dụng thông minh. Do đó, dù phích cắm vẫn cắm vào ổ điện, lượng điện tiêu thụ gần như không đáng kể.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng cho biết hiện tượng "điện năng ma cà rồng" (vampire load) chủ yếu xuất hiện ở những thiết bị có màn hình hiển thị, chế độ chờ hoặc bộ điều khiển điện tử. Với quạt điện thông thường, mức tiêu thụ điện ở trạng thái tắt gần như bằng không.

Đối với các dòng quạt điều khiển từ xa, quạt thông minh hay quạt có màn hình LED, thiết bị vẫn có thể tiêu thụ một lượng điện nhỏ để duy trì mạch điều khiển. Tuy nhiên, mức tiêu thụ này không đáng kể và khó tạo ra khác biệt lớn trên hóa đơn tiền điện hằng tháng.

Có cần rút phích cắm sau khi tắt quạt? EVN khuyến cáo thế nào?

Theo hướng dẫn sử dụng quạt tiết kiệm điện của EVN, người dùng nên tắt quạt và rút phích cắm khi không sử dụng trong thời gian dài . Tuy nhiên, mục đích chính của việc này không phải để tiết kiệm điện mà nhằm tăng độ an toàn cho thiết bị và hạn chế các nguy cơ về điện.

Tổ chức Electrical Safety Foundation International (ESFI) của Mỹ cũng khuyến cáo việc ngắt hoàn toàn nguồn điện giúp giảm nguy cơ chập cháy đối với các thiết bị đã cũ hoặc dây dẫn xuống cấp. Trong khi đó, các chuyên gia năng lượng được The Spruce dẫn lời cho rằng việc rút phích cắm khi không sử dụng trong thời gian dài còn giúp bảo vệ thiết bị trước các xung điện bất thường trên lưới điện, qua đó kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Các chuyên gia cho rằng người dùng nên rút điện trong những trường hợp như đi vắng nhiều ngày, có mưa giông hoặc sét, trước khi vệ sinh quạt, hoặc khi phát hiện dây điện, ổ cắm có dấu hiệu nóng bất thường.

Ngược lại, nếu quạt được sử dụng thường xuyên hằng ngày, việc để nguyên phích cắm sau khi tắt sẽ không gây hao điện đáng kể và cũng không bắt buộc phải rút ra ngay.

Lưu ý để sử dụng quạt an toàn, bền hơn trong mùa nắng nóng

Bên cạnh việc có nên rút phích cắm hay không, EVN và các cơ quan phòng cháy chữa cháy cũng đưa ra nhiều khuyến cáo giúp thiết bị hoạt động an toàn và kéo dài tuổi thọ.

Theo EVN, người dùng nên tắt quạt bằng công tắc trước, chờ cánh quạt dừng hẳn rồi mới rút điện nếu cần. Không nên kéo dây nguồn để rút phích cắm vì có thể làm lỏng chân cắm, gây tiếp xúc điện kém và tăng nguy cơ phát nhiệt.

Ngoài ra, việc cắm - rút liên tục nhiều lần mỗi ngày cũng không được khuyến khích. Các kỹ sư điện cho rằng thao tác này lâu dài có thể khiến chân cắm và ổ cắm bị mòn, làm tăng nguy cơ chập cháy.

EVN cũng khuyến cáo cần vệ sinh quạt định kỳ để tránh bụi bẩn bám vào mô-tơ gây nóng máy, đồng thời không nên cắm chung quá nhiều thiết bị công suất lớn trên một ổ điện. Trong mùa nắng nóng, quạt không nên hoạt động liên tục 24/24 giờ mà cần có thời gian nghỉ để tản nhiệt.

Nếu quạt xuất hiện mùi khét, phát tiếng ồn lớn bất thường, quay yếu hoặc dây điện bị hở, người dùng nên ngừng sử dụng và kiểm tra hoặc thay mới thiết bị.