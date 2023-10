Chân dung thầy dạy lái mô tô của người mẫu Ngọc Trinh

Công an TP HCM đã ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Đông (SN 1987) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Gây rối trật tự công cộng". VKSND TP HCM đã phê chuẩn các quyết định này.

Clip ông Trần Xuân Đông đăng tải trên mạng

Ông Trần Xuân Đông được xác định đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh, đã bị tạm giam) tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển mô tô biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức).

Một số clip chủ đề moto triệu lượt xem của Trần Xuân Đông

Trong những lần Ngọc Trinh chạy mô tô nguy hiểm, phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… để quay clip đều có sự giám sát của Đông. Trên các kênh mạng xã hội của Ngọc Trinh, các clip biểu diễn mô tô này thu hút hàng triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Trần Xuân Đông với các bài hướng dẫn về chạy mô tô an toàn

Mở rộng điều tra, TP HCM làm rõ nguồn gốc mô tô mang biển kiểm soát 59A3-115.88 thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 122678 là giả.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự việc đình đám này, Trần Xuân Đông đã bị Đội CSGT Công an quận 8 tước giấy phép lái xe hạng A2 do vi phạm lỗi nồng độ cồn. Trong vụ việc liên quan đến Ngọc Trinh, trước đó, Công an TP Thủ Đức đã xử phạt ông Đông số tiền 11,5 triệu đồng.

Trần Xuân Đông thường tổ chức các buổi tập lái xe an toàn Gymkhana

Trần Xuân Đông được cộng đồng mạng biết đến là người chơi mô tô khoảng 10 năm qua. Trên Youtube, Trần Xuân Đông đã bắt đầu đăng các video về kỹ thuật lái mô tô cũng như cách xử lý khi chạy mô tô từ 5 năm trước.

Hiện Công an TP HCM đang tạm giam ông Trần Xuân Đông

Bên cạnh đó, tài khoản TikTok hơn 22.000 người theo dõi, Trần Xuân Đông cũng có những clip triệu người xem với chủ đề mô tô.

Ngoài ra, Trần Xuân Đông cũng thường tổ chức các buổi tập lái xe an toàn Gymkhana (một bộ môn thể thao nơi người lái thể hiện kỹ năng điều khiển xe trong sa hình sao cho thời gian hoàn thành bài chạy tốt nhất).

