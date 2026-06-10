Là một trong những gương mặt trẻ đang nhận được sự chú ý trên màn ảnh Việt, Lê Trần Thanh Tâm gây sốt những ngày gần đây khi đảm nhận vai Trang trong bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn . Sinh năm 2005, nữ diễn viên sở hữu gương mặt sáng, lối diễn xuất tự nhiên cho một nhân vật có nội tâm phức tạp. Đặc biệt, vai diễn "tiểu tam" của Thanh Tâm đang trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi bởi vừa đáng thương, vừa gây tranh cãi, góp phần giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn sau mỗi tập phát sóng.

Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, Lê Trần Thanh Tâm còn sở hữu ngoại hình nổi bật với đường nét thanh tú, chiều cao ấn tượng 1m68 và vóc dáng cân đối như hoa hậu. Ngoài đời, nữ diễn viên theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động. Tủ đồ của cô thường xoay quanh những thiết kế đơn giản, dễ ứng dụng như váy dáng ngắn, áo sơ mi, quần jeans hay các set đồ mang gam màu trung tính, giúp Thanh Tâm ghi điểm với hình ảnh năng động, thanh lịch.

Quần jeans ống đứng là item được Lê Trần Thanh Tâm lăng xê nhiệt tình nhờ khả năng tôn dáng và hack chiều cao cực đỉnh. Cô nàng biến hóa món đồ kinh điển này đầy linh hoạt khi mix cùng áo polo, sơ mi cho những ngày cần sự thanh lịch, hoặc phối với áo thun, áo trễ vai năng, tạo tổng thể vừa ngọt ngào vừa năng động.

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Áo sơ mi cũng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của Lê Trần Thanh Tâm để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch. Nữ diễn viên sinh năm 2005 thường ưu tiên các dáng sơ mi oversized phóng khoáng hoặc sơ mi voan mềm mại với gam màu nhã nhặn như trắng, pastel. Thay vì mặc đóng thùng nghiêm túc, Thanh Tâm luôn biết cách "F5" diện mạo bằng việc buông lơi vài chiếc cúc áo, xắn tay áo hờ hững hoặc biến sơ mi thành chiếc áo khoác ngoài layer cá tính và toát lên phong thái phóng khoáng, trẻ trung chuẩn một quý cô đô thị hiện đại.

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Muốn trông quyến rũ hơn, những chiếc váy hai dây hay áo sát nách là lựa chọn hàng đầu của Thanh Tâm. Người đẹp thường ưu ái các thiết kế ôm vừa vặn để khéo léo khoe vòng eo nhỏ, bờ vai thon cùng xương quai xanh gợi cảm. Điểm cộng lớn trong cách diện các item này của cô nàng là sự tinh tế trong việc chọn chất liệu tweed, lụa,... giúp trang phục dù phóng khoáng nhưng không hề phô.

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Váy cổ yếm cũng là một item được người đẹp lăng xê nhiệt tình để phô diễn lợi thế hình thể. Cô nàng thường ưu tiên những phom dáng váy yếm suông rộng bay bổng mang tinh thần phóng khoáng của mùa hè, hoặc dáng ôm nhẹ nhàng đầy nữ tính cho những buổi tiệc tối. Sự kết hợp giữa nét truyền thống của dáng cổ yếm và hiện đại trong cách chọn chất liệu giúp Thanh Tâm luôn toát lên vẻ ngoài đài các, ngọt ngào và cuốn hút.

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Bên cạnh những bộ váy điệu đà, áo tank top cũng là món đồ "chân ái" giúp Lê Trần Thanh Tâm hoàn thiện phong cách năng động và đậm chất sporty-chic. Nữ diễn viên sinh năm 2005 thường chuộng các mẫu tank top ôm sát với chất liệu thun gân co giãn, khéo léo tôn lên vòng một quyến rũ và vòng eo con kiến. Công thức yêu thích của cô nàng là mix item này cùng quần jeans ống đứng, quần jogger hoặc chân váy khỏe khoắn, cá tính.

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