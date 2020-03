Chân dung người phụ nữ quyền lực được Johnny Depp, Keanu Reeves rồi cả Angelina Jolie tranh nhau muốn có bức hình chụp chung

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài viết và hình ảnh về người phụ nữ có may mắn được chụp hình cùng hầu hết những ngôi sao hạng A của Hollywood như: Johnny Depp, Will Smith, Kate Winslet, Angelina Jolie... Cụ thể, ở cửa hàng địa phương Opnieuw & Co tọa lạc tại thành phố Mortsel, Bỉ, một khách hàng đến mua sắm đã phát hiện được quyển album kì lạ chứa đầy ảnh dàn sao danh giá của Hollywood chụp cùng một người phụ nữ lạ mặt.

Khác với những bức hình quen thuộc được thấy trên các bản tin, truyền hình trực tiếp hay Instagram phe phẩy, người phụ nữ này không hề có vẻ ngoài bóng bẩy, kiêu kì hay xa hoa của tầng lớp giàu có chuyên chơi với người nổi tiếng. Ngược lại, trông bà vô cùng giản dị, hiền lành và có phần mộc mạc. Chính điều này đã dấy lên sự hiếu kì của cư dân mạng về người phụ nữ bí ẩn này.

Johnny Depp và Juliette Lewis.

Sam Neill cùng với Robert Downey Jr.

Qua tìm hiểu, cư dân mạng đã nhanh chóng biết được danh tính của người phụ nữ may mắn trên. Tên thật của bà là Maria Snoeys-Lagler – cựu thành viên của tổ chức Hollywood Foreign Press Association (Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood).

Đây là tổ chức phi lợi nhuận bao gồm các phóng viên và nhiếp ảnh gia làm việc trong ngành công nghiệp giải trí. Ước tính hiệp hội này có khoảng 90 thành viên từ hơn 55 quốc gia trên thế giới. Chính họ là những người đứng sau chỉ đạo lễ trao giải Quả Cầu Vàng nổi tiếng hằng năm ở Los Angeles.



Kate Winslet và Angelina Jolie.

Keanu Reeves và nữ diễn viên Aitana Sanchez-Gijon.

Kevin Bacon cùng với cả Tom Hanks

Drew Barrymore và Will Smith

Bà Maria cùng Hugh Grant



Sir Anthony Hopkins cùng với Richard Attenborough.