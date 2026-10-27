Chàng Tây hát 'Chỉ riêng mình ta' tại đám cưới miền Tây gây sốt mạng xã hội

Clip anh Tây hát đám cưới tại miền Tây thu hút cộng đồng mạng. (Nguồn: @nhaxephucnguyen615)

Mới đây, đoạn clip chàng du khách nước ngoài hát ca khúc “Chỉ riêng mình ta” (nhạc sĩ Lê Xuân Trường) tại đám cưới ở Cần Thơ được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội TikTok. Trong clip, chàng Tây xuất hiện với vẻ ngoài quần short dài, áo phông, dép tổ ong. Anh cầm micro khá tự tin, thuộc lời bài hát và thể hiện từng câu theo nhịp nhạc. Đến những đoạn cao trào, chàng trai càng nhiệt tình, liên tục tương tác với mọi người xung quanh.

Anh Tây vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc, thỉnh thoảng đưa tay làm động tác minh họa, hướng về phía những người đang ngồi bên dưới. Thậm chí, có cả những khách Tây, khách ta lên sân khấu đứng nhảy phụ họa.

Giai điệu bài hát hòa cùng âm thanh náo nhiệt đặc trưng của những buổi tiệc cưới miền Tây. Một số người bên dưới cũng nhẩm theo lời ca khúc, tạo nên không khí vui vẻ. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem, cùng hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận.

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng khen ngợi chàng Tây dù tiếng Việt chưa thật sự giỏi nhưng thần thái và cách thể hiện lại vô cùng tự tin, đem đến không khí vui tươi đúng chuẩn đám cưới miền Tây: “Đám cưới có ca sĩ nước ngoài rất chất lượng. Là tôi thì tôi lên nhảy cùng rồi”; “Ăn nhậu xong kêu tính tiền thì anh Tây mới biết đây là đám cưới chứ không phải nhà hàng”; “Lời thì chưa đúng, nhưng nhịp điệu lại rất chuẩn, thêm màn múa không thể nào chê”...

Dân mạng khen ngợi anh dù hát chưa thạo tiếng Việt nhưng rất thân thiện và quẩy cực vui. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Anh bình luận: “Bà con đi ăn cỗ về chắc phải khoe nhà cô dâu, chú rể giàu lắm, mời được cả ca sĩ nước ngoài đến hát. Tôi chắc chắn anh Tây và bạn bè đang đi tìm nhà hàng thì bị kéo vào ngay đám cưới. Đúng lúc máu nghệ sĩ nổi lên, thế là anh nhập vai không kém gì quan khách bản địa”.

Vũ Huyền viết: “Anh Tây rất vui vẻ và hồn nhiên, thêm chiếc dép tổ ong là biết uy tín rồi. Mình cứ tưởng anh sẽ hát Love Potion No9 (bản gốc của ‘Chỉ riêng mình ta’ chứ, hóa ra anh hát luôn lời Việt. Hát được bài này cũng là siêu rồi, phải mình thì không dám hát luôn”.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng chia sẻ rằng đám cưới miền Tây thường có những tiết mục văn nghệ sôi nổi như vậy thì mới đúng tinh thần. “Đám cưới miền Tây không cần sân khấu hoành tráng, không cần ca sĩ nổi tiếng, cứ có người cầm mic hát, bên dưới mọi người vỗ tay, hò reo là vui hết nấc rồi. Đi đám cưới mà ai cũng ngồi ăn xong rồi về thì buồn lắm, phải có mấy tiết mục ngẫu hứng thế này mới thành kỷ niệm khó quên”, Thùy Loan bình luận.

Quỳnh Anh chia sẻ dưới bài đăng: “Tôi thích cái không khí đám cưới miền Tây như này ghê, ai có gì góp nấy, người hát, người múa, người cổ vũ, chẳng cần phải ngại ngùng hay giữ kẽ gì nhiều. Chú rể cô dâu chắc cũng vui lây khi khách mời hào hứng như vậy. Đám cưới là ngày vui, càng đông tiếng cười, càng nhiều tiết mục bất ngờ thì càng đáng nhớ. Chàng Tây này nhập cuộc quá nhiệt tình, đúng kiểu đã lên sân khấu là phải cháy hết mình với mọi người”.