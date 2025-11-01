Sau khi Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chính thức công bố thông tin sắp theo chàng về dinh, mọi động thái liên quan đến gia đình “vua hàng hiệu” đều được công chúng đặc biệt quan tâm. Trong đó, gây chú ý nhất là thái độ của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với Justin Cohen (gốc Dubai, lớn lên ở Canada), chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn.

Ảnh cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen (Ảnh: IGNV)

Trên MXH, Justin Cohen khá kín tiếng, để tài khoản cá nhân riêng tư. Song nhiều thành viên trong gia đình tỷ phú đều đã theo dõi tài khoản Instagram của chàng rể tương lai như Louis Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Stephanie Nguyễn, Linh Rin,... lần lượt là anh và em trai, chị gái và chị dâu Tiên Nguyễn.

Một cú follow có thể không thể hiện quá nhiều nhưng đôi khi lại nói lên rất nhiều thứ, chẳng hạn như sự chấp thuận. Không cần tuyên bố ồn ào, chỉ hành động nhỏ như vậy cũng đủ cho thấy mối quan hệ giữa Justin và gia đình nhà Tiên Nguyễn đã gắn bó.

Nhiều thành viên nhà họ Nguyễn theo dõi chàng rể tương lai trên Instagram (Ảnh chụp màn hình)

Không dừng lại ở mức tương tác online, Justin Cohen còn xuất hiện cùng gia đình Tiên Nguyễn trong những dịp quan trọng.

Theo đó vào cuối năm 2023, tại đám cưới của Ashleigh Huỳnh - người chị em họ thân thiết của Tiên Nguyễn, Justin cũng có mặt. Điều đáng nói, bữa tiệc này có sự hiện diện của bà Lê Hồng Thủy Tiên, Hiếu Nguyễn và nửa kia của Hiếu Nguyễn.

Dù không có chia sẻ nào hay khoảnh khắc chung khung hình giữa bà Thuỷ Tiên và Justin nhưng cách xuất hiện thoải mái, gần gũi của anh trong sự kiện gia đình Tiên Nguyễn một lần nữa củng cố sự thân thiết với nhà vợ tương lai.

Justin Cohen có mặt tại sự kiện của gia đình vợ tương lai (Ảnh: IGNV, Vogue Australia)

Các thành viên nhà họ Nguyễn cũng ngồi gần nhau: Hiếu Nguyễn và nửa kia (vòng tròn đỏ), Justin Cohen (mũi tên đỏ phía trên), Tiên Nguyễn (mũi tên đỏ phía dưới) (Ảnh: Vogue Australia)

Từ trước đến nay, gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vốn nổi tiếng với cách hành xử kín đáo, hiếm khi chia sẻ đời tư. Vì vậy, những động thái nhà tỷ phú hiện tại được nhiều người cho rằng đây là sự cởi mở, tinh tế và phần nào thể hiện sự ủng hộ ngầm dành cho lựa chọn của Tiên Nguyễn.

Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là út nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời, hiện là CEO IPPG. Xuất thân trong gia đình được mệnh danh là sở hữu “đế chế” hàng hiệu tại Việt Nam, Tiên Nguyễn được chú ý không chỉ bởi danh xưng rich kid mà còn bởi cách cô định hình hình ảnh bản thân - thời thượng, độc lập và có định hướng sự nghiệp rõ ràng.

Justin Cohen - chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn - là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông tại Việt Nam. Anh từng là nhà đồng sáng lập Sofresh và nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực công việc của mình. Dù thành đạt và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sáng tạo, Justin vẫn giữ lối sống kín tiếng, được nhận xét là phù hợp với phong cách của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen trong tiệc cưới của Ashleigh Huỳnh (Ảnh: Vogue Australia)

Hoa văn trên váy Tiên Nguyễn tương đồng với khăn tay của Justin Cohen tại bữa tiệc cho thấy cặp đôi đã công khai mối quan hệ với gia đình từ lâu (Ảnh: IGNV)

