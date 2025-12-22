Nam thanh niên gặp bác sĩ tư vấn gấp sau khi qua đêm cùng bạn gái mới quen

Mới đây, anh Ngô Tấn Huỳnh (biệt danh Huỳnh Sachi, người tham gia hoạt động tư vấn, hỗ trợ cộng đồng tại TP.HCM) cũng là người trực tiếp tư vấn sức khỏe tình dục cho ca bệnh kể, nam khách hàng tên T. (25 tuổi) đến thăm khám trong tình trạng tiểu buốt, kèm mủ ở đầu dương vật vào buổi sáng. Đây là những triệu chứng điển hình gợi ý bệnh lậu.

Tình huống phát sinh sau đêm ăn mừng chiến thắng

Khai thác tiền sử cho thấy, sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan và giành chức vô địch SEA Games 33, anh T. tìm bạn tham gia "đi bão" để chung vui. Trong quá trình này, anh kết nối với một bạn nữ thông qua ứng dụng mạng xã hội. 2 người ở gần nhau và quyết định cùng đi ăn mừng.

Ảnh minh họa: Internet

Do trở về muộn, nơi trọ của bạn nữ đã đóng cửa, cả hai thuê khách sạn nghỉ lại qua đêm. Quan hệ tình dục xảy ra ngoài dự tính ban đầu và không sử dụng biện pháp bảo vệ vì anh T. không chuẩn bị sẵn, đồng thời chủ quan cho rằng đối phương là sinh viên nên "không có gì đáng lo".

Chẩn đoán và xử trí

2 hôm sau, xuất hiện các triệu chứng bất thường, anh T. đã chủ động tìm đến tư vấn. Qua soi nhanh lậu, kết quả cho thấy anh đã nhiễm lậu cầu khuẩn. Ngay sau đó, anh được hướng dẫn điều trị theo phác đồ phù hợp.

Theo anh Huỳnh Sachi, điểm tích cực là anh T. đến khám trong vòng chưa quá 72 giờ kể từ khi có nguy cơ phơi nhiễm, vì vậy vẫn còn chỉ định sử dụng thuốc PEP dự phòng HIV.

Đối với các bệnh lây truyền khác như giang mai, nam thanh niên được tư vấn xét nghiệm lại sau thời gian cửa sổ để đảm bảo kết quả chính xác.

(Ảnh minh họa: Internet)

Cảnh báo và khuyến nghị từ chuyên gia

Từ trường hợp trên, anh Huỳnh Sachi đưa ra khuyến cáo:

- Luôn chuẩn bị sẵn biện pháp an toàn (mang bao cao su bên mình) vì những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

- Không thể đánh giá tình trạng sức khỏe tình dục của một người qua vẻ bề ngoài, nghề nghiệp hay độ tuổi.

- Nếu đã có quan hệ tình dục không an toàn, cần đến cơ sở y tế hoặc người có chuyên môn càng sớm càng tốt để được tư vấn, xét nghiệm và dùng PEP dự phòng HIV trong 72 giờ đầu nếu có chỉ định.

- Chủ động tầm soát định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục là cách hiệu quả để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

- Các dịp lễ hội, ăn mừng chiến thắng thể thao mang lại niềm vui và sự gắn kết, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe nếu thiếu kiến thức và biện pháp phòng ngừa. An toàn tình dục luôn là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu, trong mọi hoàn cảnh.