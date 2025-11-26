Chân dung nữ lãnh đạo "Gen 2": Từ nền tảng kinh doanh bền vững đến tham vọng kiến tạo hệ sinh thái số

Nữ doanh nhân Đỗ Hương Ly trong một buổi chia sẻ với các chủ doanh nghiệp.

Thoát khỏi "Vùng an toàn" của 98% doanh nghiệp nữ khi dám bước chân vào "lãnh địa cấm"

Theo báo cáo từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT), tại Việt Nam, 98,8% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có quy mô vừa và nhỏ (SMEs), thậm chí là siêu nhỏ và hơn 61% trong số đó tập trung vào lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ.

Đỗ Hương Ly cũng bắt đầu từ chính "vùng an toàn" này với MJU Studio và thương hiệu váy cưới Fairytale Bridal. Thay vì hài lòng với một cửa hàng, bà xây dựng MJU Group thành một tổ hợp đa ngành với quy mô nhân sự từng đạt mốc 500 người.

Nữ doanh nhân Đỗ Hương Ly chia sẻ tại sự kiện Keynote Giải pháp AI Digital Marketing Hack growt dành cho doanh nghiệp du lịch - ẩm thực.

Theo dữ liệu từ các trường đại học, nữ sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 11%. Thậm chí, báo cáo của Accenture còn chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ bỏ việc trong ngành công nghệ cao gấp 2,5 lần các ngành khác do áp lực và định kiến.

Đặt Đỗ Hương Ly vào bối cảnh này mới thấy sự táo bạo của bà với Pando Group và Phoenix Universal khi bà tham gia công nghệ với vai trò của một "Kiến trúc sư hệ thống". Việc sáng lập Pando Group - hệ sinh thái số chuyên biệt cho phát triển cộng đồng là cú chuyển mình ngoạn mục. Trong khi 28% doanh nghiệp nữ đang chật vật với công nghệ, bà đã trở thành người cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là bước chuyển mình định vị chiến lược phát triển bền vững khi từ ngành kinh doanh làm đẹp (MJU Group) sang cung cấp giải pháp số và đào tạo nhân lực chuyên sâu (Pando Group/Phoenix Universal).

Bà Đỗ Hương Ly là một trong 45 diễn giả tại sự kiện Horecfex - Đà Nẵng 2024, sự kiện hàng đầu về công nghệ của ngành du lịch được tổ chức tại Đà Nẵng quy tụ hơn 2.500 khách mời và nhiều diễn giả khắp thế giới.

Việt Nam từng được Grant Thornton xếp thứ 2 Châu Á về tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp cao (2019). Tuy nhiên, một nghịch lý vẫn tồn tại: Phụ nữ rất giỏi kết nối nhưng thường gặp rào cản trong việc biến các mối quan hệ xã giao thành các thương vụ hợp tác thực tế. Và mô hình "kép" giữa Happy Women Leader Network (HWLN) và HWO Global do bà Đỗ Hương Ly làm lãnh đạo đã gợi mở lời giải cho bài toán này khi HWLN kết nối tạo cộng đồng nữ doanh nhân và HWO Global thiết lập các cơ chế xúc tiến thương mại bài bản, ký kết hợp tác chiến lược và định hướng xuất khẩu/đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở khâu vận hành, dấu ấn của nữ doanh nhân còn thể hiện rõ nét trong việc định hình chất lượng đào tạo khi là thành viên Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Quản trị kinh doanh của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (từ năm 2019) - bước đi chiến lược để đưa "hơi thở" giữa thương trường vào giáo án, thu hẹp độ chênh giữa lý thuyết và thực tiễn.

Doanh nhân Đỗ Hương Ly trong vai trò Tổ phó tổ Sinh Viên - Chấm thi chương trình "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Tại các sân chơi khởi nghiệp cấp quốc gia như cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" của Bộ GD&ĐT hay các hội đồng đánh giá tại ĐH Giao thông Vận tải, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sự hiện diện của bà trong vai trò giám khảo chuyên môn góp phần sàng lọc và định hướng các dự án sinh viên theo hướng khả thi, bám sát nhu cầu thị trường.

Triết lý: "Cộng đồng là cộng lại và đồng lòng"

Với nữ doanh nhân Hương Ly, thông qua công nghệ của Pando, các mối quan hệ không còn là danh bạ nằm im trong điện thoại, mà trở thành dữ liệu, thành cơ hội giao thương và đầu tư chéo.

Câu chuyện của nữ doanh nhân Đỗ Hương Ly là minh chứng sống động cho sự thành công của phụ nữ Việt Nam trong thế hệ mới không chỉ giỏi bán hàng mà hoàn toàn đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc chơi về công nghệ và đầu tư chiến lược.

Cách bà vận hành cùng lúc nhiều vai trò (Chủ tịch HĐQT Pando Group, Phó Chủ tịch HĐQT Phoenix Universal, Lãnh đạo mạng lưới Happy Women Leader Network và HWO Global) cho thấy một tư duy quản trị hiện đại: Dùng uy tín cá nhân để thu hút cộng đồng, và dùng công nghệ để giữ chân/khai thác cộng đồng đó.

Nếu như thế hệ nữ doanh nhân 1.0 ghi dấu ấn bằng sự bền bỉ "ăn chắc mặc bền", thì Đỗ Hương Ly đại diện cho thế hệ 2.0: Tốc độ, Công nghệ và Mạng lưới. Câu chuyện của bà là minh chứng sống động cho thấy: Phụ nữ Việt Nam không chỉ giỏi bán hàng, họ hoàn toàn đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc chơi về nền tảng và đầu tư chiến lược.