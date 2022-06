Chàng sinh viên nghèo đón đoàn Miss Grand International đến Việt Nam, hé lộ bí quyết học tiếng Anh độc đáo nhờ xem các cuộc thi Hoa hậu

Một số thành tích cực "xịn xò" Bửu Huy từng đạt được:



- Tình nguyện viên SEA Games 31.



- Á quân bảng tiềm năng chương trình ASEAN THE DEBATE.



- Thí sinh Việt Nam tham dự IAAC 2021 cuộc thi Vật lý và Thiên văn Thiên văn Quốc tế 2021.

- Thực tập sinh Liên Hợp Quốc dưới sự quản lý của Đại Sứ Quán Úc.



- Top 20 The Guiding Star 2021.

- Đạt học bổng The Light From Within Foundation.

- Đạt học bổng Viethope 2020.

- Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021.

- Thủ khoa bài luận kỳ thi giành học bổng Trường Đại Học FPT tổ chức 23/8/2020.