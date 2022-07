Chặng dừng heo: Món ngon khó mua ở chợ nhưng "càn quét" khắp các bàn nhậu của người sành ăn

Chặng dừng heo là gì? Tại sao người sành ăn lại mê chặng dừng heo đến vậy?

Chặng dừng heo đối với nhiều người là khái niệm xa lạ bởi chặng dừng hiếm và có số lượng ít. Đối với người biết ăn ngon và sành ăn, chặng dừng heo không có gì xa lạ. Đây được coi là “hàng hiếm” mà không phải lúc nào cũng tìm được ở ngoài chợ.

Chặng dừng heo là phần thịt nằm ở bên hông sườn heo, cuối phần sườn non. Dễ hiểu hơn thì người ta hay gọi là nạc dây heo. Phần thịt chặng dừng này dài, tròn, được bọc bên ngoài một lớp mỡ mỏng.

Cũng mềm như phần thăn chuột, nhưng chặng dừng heo ăn giòn hơn, không bị bở mà vẫn giữ được độ mềm. Nếu như đã một lần được thưởng thức chặng dừng heo rồi, bạn sẽ khó mà dừng lại được niềm yêu thích với phần thịt này.

Bên cạnh đó, chặng dừng heo không nhiều như thịt ba chỉ, chúng hiếm đến mức mỗi con heo chỉ có khoảng 2 miếng dọc thân. Bởi vậy, dù bạn muốn ăn cũng rất khó mua tại chợ hoặc siêu thị. Phần lớn, các nhà hàng đều đặt trước từ lò mổ.

Chặng dừng heo làm nướng, tái chanh, luộc, xào hoặc ăn lẩu đều ngon. Sau khi chế biến, chặng dừng heo vẫn mềm, để ngoài không khí mà không bị khô. Tuy nhiên, lai rai trên bàn nhậu thì chặng dừng heo nướng sa tế lại là đỉnh cao. Bên ngoài mềm, bên trong giòn và thơm ngọt, ăn mãi chẳng thấy ngán.

Chặng dừng heo là phần thịt được ưa chuộng bởi chế biến theo kiểu nào thì vẫn giữ được đủ hương vị. Điều này cũng là một trong những lý do chặng dừng heo được săn lùng trên bàn nhậu nhiều như vậy.

Không quá khó để bạn có thể thực hiện món chặng dừng heo nướng sa tế chiêu đãi chồng yêu hoặc những lúc nhà có khách. Hiện nay trên thị trường cũng có bán những loại chặng dừng heo nhập khẩu, bạn có thể tìm mua để chế biến món nướng đỉnh cao đánh bại mọi “chiến thần bàn nhậu”.

Cách làm chặng dừng heo nướng sa tế

Nguyên liệu cần thiết

- Chặng dừng heo: 500g

- Tỏi, sả

- Đường, nước mắm, tương ớt, sa tế, sữa đặc

Cách thực hiện

Để món chặng dừng heo vẫn giữ nguyên được độ ngọt của thịt thì khi ướp bạn nên gia giảm nguyên liệu lẫn gia vị cho vừa phải. Không nên ướp quá nhiều khiến món nướng bị mặn hoặc gắt lấn át đi vị nguyên bản của chặng dừng heo.

Chặng dừng heo rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, để ráo.

Tỏi và sả bóc vỏ, băm nhỏ.

Cho vào bát to: chặng dừng heo, 2 thìa cà phê sả băm, 2 thìa tỏi băm, 3 muỗng sa tế, 2 muỗng tương ớt, 3 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 1 thìa sữa đặc. Trộn đều tất cả và ướp trong khoảng 30 phút, nhiều nhất là khoảng 1 tiếng.

Chặng dừng heo nướng sa tế có thể nướng trực tiếp bằng than hoặc sử dụng lò nướng. Nếu sử dụng bếp than thì chú ý lửa để lật thịt tránh bị cháy. Nếu dùng lò nướng thì bật lò sẵn trước 10 phút ở 200 độ C. Xếp chặng dừng nướng vào khay có lót giấy bạc.

Trong quá trình nướng, cứ khoảng 5 phút bạn quết sốt ướp lên 2 mặt của chặng dừng heo một lần.

Khoảng 15 phút là chặng dừng heo chín. Bày ra đĩa, chấm với muối tiêu chanh, ăn kèm dưa góp, dưa chuột rất cuốn.

Chặng dừng heo là món nướng “quen mặt” trên bàn nhậu của người sành ăn. Ăn một miếng lại muốn thêm hai bởi vị ngon và giòn thơm của phần thịt chặng dừng. Không chỉ là món nhậu đỉnh cao, chặng dừng heo nướng có thể là món ngon giúp bạn đổi vị cho bữa cơm gia đình thêm phong phú và đủ đầy dinh dưỡng.

Hãy thử một lần để không bỏ lỡ phần thịt hiếm cực ngon và kích thích vị giác này.

Chúc bạn thành công với cách làm chặng dừng heo nướng sa tế này nhé!

https://afamily.vn/chang-dung-heo-mon-ngon-kho-mua-o-cho-nhung-can-quet-khap-cac-ban-nhau-cua-nguoi-sanh-an-20220706015233874.chn