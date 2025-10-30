Từ lâu, cái tên Johnathan Hạnh Nguyễn gắn liền với hình ảnh người tiên phong đưa hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp về Việt Nam, góp phần nâng tầm thị trường nội địa. Không những vậy, với vai trò doanh nhân, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán lẻ phi hàng không, xây dựng và quản lý Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, cũng như mở chuỗi nhà hàng và cửa hàng thức ăn nhanh trên toàn quốc, đặc biệt tại các sân bay.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ hàng chục năm trời, xây dựng đế chế thành công, trở thành tên tuổi lớn trong và ngoài nước, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ của nhiều người. Song dù đã trải qua nửa thế kỷ với nhiều bước ngoặt, sự dấn thân và cả đánh đổi, tuổi 75 của vị tỷ phú này vẫn còn rất nhiệt huyết và nhiều “sứ mệnh” để thực hiện.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn (Ảnh: Fanpage IPPG)

Ở tuổi 75 tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn giữ dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt sắc sảo và giọng nói rắn rỏi. Ông không chọn sống an nhàn hay tận hưởng với khối tài sản “khổng lồ”. Thay vào đó, vị doanh nhân này có cách dưỡng già rất khác, khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục.

Ông chọn cách chia sẻ!

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến là một nhà hảo tâm tiêu biểu với nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng. Không ít lần, mọi người ấn tượng với hình ảnh một vị tỷ phú ăn mặc giản dị, đời thường, không màu mè đi thăm bệnh nhi, phát quà từ thiện.

75 tuổi, bệnh tim nặng, 3 lần đặt stent, bác sĩ cảnh báo nhưng ông vẫn luôn tự mình đi làm từ thiện. Bởi ông từng chia sẻ, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, luôn làm mọi thứ trong khả năng một cách thật chân thành, tử tế.

Trong một bài chia sẻ gần đây, vị tỷ phú cũng không ngần ngại tiết lộ về việc bản thân đã dùng hết quỹ hưu trí để chi hết cho từ thiện. Ông cho hay, kế hoạch ban đầu là để dành 10 tỷ cho năm 2024 nhưng chưa hết năm đã dùng hết. Đến năm 2025, ông lại được bà xã - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên ứng trước và “kịch bản” tương tự lặp lại, sau 6 tháng đầu năm đã hết.

“Các con thì người đưa 500 triệu, người gửi 1 tỷ. Tôi dồn hết vào đó để tiếp tục hành trình của mình. Vợ tôi - Thủy Tiên rất hiểu và chia sẻ. Có lần bà ấy nói vui: "Ông ăn có bao nhiêu đâu, thôi cắt mấy chuyến đi chơi, lấy tiền đó mà giúp người ta". Thế là tôi rút luôn phần tiết kiệm ra để làm từ thiện. Bà ấy lại ứng thêm 10 tỷ cho 2025 mà tôi đã tiêu gần hết rồi. Giờ bà đang tính… ứng trước cho cả năm 2026 (cười)”, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Cách dưỡng già, sử dụng tiền hưu trí của vị tỷ phú này khiến nhiều người bất ngờ

Ông cũng cho rằng điều quý giá nhất trên hành trình này đó chính là luôn được gia đình ủng hộ hết mình, chưa bao giờ ngăn cản. Vợ cũng như các con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đều sẵn sàng đáp ứng, kể cả về tài chính nếu như ông cần. Song dẫu vậy mọi người chỉ lưu ý với ông về vấn đề sức khỏe, chỉ hoạt động vừa sức.

Ngoài ra, tỷ phú cũng nhiều lần chia sẻ các con luôn kế thừa tốt những giá trị, những điều mà ông đang làm. Không chỉ bàn giao lại công ty, các công việc kinh doanh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn muốn trao lại cả tâm huyết, khát vọng sâu xa nhất của đời mình cho các con.

Ông chia sẻ: “Khi tôi còn sống, các con có trách nhiệm hỗ trợ cho tôi làm từ thiện đến phút cuối cùng. Và nếu một mai, khi tôi không còn nữa, tôi mong tụi nhỏ sẽ chia nhau trách nhiệm mà tiếp tục. Thật ra, tôi thấy hạnh phúc lắm. Có đứa không nói gì nhưng tôi phát hiện nó đã xuống bệnh viện, gửi quà cho trẻ em. Tự nó làm, tự nó chọn cách âm thần. Điều đó cho tôi niềm rằng những điều tôi sống, tôi làm đã in hằng vào các con mình như một tấm gương soi”.

Được biết, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có tổng cộng 8 người con, tất cả đều giỏi giang, thành đạt và có sự nghiệp vững vàng. Trong đó, một số người con có cuộc sống kín tiếng và một số gương mặt lại có phần được chú ý nhiều hơn như: Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn và Hiếu Nguyễn, Tiên Nguyễn,... Các con của ông đều có những vị trí quan trọng trong tập đoàn của gia đình, đều cùng phát triển và kế thừa những giá trị mà ông đã xây dựng.

Nam doanh nhân luôn nhận được sự ủng hộ từ vợ và các con

Các con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đều thành đạt, có sự nghiệp và gia đình riêng

