Chẳng phải Son Ye Jin sợ Hyun Bin ghen nên không muốn dính líu đến "tình cũ" mà vì đoán được sắp có scandal lớn?

Mới đây trên trang cá nhân, Jung Hae In và Jisoo (BLACKPINK) đăng tải hình ảnh quảng bá cho dự án Snowdrop - Hoa tuyết điểm. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, trong đó nhiều sao nữ nổi tiếng như Han Ji Min, Kim Go Eun,... cũng đều có động thái like bài viết này nhằm cổ vũ bạn diễn cũ.

Tuy nhiên cũng vì điều này mà dân mạng càng soi nhiều hơn phản ứng của Son Ye Jin dành cho Jung Hae In. Thế nhưng chị đẹp hết lần này, đến lần khác đều lơ đẹp "tình cũ" khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Loạt "tình cũ" của Jung Hae In đồng loạt tương tác với bài viết của nam diễn viên, nhưng Son Ye Jin vẫn không hề đả động đến.

Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng phải chăng nữ diễn viên đang sợ Hyun Bin ghen tuông nên không tương tác với bạn diễn nam, thì bây giờ nhiều netizen bất ngờ "quay xe" khi cho rằng Son Ye Jin không muốn liên quan đến ồn ào của bộ phim mà Jung Hae In và Jisoo đang quảng bá.

Theo đó, sau khi bộ phim Snowdrop lên sóng, đã có một lá đơn thỉnh cầu lên Nhà Xanh vượt mốc 300,000 chữ ký chỉ sau 3 ngày kêu gọi với mục đích tẩy chay bộ phim này vì làm sai lệch lịch sử. Cũng vì lý do này mà không chỉ Jung Hae In và Jisoo bị netizen mắng thê thảm do lựa chọn kịch bản không tìm hiểu lịch sử, mà ngay cả Han Ji Min, Kim Go Eun cũng bị vạ lây vì có hành động ủng hộ cái sai. Trong khi đó, Son Ye Jin vẫn "bình an vô sự", điều này càng khiến nhiều netizen cho rằng có thể nữ diễn viên đã biết được có điều gì đó "sai sai" với Snowdrop nên không muốn dính líu.

Nhiều netizen cho rằng việc Son Ye Jin không muốn đả động gì đến các bài đăng của Jung Hae In vì không muốn bị liên lụy.

Hiện tại, ồn ào của bộ phim Snowdrop vẫn đang nhận nhiều tranh cãi của khán giả.

https://afamily.vn/chang-phai-son-ye-jin-so-hyun-bin-ghen-nen-khong-muon-dinh-liu-den-tinh-cu-ma-vi-doan-duoc-sap-co-scandal-lon-2021122208583413.chn