Trong đó, nếu gặp tình trạng đau họng dữ dội hay suy nhược cơ thể thì nên ăn gì để giảm nhẹ? Chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Trung Quốc) cho biết nhiều người có thể đã nhiễm COVID-19 mà không hề hay biết, thực tế dù không sốt vẫn có thể dương tính. Cô đã phân tích các triệu chứng thường gặp và đề xuất dinh dưỡng phù hợp để giảm khó chịu và đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Biến thể COVID-19 mới có những triệu chứng thường gặp nào và cách làm dịu ra sao?

- Mệt mỏi, uể oải, thiếu sức lực

Nếu sau khi nhiễm COVID-19 bạn cảm thấy kiệt sức, nên bổ sung vào chế độ ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế như gạo lứt, bí đỏ, bắp, khoai lang, khoai tây… Đồng thời có thể bổ sung vitamin nhóm B tổng hợp để tăng cường thể lực và hỗ trợ chức năng trao đổi chất của cơ thể. Lưu ý: người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên dùng vitamin nhóm B sau khi ăn.

- Đau họng, khàn tiếng, ho

Khi có triệu chứng này, nên bổ sung vitamin C thông qua viên sủi hoặc viên bổ sung để hỗ trợ phục hồi niêm mạc tổn thương và rút ngắn thời gian bệnh. Ngoài ra, có thể tăng cường ăn các thực phẩm giàu vitamin C như ổi, ớt chuông đỏ, kiwi, cà chua bi. Cần lưu ý rằng nên uống vitamin C cách xa thuốc điều trị ít nhất 2 giờ.

- Tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa

Khi gặp các triệu chứng đường tiêu hóa, điều quan trọng là phải uống đủ nước ít nhất 1500ml mỗi ngày và bổ sung chất điện giải để tránh mất nước và mất cân bằng điện giải. Nếu cần thiết, có thể dùng dung dịch bù điện giải bán tại nhà thuốc. Tuy nhiên, nên tránh các loại nước điện giải thương mại vì thường chứa nhiều đường.

- Đau nhức toàn thân hoặc viêm

Nên bổ sung protein chất lượng cao và dầu cá để hỗ trợ sửa chữa mô và kháng viêm. Các thực phẩm như thịt gà, trứng, đậu phụ, cá hồi rất có ích. Đặc biệt omega-3 trong cá hồi có tác dụng giảm viêm rõ rệt. Ngoài ra, có thể dùng viên bổ sung dầu cá tổng hợp hoặc loại chứa EPA tinh khiết. Nếu không đảm bảo lượng protein qua ăn uống, có thể uống sữa giàu đạm.

Chuyên gia Cao Mẫn Mẫn cũng nhắc nhở rằng: khi xuất hiện triệu chứng nhẹ, cần theo dõi sát tình trạng cơ thể. Nếu có biểu hiện khó thở, tiêu chảy kéo dài, đau đầu nghiêm trọng quá 48 giờ, cần lập tức đến bệnh viện. Việc phòng dịch hàng ngày vẫn rất quan trọng, đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, giữ vệ sinh và khử trùng thường xuyên để luôn cảnh giác với dịch bệnh.

Phân biệt triệu chứng COVID-19 và cúm mùa. COVID-19 có thể gây suy đa tạng?

Vì các triệu chứng của COVID-19 và cúm mùa khá giống nhau, nên cần biết cách phân biệt. Các triệu chứng của hai bệnh như sau:

Triệu chứng của bệnh viêm phổi do COVID-19:

- Các triệu chứng phổ biến bao gồm sốt, ho khan và mệt mỏi.

- Các triệu chứng khác bao gồm mất vị giác hoặc khứu giác, nghẹt mũi, viêm kết mạc, đau họng, nhức đầu, đau cơ hoặc khớp, phát ban, buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy, ớn lạnh hoặc chóng mặt.

- Các biến chứng nghiêm trọng nhất có thể bao gồm khó thở, đau ngực hoặc lú lẫn, suy hô hấp, hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng, huyết khối tắc mạch, suy đa cơ quan...

Một số trẻ em và thanh thiếu niên mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), có thể dẫn đến suy đa cơ quan và sốc.

Các triệu chứng của bệnh cúm:

- Các triệu chứng phổ biến bao gồm sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu; có thể xảy ra nôn mửa và tiêu chảy.

- Ho nặng hơn và kéo dài hơn, nhưng sốt và các triệu chứng khác thường tự khỏi trong vòng 5 đến 7 ngày.

- Những người có hệ miễn dịch kém hoặc người lớn tuổi mắc bệnh cúm có thể mắc các bệnh nghiêm trọng, bao gồm các biến chứng như viêm phế quản hoặc viêm phổi, thậm chí nặng hơn.

- Người khỏe mạnh thường phục hồi sau bệnh cúm theo mùa trong vòng 2 đến 7 ngày.

Nguồn và ảnh: QQ, Healthline