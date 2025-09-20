Ngay sau khi kết thúc buổi chạy, anh chàng Trung Quốc này đột nhiên ngã quỵ và được tuyên bố là đã tử vong sau khi được cấp cứu. Cuộc điều tra cho thấy người này qua đời vì viêm cơ tim, một căn bệnh nguy hiểm thường bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường.

Vào mùa thu mát mẻ, càng cần phải cảnh giác.

Cảm cúm hay viêm cơ tim? Hãy để ý khác biệt

- Mệt mỏi: Cảm cúm thường chỉ uể oải, nghỉ ngơi là hồi phục. Với viêm cơ tim, người bệnh thậm chí thấy khó thở, nằm xuống còn có cảm giác như bị nghẹt thở.

- Đau nhức: Nếu cảm cúm là đau cơ thông thường thì viêm cơ tim lại đau ở vùng trước tim, có thể lan sang vai trái hoặc sau lưng, cảm giác như bị đè nặng.

- Sốt: Cúm thường sốt vài ngày rồi hạ. Viêm cơ tim lại kèm sốt âm ỉ, rối loạn nhịp tim, nhịp khi nghỉ ngơi vẫn có thể vượt 100 lần/phút.

Những dấu hiệu sau tập luyện không được coi thường

- Đổ mồ hôi lạnh bất thường: Áo ướt sũng mồ hôi lạnh có thể là tín hiệu sốc tim.

- Chóng mặt, hoa mắt: Nếu sau khi ngừng vận động mà cảm giác này kéo dài trên 10 phút, đó có thể là dấu hiệu não thiếu máu.

- Buồn nôn, nôn ói dữ dội: Khi không liên quan đến bệnh dạ dày thì rất có thể là tim bị thiếu máu, kích thích dây thần kinh.

Cẩm nang phòng ngừa trong mùa vận động

- Kiểm soát cường độ: Dùng “bài test trò chuyện” - nếu chạy mà vẫn nói được trọn câu là ổn, còn thở dốc phải giảm tốc ngay.

- Bổ sung điện giải kịp thời: Sau mỗi 20 phút tập, nên uống khoảng 150ml nước có chứa kali, natri để phòng rối loạn nhịp.

- Chú ý giai đoạn hồi phục: Dành ít nhất 15 phút để thả lỏng cơ, không tắm nước lạnh trong 2 giờ sau khi tập. Nếu tim đập nhanh bất thường, hãy nằm xuống và đo mạch ngay.

Ai dễ trở thành “mục tiêu” của viêm cơ tim?

- Người mới mắc cúm, tiêu chảy trong 3 tuần gần đây - virus có thể đã âm thầm xâm nhập tim.

- Những người thức khuya triền miên - khiến cơ tim không kịp phục hồi.

- Người mới tập gym nhưng tăng khối lượng tập quá nhanh - trái tim bị ép làm việc quá tải.

Thời điểm giao mùa, ngày nắng đêm lạnh chính là giai đoạn viêm cơ tim dễ bùng phát. Nếu sau khi tập thể thao, bạn xuất hiện tim đập dồn dập, tức ngực, khó thở, tuyệt đối không được chủ quan. Một cú điện tâm đồ có thể cứu mạng bạn.

Trái tim không bao giờ nói dối, chỉ là chúng ta đã quá xem nhẹ những tín hiệu cầu cứu của nó. Đừng để bi kịch của chàng trai 25 tuổi lặp lại thêm lần nào nữa.