Chán làm tiểu tam "điên tình", Lý Mộng bỏ phố về quê, thuê nhà cuốc đất trồng rau tìm lại chính mình

Trong giới giải trí Hoa Ngữ muôn màu muôn vẻ, Lý Mộng luôn là một đóa hoa mang đậm khí chất bí ẩn và có phần ma mị. Từ vai diễn đầu tay giúp cô trở thành sao nữ 9x đầu tiên sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá, cho đến những vai diễn "ác nữ" hay "tiểu tam" bị khán giả mắng chửi rầm rộ như Vương Dao trong Góc Khuất Của Bí Mật hay trưởng công chúa Uyển Ninh trong Mặc Vũ Vân Gian: Lý Mộng dường như sinh ra để đóng những nhân vật có nội tâm giằng xé và đầy dã tâm.

Thế nhưng, đằng sau lớp son phấn sắc sảo và những bộ xiêm y lộng lẫy trên phim trường, Lý Mộng của đời thực lại chọn cho mình một con đường đi ngược lại hoàn toàn với những kỳ vọng của số đông. Chạm đỉnh cao sự nghiệp, khi tên tuổi đang phủ sóng khắp các mặt báo, cô lại lẳng lặng thu dọn hành lý, rời bỏ ánh đèn flash của Bắc Kinh, Thượng Hải để lui về một vùng quê hẻo lánh tại Lương Chử, Hàng Châu. Tại đây, nàng "công chúa" tàn độc ngày nào đã hóa thân thành một người nông dân thực thụ: Thích để mặt mộc, đam mê nghề mộc và tìm thấy sự tự tại trong những luống rau xanh mướt trước nhà.

Cuộc trốn chạy khỏi hư vinh chốn phồn hoa

Hiếm có diễn viên nào lại thành thật đến mức dám thừa nhận những "góc khuất" nông nổi trong tâm hồn mình như Lý Mộng. Nhớ lại năm 2013, khi mang theo bộ phim Chạm Vào Tội Ác đến với thảm đỏ Cannes lộng lẫy, Lý Mộng của những năm tháng tuổi đôi mươi từng bộc bạch: "Lúc đó tôi vô cùng hư vinh, cực kỳ tận hưởng việc có hàng trăm ống kính máy ảnh chĩa vào mình, nghe tiếng tách tách chụp hình chớp nhoáng". Cô từng khao khát ánh hào quang, khao khát được công nhận là một ngôi sao thực thụ.

Nhưng rồi, vòng xoáy khắc nghiệt của showbiz, những cú vấp ngã, sự cô lập và những vai diễn nặng ký đã mài mòn đi sự hư vinh bồng bột ấy. Đóng quá nhiều vai diễn có số phận bi đát, đắm mình vào những mưu mô thủ đoạn trên màn ảnh: Tâm hồn của một diễn viên thực lực như cô cần một lối thoát để thở. Lý Mộng nhận ra rằng: "Tôi đã trưởng thành rồi, không thể dừng lại ở những suy nghĩ ấu trĩ nữa". Sự nổi tiếng đem lại tiền tài, nhưng lại tước đoạt đi sự tự do và những cảm nhận chân thực nhất về cuộc sống. Quyết định chuyển về vùng nông thôn Lương Chử vào năm 2025 không phải là một sự bốc đồng, mà là một cuộc hành hương đi tìm lại bản ngã, tìm lại "chút xúc giác" đã bị tê liệt sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.

Tự tay đẽo gọt không gian sống Wabi-Sabi điền viên bình yên

Bước vào không gian sống hiện tại của Lý Mộng ở nông thôn, người ta không khỏi ngạc nhiên bởi sự tối giản, mộc mạc và mang đậm phong cách Wabi-sabi (triết lý tôn vinh vẻ đẹp của sự không hoàn hảo). Không có những món đồ nội thất xa xỉ hàng hiệu, không có những chùm đèn pha lê rực rỡ thường thấy trong biệt thự của các ngôi sao: Ngôi nhà của cô toát lên vẻ ấm cúng bởi màu gỗ tự nhiên và ánh sáng mặt trời tràn ngập.

Điểm đắt giá nhất của căn nhà chính là ô cửa sổ lớn nhìn thẳng ra khoảng không xanh mát bên ngoài. "Bạn đến nhà tôi, chắc chắn sẽ rất thích nhìn ra ngoài cửa sổ này. Xuân, hạ, thu, đông đều có thể nhìn thấy sự thay đổi của thiên nhiên, màu xanh của lá cây, sự tàn úa rồi đâm chồi nảy lộc": Cô chia sẻ với niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là toàn bộ giá sách đồ sộ chiếm trọn một mảng tường, hay những chiếc kệ gỗ bày biện đồ gốm sứ đều do chính tay Lý Mộng làm nên.

Lúc không đóng phim, cô muốn trở thành một "thợ thủ công nhỏ". Cô tự mình lái xe đến xưởng mộc, chọn mua từng mét khối gỗ, tự cưa xẻ, đóng đinh và khoác lên chúng những lớp sơn bóng bẩy. Việc tự tay kiến tạo không gian sống giúp cô cảm nhận được giá trị của sự lao động, biến một ngôi nhà thuê trở thành tổ ấm thực sự thuộc về linh hồn mình.





Lối sống điền viên: Trồng rau, pha trà và tìm lại chính mình

Nếu như trên phim, Lý Mộng thường khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, ra tay tàn nhẫn không chớp mắt, thì ở Lương Chử, cô chỉ diện những bộ đồ linen rộng rãi, thoải mái nhất. Hoàn toàn rũ bỏ lớp trang điểm, Lý Mộng với gương mặt mộc điểm xuyết vài vết tàn nhang tự nhiên lại toát lên một sức sống mãnh liệt và tươi mới đến lạ thường.

Khu vườn nhỏ trước nhà trở thành tài sản quý giá nhất của cô. Lý Mộng nắm rõ chu kỳ sinh trưởng của từng loại cây cỏ: Mùa đông, cô ưu tiên trồng những luống cải trắng chịu rét; khi hè sang, khu vườn lại rực rỡ với màu sắc của cà chua, dưa chuột. Vốn là một người con của vùng đất Hồ Nam yêu thích vị cay nồng: Cô không quên tự tay ươm trồng những bụi ớt xanh, ớt đỏ và cà tím để phục vụ cho những bữa ăn tự nấu hàng ngày. Hình ảnh một đại minh tinh ngồi xổm nhổ cỏ, tay dính đầy bùn đất thu hoạch mớ rau củ quả nhà làm mang lại một cảm giác vô cùng chân thực và gần gũi.

Sống chậm lại, Lý Mộng dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích cá nhân. Một buổi chiều của cô thường trôi qua bên bình trà nóng, thả hồn vào những trang sách hay đơn giản là thong dong đạp xe trên con đường đê làng, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống cực kỳ diễm lệ. Cô không còn cố gắng uốn mình để làm hài lòng bất kỳ đạo diễn hay khán giả nào ở ngoài đời thực. "Tôi muốn để cho bản thân có một thái độ riêng với thế giới này": Lời bộc bạch của cô như một bản tuyên ngôn của sự tự do.

Cuộc sống tại Lương Chử đã nhào nặn ra một Lý Mộng hoàn toàn mới: Ôn hòa, sâu sắc và vững chãi hơn. Sự đối lập giữa một ác nữ điên cuồng trên phim và một người phụ nữ làm vườn tĩnh tại ngoài đời đã chứng minh cho tài năng diễn xuất và chiều sâu nội tâm của cô. Lý Mộng đã chứng minh rằng: Sức mạnh thực sự của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy sở hữu bao nhiêu túi xách hàng hiệu hay đứng ở vị trí cao bao nhiêu trên thảm đỏ, mà là khả năng tự quyết định cách mình sống, dũng cảm từ bỏ sự ồn ào để vun vén cho một tâm hồn bình yên và tự tại.