Bệnh viện Bạch Mai thông tin về tình hình sức khỏe 7 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo

Trường hợp nguy kịch nhất là người đàn ông 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, có tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất.

Sau khi hít phải khí độc, người bệnh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi chuyển đến Trung tâm Chống độc, bệnh nhân đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Trước đó, chiều tối 19/10, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO (hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể). Hội đồng chuyên môn thống nhất tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu.

Trong 2 ca ngộ độc khí clo nặng, một bệnh nhân phải can thiệp VV-ECMO, tiên lượng rất xấu. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai/báo Lao Động.

Người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng; tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp rất nặng thứ hai là người đàn ông 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, đồng thời bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở hai mắt.

Người bệnh đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm giảm nguy cơ di chứng thị lực.

Trong đêm 19/10, thêm một nam bệnh nhân 34 tuổi, tổn thương phổi nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số trường hợp điều trị tại đây lên 7 người. Bệnh nhân được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, những ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đều là các trường hợp ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp.

Đặc biệt 2 ca nặng được chuyển đến, người bệnh bị tổn thương niêm mạc hô hấp từ mũi họng phế quản khí quản và bên trong phổi rồi giác mạc. Các tổn thương cần được điều trị tích cực, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

"Bệnh viện đang nỗ lực để cứu chữa cho người bệnh, hạn chế các tổn thương diễn biến nặng hơn. Các trường hợp còn lại, bác sĩ tiếp tục theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến muộn để điều chỉnh điều trị kịp thời", bác sĩ Nguyên cho hay.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết khí clo khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc và mô sâu. Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; nặng hơn là bỏng hóa chất, tổn thương đường thở, phổi và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi các triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ. Người qua giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực. Vì vậy, việc đánh giá và theo dõi y tế sau phơi nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ kinh nghiệm xử trí những vụ ngộ độc tương tự, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Ngay cả vỏ bình tưởng đã hết hóa chất vẫn có thể tồn dư hơi độc hoặc chất gây cháy nổ. Với vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, người dân cần tránh tác động trực tiếp, thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng để được xử lý an toàn.

Các loại bình hóa chất thải bỏ cần được quản lý, thu gom và xử lý đúng quy định; tuyệt đối không sử dụng lại những vỏ chứa không bảo đảm an toàn để đựng nước uống hoặc thực phẩm. Khi xuất hiện cay mắt, ho, tức ngực, khó thở sau nghi ngờ phơi nhiễm khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế để được đánh giá.

(t/h theo Nhân Dân, Lao Động)