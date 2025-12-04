Nếu bạn nghĩ Quảng Tây chỉ có Quế Lâm non nước hữu tình hay Nam Ninh sầm uất, thì bạn đã vô tình bỏ lỡ một "viên ngọc thô" cực phẩm mang tên Bách Sắc. Nằm ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ và dòng sông uốn lượn, Bách Sắc không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ mà còn quyến rũ du khách bởi cái "hồn" của những con ngõ nhỏ sực nức mùi thơm.

Ở đây, cái đẹp không chỉ để ngắm, mà là để... ăn. Từ bát bún nóng hổi buổi sớm mai đến mẹt cơm lam dẻo thơm chiều muộn, ẩm thực Bách Sắc là sự pha trộn tinh tế giữa vị chua cay nồng nàn và sự mộc mạc của núi rừng. Hãy cùng gác lại lo toan, theo chân thổ địa đi "ăn sập" 6 món ngon trứ danh tại thành phố này nhé!

Bún Bách Sắc: "Nàng thơ" của bữa sáng

Người Bách Sắc bắt đầu ngày mới không phải bằng tiếng chuông báo thức, mà bằng hương thơm của nồi nước dùng hầm xương tỏa ra từ những tiệm bún lâu đời. Nếu Hà Nội có Phở, Huế có Bún Bò, thì Bách Sắc tự hào với món bún mang tên thành phố mình - món ăn chiếm vị trí "C vị" (vị trí trung tâm) trong lòng người bản địa.

Điều khiến bát bún ở đây trở nên đặc biệt nằm ở sợi bún. Được làm từ tỷ lệ gạo và nước bí truyền, sợi bún Bách Sắc trắng ngần, mềm mượt nhưng không hề bở nát. Dù bạn có lỡ mải mê chụp ảnh check-in để lâu một chút, sợi bún vẫn giữ được độ dai nhẹ, ngậm nước dùng mà không bị trương phềnh. Nước dùng được ninh từ xương ống heo hoặc bò trong nhiều giờ, ngọt thanh tự nhiên, húp một miếng là tỉnh cả người. Nhưng "linh hồn" thực sự lại nằm ở quầy topping: măng chua giòn sần sật, lạc rang thơm bùi, đậu tương chiên vàng rụm và vài lá tía tô thái nhỏ. Ai ăn cay được thì nhớ thêm thìa ớt chưng vàng óng đặc sản, vị cay xộc lên mũi quyện với vị chua dịu, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi.

Cá Canh Chua: "Sát thủ" hao cơm ngày hè

Đến Bách Sắc mà chưa ăn cá canh chua thì coi như chưa đến. Đây là món ăn "quốc dân" trên mâm cơm của người Tráng, mang đậm hương vị núi rừng. Khác với canh chua miền Tây ngọt ngào hay canh chua miền Bắc thanh nhẹ, canh chua Bách Sắc gây ấn tượng mạnh bởi thứ nước dùng được lên men tự nhiên từ cà chua bản địa và măng chua cùng nước suối nguồn.

Vị chua ở đây là chua thanh, chua dịu, hậu vị ngọt ngào chứ không gắt. Những lát cá trắm cỏ hoặc cá chép tươi rói, thái mỏng tang, thả vào nồi nước sôi sục chỉ vài giây là chín tới. Thịt cá trắng muốt, ngọt lịm, tan ngay trong miệng. Gắp một miếng cá, chấm vào bát nước chấm pha từ chao (đậu phụ nhĩ) và hành hoa, vị béo ngậy hòa quyện với vị chua cay kích thích vô cùng. Món này mà chan với cơm trắng hoặc bún rối thì bao nhiêu cũng hết. Những ngày chán ăn hay mệt mỏi, chỉ cần một bát canh chua nóng hổi là mọi giác quan như được đánh thức.

Xôi Ngũ Sắc: Gói trọn sắc màu của núi rừng

Vào những dịp lễ tết hay ngày hội "mùng 3 tháng 3" của người dân tộc, khắp các bản làng Bách Sắc lại rực rỡ sắc màu của những chõ xôi ngũ sắc. Đây không chỉ là món ăn, mà là cả một bầu trời văn hóa và ước vọng về cuộc sống no đủ, tròn đầy.

Điều kỳ diệu là 5 màu sắc rực rỡ ấy - đen, đỏ, vàng, tím, trắng hoàn toàn được lấy từ thiên nhiên, không một chút phẩm màu hóa học. Màu đen từ lá phong, màu đỏ từ cây cơm đỏ, màu vàng từ hoa dành dành... Hạt nếp nương sau khi đồ chín căng mọng, bóng bẩy, dẻo quánh nhưng không dính tay. Cầm nắm xôi trên tay, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá. Xôi ngũ sắc có thể ăn chơi, chấm muối vừng, hoặc sang hơn thì ăn kèm lạp xưởng, thịt gác bếp. Vị ngọt dẻo của nếp quyện với vị mặn mòi của thịt khô tạo nên bản giao hưởng hương vị khó quên.

Dồi Trường (Huyết Trường) Đức Bảo: Món quà vặt gây nghiện

Nếu là tín đồ của các món lòng, bạn nhất định phải thử món Dồi trường (hay còn gọi là Hương Huyết Trường) của huyện Đức Bảo. Đây là món "độc quyền" mà bạn khó tìm thấy ở nơi nào khác trọn vẹn hương vị như thế này.

Người ta dùng tiết heo tươi trộn với gạo nếp, thịt nạc băm, hành hoa và các loại gia vị đặc trưng, sau đó nhồi vào lòng heo và luộc chín. Nhưng cách ăn "đúng điệu" nhất là đem chiên. Trên chiếc chảo gang phẳng lì, từng lát dồi được áp chảo xèo xèo, vỏ ngoài sém vàng, dai dai, bên trong vẫn mềm ẩm, nóng hổi. Cắn một miếng, cảm nhận được độ dẻo của nếp, độ béo của tiết và mùi thơm của hành mỡ. Đừng quên chấm với nước mắm chua ngọt pha chút tỏi ớt, vị ngấy sẽ tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại sự thòm thèm muốn ăn thêm miếng nữa.

Cơm Lam: Hương vị nguyên bản của đại ngàn

Cơm lam Bách Sắc mang vẻ đẹp mộc mạc đúng chất "cây nhà lá vườn". Người dân chọn những ống tre non tơ, còn nguyên lớp phấn trắng, nhồi gạo nếp đã ngâm kỹ cùng thịt ba chỉ thái hạt lựu, ngô ngọt, nấm hương vào bên trong, rồi nút chặt bằng lá chuối rừng.

Khi nướng trên than hồng, nhựa từ ống tre tươi thấm ngược vào gạo, khiến cơm khi chín có mùi thơm thanh khiết rất đặc trưng. Tách lớp vỏ tre cháy xém bên ngoài, lộ ra "thanh cơm" trắng ngần được bao bọc bởi lớp màng lụa tre mỏng tang. Bẻ đôi ống cơm, khói bốc lên nghi ngút, hạt cơm bóng mỡ, dẻo thơm quyện với vị ngọt của ngô, vị đậm đà của thịt muối. Ăn cơm lam Bách Sắc là phải dùng tay bốc, ngồi bên bếp lửa, vừa thổi vừa ăn mới cảm nhận hết cái thú vị của ẩm thực vùng cao.

Bánh đúc 5 tầng: Món quà vặt tuổi thơ

Kết thúc hành trình ẩm thực, không gì tuyệt hơn một miếng bánh đúc năm tầng (hay còn gọi là bánh 5 lớp) ngọt ngào. Đây là món ăn vặt, món tráng miệng được người già lẫn trẻ nhỏ ở Bách Sắc cực kỳ yêu thích.

Món bánh này đòi hỏi sự kiên nhẫn của người làm bếp. Lớp bột gạo trắng ngần xen kẽ với lớp khoai môn tím lịm, cứ thế hấp chín tầng này mới đổ tiếp tầng kia, tạo nên 5 tầng màu sắc đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật. Bánh có độ dai, dẻo, mềm mịn, thơm lừng mùi khoai môn. Cách ăn của người Bách Sắc cũng rất thú vị: Có người thích ăn ngọt thanh nguyên bản, nhưng cũng có người thích rưới lên chút nước tương tỏi ớt hoặc sốt ớt vàng. Sự kết hợp giữa vị ngọt nhẹ của bánh và vị mặn cay của sốt nghe có vẻ lạ lùng nhưng lại tạo nên sức hút khó cưỡng, ăn hoài không ngán.

Bách Sắc không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự bình dị và những món ăn đẫm vị tình người ấy đã níu chân biết bao du khách. Nếu một ngày bạn muốn "đi trốn" khói bụi thành phố, hãy xách ba lô lên và đến Bách Sắc, để được sống chậm lại và thưởng thức những mỹ vị nhân gian ẩn giấu nơi biên cương này.