Chân dung “yêu râu xanh” 17 tuổi dùng clip “nóng” tống tiền bạn gái 12 tuổi quen qua mạng

Công an huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi, trú thị trấn Hợp Hòa) để điều tra về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được CA huyện Tam Dương bàn giao cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2020, thông qua mạng xã hội, Tuấn làm quen rồi kết bạn với cháu V.T.T. (12 tuổi, trú huyện Tam Dương). Sau một thời gian tán tỉnh, bé T. đã nhận lời yêu và gửi cho Tuấn 4 tấm ảnh "nóng" của mình.

Sau đó không lâu, Tuấn sử dụng chính những bức ảnh này để đe dọa, yêu cầu T. đến nhà để quan hệ tình dục. Bé gái đã phải quan hệ tình dục với Tuấn tổng cộng 3 lần.

Không dừng lại ở đó, Tuấn còn bắt T. đưa điện thoại cho Tuấn dùng, nếu không sẽ phát tán ảnh và clip ghi lại cảnh nhạy cảm giữa 2 người lên mạng xã hội. Đáp ứng yêu cầu của Tuấn, T. phải đi vay tiền bạn bè ở lớp để mua 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 6 đưa cho Tuấn.

Chân dung đối tượng Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: TV.

Sau khi nhận điện thoại, Tuấn tiếp tục yêu cầu T. phải đưa 3 triệu đồng. Do không có tiền nên T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân. Đến ngày 11/8, Tuấn hẹn T. đến quán nước để giao tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình tìm hiểu của PV được biết, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, bố mẹ Tuấn đã ly hôn cách đây vài năm, đối tượng này ở cùng với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ tại thôn Vinh Phú (Thị xã Hợp Hòa).

Vì thương con, mẹ đối tượng này đã không quản ngại nắng mưa, vất vả nai lưng làm việc để có tiền cho Tuấn ăn học bằng bạn, bằng bè. Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng của mẹ, Tuấn chỉ thích chơi bời, lêu lổng.

Theo thông tin từ phía nhà trường nơi Tuấn từng theo học cho biết, vào lớp 10, Tuấn chỉ tới trường lớp đúng 1 tháng rồi bỏ. Một năm sau, mẹ đối tượng này tới trường để xin cho con được đi học lại, nhưng Tuấn vẫn không chịu.

Trong con mắt của nhiều người dân địa phương, Tuấn là một thanh niên hư hỏng, thường xuyên giao du, tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu bên ngoài. Sự việc, Tuấn tống tình , tống tiền cô bé 12 tuổi rồi bị CQCA bắt giữ khiến tất cả đều bàng hoàng, sửng sốt.

Sau khi vụ việc xảy ra, sợ điều tiếng của dư luận, mẹ Tuấn đã tạm đóng cửa ngôi nhà nhỏ ở quê để đi nơi khác tìm kiếm công việc mưu sinh.