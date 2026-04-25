Hành trình lột xác của Tiểu Lục đáng lẽ phải là một câu chuyện truyền cảm hứng khi anh trút bỏ thành công 36kg mỡ thừa chỉ trong 7 tháng. Thế nhưng, đằng sau con số ấn tượng từ 100kg xuống còn 65kg lại là một cơ thể đang vỡ vụn vì suy kiệt.

Tiểu Lục năm nay 20 tuổi, sống tại Ninh Ba (Chiết Giang - Trung Quốc). Sau khi giảm thành công tới 36kg, thay vì cảm giác nhẹ nhõm, chàng trai trẻ nhập viện trong tình trạng suy kiệt, mất ngủ kéo dài và mệt mỏi đến mức không thể tự đứng vững.

Khi nhìn vào kết quả xét nghiệm máu, các bác sĩ đã không khỏi bàng hoàng trước sự tàn phá khủng khiếp mà bệnh nhân tự gây ra cho hệ miễn dịch của chính mình vì giảm cân sai cách.

Chàng trai 20 tuổi nhập viện vì một loạt vấn đề sức khỏe sau khi giảm thành công 36kg

“Cơn ác mộng” từ giảm cân cực đoan

Để đạt được mục tiêu giảm cân nhanh nhất, Tiểu Lục đã tự thiết lập một chế độ sinh hoạt khắc nghiệt. Anh loại bỏ hoàn toàn tinh bột và hầu hết các thực phẩm thiết yếu. Đồng thời tập luyện cường độ cao đến mức đổ mồ hôi đầm đìa mỗi ngày và còn thường xuyên chỉ sử dụng bột protein thay thế bữa ăn.

Trong tháng đầu tiên, anh giảm gần 15kg. Đây là một con số khiến bất kỳ ai đang khao khát gầy đi cũng phải thèm muốn. Bản thân anh cũng cảm thấy tràn đầy động lực vì nghĩ mình đang đi đúng hướng.

Thế nhưng, khi cân nặng tiếp tục lao dốc, sức khỏe của anh cũng xuống dốc không phanh. Đặc biệt, nó bắt đầu chạm đáy khi anh chẳng thể tập trung làm gì được, ngồi không một chỗ cũng thấy mệt mỏi và dễ cáu gắt. Những cơn cảm lạnh liên miên, táo bón và mất ngủ hơn nửa tuần liên tiếp đã buộc anh phải tìm đến sự trợ giúp y tế.

Bác sĩ trưởng Liu Hongfei của Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Ninh Ba (Trung Quốc) là người người trực tiếp điều trị cho Tiểu Lục. Ông chỉ ra rằng chức năng miễn dịch của Tiểu Lục đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ số bạch cầu và bạch cầu trung tính của anh thấp hơn nhiều so với mức bình thường, cho thấy "hàng rào" bảo vệ cơ thể gần như tê liệt.

Việc ăn kiêng quá mức khiến lượng calo nạp vào thấp hơn nhu cầu trao đổi chất cơ bản, đẩy cơ thể vào trạng thái bù trừ tiết kiệm năng lượng. Khi không có đủ năng lượng từ thực phẩm, cơ thể buộc phải phân giải cơ bắp để duy trì sự sống, dẫn đến tình trạng suy nhược toàn thân và giảm sức bền nghiêm trọng.

Bài học đắt giá về giảm cân nhanh cho tất cả mọi người

Trong y khoa, việc “giảm cân” 2 - 3% mật độ mỡ cơ thể cần được thực hiện dựa trên sự cân bằng giữa dinh dưỡng và tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, Tiểu Lục đã ép cơ thể vượt quá mọi giới hạn chịu đựng. Bác sĩ Liu phân tích rằng việc tập luyện cường độ cao liên tục trong trạng thái đói khiến cơ thể luôn trong tình trạng căng thẳng cực độ. Áp lực tâm lý từ việc kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt đã cộng hưởng với sự thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu như sắt và axit folic, khiến hệ thần kinh không thể thư giãn, dẫn đến mất ngủ trầm trọng và chất lượng giấc ngủ kém.

Ông cũng nhắc nhở, chế độ ăn giàu protein không phải là "chìa khóa vạn năng". Nhiều người lầm tưởng việc thay thế hoàn toàn bữa ăn bằng protein là cách tốt nhất để giữ cơ khi giảm cân. Thực tế, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng chế độ ăn này chỉ phù hợp với những người có chức năng thận bình thường và phải được tính toán kỹ lưỡng.

Việc nạp quá nhiều protein mà thiếu hụt carbohydrate chất lượng cao không chỉ gây gánh nặng cho quá trình trao đổi chất mà còn ức chế nhu động ruột, gây ra tình trạng táo bón kinh niên như trường hợp của Tiểu Lục. Cơ thể cần một mô hình dinh dưỡng tổng quát, chỉ rõ lượng chất cần thiết dựa trên chiều cao và cân nặng thực tế thay vì những công thức cực đoan.

Cuối cùng, bác sĩ Liu nhấn mạnh rằng tốc độ giảm cân bình thường không nên quá 5% trọng lượng ban đầu mỗi tháng để cơ thể có thời gian thích nghi. Việc cố gắng đạt ngưỡng “giảm cân” 2 - 3% mật độ mỡ trong thời gian quá ngắn mà không có sự giám sát y khoa chẳng khác nào hành động tự hủy hoại sức khỏe.

Còn về trường hợp của Tiểu Lục, sau một thời gian kết hợp điều trị y học cổ truyền và hiện đại, tình trạng đã cải thiện. Anh rút ra được bài học xương máu cho bản thân và bắt đầu quan tâm hơn tới sức khỏe, không còn chủ quan mình còn trẻ như trước nữa.