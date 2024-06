Chàng kỹ sư Đà Nẵng mặc váy hoa, mang giày cao gót vào bếp nấu ăn cho vợ sau cú "come out" gây sốt

Câu chuyện Thuỷ Tiên - chàng kỹ sư Đà Nẵng “come out” sau 8 năm cưới vợ, đã có 2 con gái là chủ đề được nhiều người bàn tán trong mấy ngày gần đây. Cách đây ít giờ, Thuỷ Tiên lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi diện váy hoa điệu đà vào bếp nấu ăn cho vợ và các con.

Thuỷ Tiên thoải mái trang điểm, mặc váy xúng xính sau khi "come out"

Theo đó, Thuỷ Tiên đã đăng tải khoảnh khắc mình vào bếp nấu đồ ăn ngon cho cả gia đình trong hội chuyên về nấu nướng hơn 1 triệu thành viên trên Facebook. Trong những bức ảnh đăng tải, Thuỷ Tiên xuất hiện với diện mạo vô cùng nữ tính khi diện đầm hoa điệu đà, trang điểm xinh đẹp, khéo léo khoe góc nghiêng.

Bài đăng của Thuỷ Tiên trong group 1 triệu thành viên nhận được nhiều sự quan tâm

Thuỷ Tiên tâm sự, bản thân chưa từng nghĩ câu chuyện của mình lại nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng đến vậy. Kỹ sư phần mềm Đà Nẵng cũng bày tỏ sự biết ơn trước lời khen và động viên của mọi người.

“Cuộc sống gia đình mình hiện vẫn ổn, không có xáo trộn gì đáng kể. Chúng mình vẫn yêu thương nhau, cùng nhau nấu những bữa ăn ngon, cùng yêu thương và chăm sóc hai con”, Thuỷ Tiên viết.

Thuỷ Tiên làm món bánh xèo đặc sản quê vợ

Được biết, đây đều là món mà vợ cùng 2 con gái của Thuỷ Tiên rất thích. Đơn cử như bánh xèo (đặc sản quê vợ Thuỷ Tiên), bánh ngọt kèm trái cây tươi là món 2 con gái cực kỳ thích ăn. Ngoài ra, Thuỷ Tiên cũng nấu thêm món ăn quê khác như cháo lá dứa ăn kèm cá bống sống trà, cơm nhà 3 món đơn giản…

Mâm cơm đơn giản chờ vợ đi làm về của Thuỷ Tiên

Trong tất cả các bài viết của mình Thuỷ Tiên đều nhắc tới vợ mình: “Mâm cơm đơn giản cho bữa trưa, mình làm việc ở nhà nên bữa trưa thường nấu sẵn chờ vợ về”, “món này vợ mình rất thích”...

Phía dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận cho kỹ sư phần mềm Đà Nẵng: “Tính ra vừa có người yêu thương, vừa có người phụ luôn việc nhà”, “Dễ thương, điệu đà, khéo tay như này mà đồng chí ẩn thân hơi lâu đấy nhé. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc, an vui”, “Mình thật ngưỡng mộ vì bạn đã dũng cảm dám sống và thực hiện ước mơ của mình. Cầu nguyện cho bạn và gia luôn mạnh khỏe, bình an, thịnh vượng, đủ đầy và may mắn”.

Trước đó, Thuỷ Tiên - kỹ sư phần mềm tại Đà Nẵng bất ngờ công khai chuyện chuyển giới dù đã cưới vợ được 8 năm và có 2 cô con gái.

Thuỷ Tiên chụp ảnh thân thiết bên vợ

Theo chia sẻ của Thuỷ Tiên, bản thân nhận ra mình thích váy vóc và trang điểm từ khi mới 5 - 6 tuổi nhưng không thể hiện ra vì sợ bạn bè chê cười. Để thoả mãn sở thích, Thuỷ Tiên lén lấy đồ của chị gái thử. Sau này khi gặp vợ hiện tại, Thuỷ Tiên cũng chia sẻ thẳng thắn câu chuyện của bản thân để vợ lựa chọn.

May mắn cho Thuỷ Tiên là vợ và mẹ vợ rất ủng hộ, động viên. Mẹ ruột khi biết chuyện thì khá sốc, hiện tại cũng vượt qua cú sốc đầu nhưng có lẽ phải mất một thời gian nữa mới chấp nhận được.