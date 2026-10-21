Một nam thanh niên 24 tuổi tại Hà Nội phải phẫu thuật cấp cứu sau khi sử dụng vòng kim loại kích thước nhỏ ở vùng kín. Sự cố khiến khu vực này sưng đau, tổn thương da và nhiễm trùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân K.V. nhập viện sau khoảng 10 ngày gặp sự cố với chiếc vòng kim loại có đường kính chỉ khoảng 3cm. Người bệnh cho biết sử dụng dụng cụ này với mong muốn cải thiện trải nghiệm cá nhân và thay đổi hình thức bên ngoài của vùng kín.

Tuy nhiên, do chiếc vòng cứng, không co giãn và có kích thước không phù hợp, khu vực bị tác động nhanh chóng sưng nề, đau nhức. Tình trạng này càng khiến chiếc vòng siết chặt hơn, trong khi người bệnh nhiều lần tìm cách tự tháo tại nhà nhưng không thành công.

Sau nhiều ngày trì hoãn vì tâm lý e ngại, người bệnh mới đến bệnh viện thăm khám. Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận vùng bìu sưng nề nghiêm trọng, da bị tổn thương, có dấu hiệu nhiễm trùng và hoại tử tại chỗ.

Chiếc vòng được tháo ra sau phẫu thuật. Ảnh BVCC

BSCKI Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp Tiết niệu và Nam học, cho biết tình trạng chèn ép kéo dài có thể cản trở lưu thông máu đến tinh hoàn, làm tăng nguy cơ tổn thương nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Do chiếc vòng được làm từ kim loại cứng, việc tháo bỏ gặp nhiều khó khăn. Ê-kíp phẫu thuật phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt vòng, giải phóng khu vực bị chèn ép mà hạn chế gây thêm tổn thương cho các mô xung quanh.

Rất may, sau khi tháo vòng, các bác sĩ xác định hai bên tinh hoàn vẫn được bảo tồn. Ê-kíp tiếp tục xử lý những vùng da tổn thương, làm sạch vết thương, đặt dẫn lưu và khâu tạo hình khu vực bị ảnh hưởng.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo nam giới cần thận trọng khi sử dụng những dụng cụ tác động trực tiếp lên vùng kín, đặc biệt là sản phẩm không rõ nguồn gốc, có kết cấu cứng hoặc kích thước không phù hợp. Việc chèn ép kéo dài có thể gây sưng đau, tổn thương da, nhiễm trùng và ảnh hưởng đến chức năng sinh dục.

Nếu gặp tình trạng dụng cụ bị mắc kẹt, vùng kín sưng đau hoặc xuất hiện tổn thương bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí. Không nên cố tự tháo bằng dụng cụ không phù hợp hoặc trì hoãn thăm khám vì tâm lý ngại ngùng, bởi việc can thiệp muộn có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.