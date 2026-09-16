Chân dung nữ chủ tịch SN 2001 quê Ninh Bình, nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ từ lớp 8

Đó là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) - con gái cả của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (thường được biết đến với biệt danh bầu Thụy).

Theo thông tin được giới thiệu, Mỹ Anh sang Mỹ du học từ năm 2013. Cô theo học tại Forest Ridge School of the Sacred Heart ở bang Washington - ngôi trường tư thục danh tiếng từng có con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Trong quá trình học tập tại đây, Mỹ Anh liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm đầu tiên nhập học, cô nhận giải thưởng “Honors Award for Diligence”, dành cho những học sinh có tinh thần học tập nghiêm túc và nhiều đóng góp trong lớp học.

Đến năm 2015, khi đang học lớp 8, Mỹ Anh được trao bằng khen giáo dục của Tổng thống Mỹ thời điểm đó Barack Obama dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Theo thông tin được công bố thời điểm đó, cô là học sinh đứng đầu toàn khối của trường.

Năm 2021, cô góp 10% vốn vào Công ty Cổ phần Thaispace của gia đình và từng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu lên tới 26.688 tỷ đồng, đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực du lịch vũ trụ và hướng tới việc thực hiện các chuyến bay thương mại từ Phú Quốc khi đủ điều kiện cấp phép.

Tại thời điểm Thaispace thành lập, Mỹ Anh sở hữu phần vốn góp gần 2.669 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ doanh nghiệp. Đến đầu năm 2022, vị trí Tổng Giám đốc được chuyển giao cho ông Trịnh Văn Thiệm. Sau đó, doanh nghiệp tái cơ cấu, giảm vốn điều lệ và đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm - Phú Quốc.

Ngoài ra, Mỹ Anh hiện cũng là cổ đông lớn của Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo các tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, cô sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng.

Năm 2025, Mỹ Anh chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình. Ở tuổi 24, cô trở thành một trong những nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Sau thời gian học tập ở nước ngoài, cô cho biết muốn phát triển đội bóng theo hướng bền vững, đồng bộ và giàu bản sắc, đồng thời được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho bóng đá cố đô. Tại V-League 2025 - 2026 - năm đầu tiên Mỹ Anh giữ chức Chủ tịch, CLB Ninh Bình kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 chung cuộc trên bảng xếp hạng.

Đến tháng 6/2026, Mỹ Anh tiếp tục đảm nhận vai trò mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Cô được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bổ nhiệm vị trí Trợ lý TGĐ thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Trong khi đó ông Nguyễn Đức Thụy - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank, đồng thời là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Còn con trai thứ 2 của bầu Thụy và cũng là em trai Mỹ Anh - Nguyễn Xuân Thái - đảm nhận vị trí Trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

(Tổng hợp)