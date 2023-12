Chân dung sư giả tự xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc" vừa bị bắt

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giam ông Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ông Nguyễn Minh Phúc bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Tu hành 10 năm nhưng chưa xuất gia

Thời gian qua, ông Phúc được mạng xã hội biết đến với cái tên “ Thầy Thích Tâm Phúc ” trong hình dáng trọc đầu, mặc y phục của nhà chùa, thường xuất hiện trong các clip ăn thịt chó, ăn đồ mặn. Hình ảnh của ông Phúc gây nhiều ý kiến trái chiều vì không hợp với người tu hành.

Ông Phúc tự nhận là "

Qua điều tra, Công an TPHCM xác định ông Phúc không phải là nhà sư, chỉ là một Phật tử bình thường. Ông Phúc có tu học 10 năm tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn), mới làm lễ quy y Tam Bảo (thuật ngữ về một nghi lễ đặc trưng của đạo Phật, chính thức được trở thành người Phật tử tại gia) và chưa xuất gia tu hành.

Năm 2010, ông Phúc trở về địa phương huyện Củ Chi tự lập chùa “Ngộ Chân Tử” để sinh hoạt tôn giáo trái phép và tự nhận là Đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì của chùa này. Tại đây, ông Phúc đưa ra các thông tin như: đạo Phật cho phép tu sĩ ăn thịt động vật và nhà chùa có nhận các loại thịt động vật (thịt heo, bò, cá, gà, vịt…) gây hiểu lầm cho đại chúng.

Ngoài giả nhà sư, ông Phúc còn tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép, làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức. Điều đáng nói, một số người mang thức ăn mặn đến nơi ở của ông Phúc để ông ăn rồi quay clip đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Phúc mặc y phục của nhà chùa và ăn đồ mặn gây phản cảm. Ảnh: A.X.

Dù bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, xử phạt hình chính, yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa nhưng ông Phúc vẫn tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc ngụy trang dưới hình thức thành lập các công ty, doanh nghiệp. Tất cả các công ty trên đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và đã bị Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM thu hồi tất cả các giấy phép.

Năm 2019, Công an huyện Củ Chi kiểm tra phát hiện tại nhà của ông Phúc có treo Huân chương lao động, bằng khen ở phòng khách. Qua trưng cầu giám định, công an xác định các huân chương, bằng khen này đều là giả và tiến hành tịch thu.

Chiếm đoạt 70 triệu đồng từ việc lừa tách thửa đất

Tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tin báo của bà L.T.H.T (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về việc bị ông Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của bà T, năm 2021, bà mua 1 thửa đất có diện tích hơn 420m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Sau đó, thông qua L.V.V (33 tuổi, huyện Củ Chi), bà T biết ông Phúc và nhờ ông Phúc làm thủ tục tách thửa đất trên thành 2 thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) riêng.

Hình ảnh ông Phúc mặc y phục nhà chùa xuất hiện tại một quán bar ở quận Gò Vấp hồi tháng 7. Ảnh: A.X.

Dù không có chức năng và không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất nhưng ông Phúc vẫn nhận lời, thỏa thuận với bà T với chi phí 135 triệu đồng.

Nhận 70 triệu đồng từ bà T, ông Phúc đặt làm giả 2 giấy CNQSDĐ qua ứng dụng mạng xã hội. Sau đó, ông Phúc đưa cho bà T. 1 giấy CNQSDĐ giả để tạo lòng tin, đồng thời cất giữ giấy CNQSDĐ giả còn lại và 1 giấy CNQSDĐ thật. Ông Phúc đợi khi nào bà T. đưa 65 triệu đồng còn lại thì sẽ đưa giấy CNQSDĐ giả thứ 2.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tuy nhiên, ông Phúc biết mình đã bị bà T đã tố cáo đến cơ quan công an nên trốn sang Thái Lan. Tháng 11/2023, ông Phúc vừa trở về Việt Nam thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã triệu tập làm việc.

Sau nhiều lần quanh co chối tội, ông Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khám xét khẩn cấp tại nhà của Phúc, cơ quan công an thu giữ 1 giấy CNQSDĐ giả và 1 giấy CNQSDĐ thật của bà T.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.