Người chồng cập nhật tình hình mới nhất của mẹ con mắc kẹt trên nóc nhà, cầu cứu xuyên đêm trong lũ dữ ở Đắk Lắk

Những ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực phía Đông, chìm trong biển nước lũ. Hình ảnh bà con chống trọi với thiên tai khiến nhiều người dân khắp nơi bàng hoàng, xót xa.

Tối 19/11, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ lời cầu cứu ám ảnh từ Facebook của tài khoản Hồng Đào. Chị Đào cho biết, lũ lên quá nhanh, mẹ con chị bị cô lập giữa cánh đồng, xung quanh chỉ còn ít nhà dân. Lũ dâng tới đâu, chị cùng hai con nhỏ tránh tới đó, cuối cùng phải trèo lên nóc nhà để trú tránh mưa rét và đói khát.

Trong những status đầy lo sợ, chị Đào kêu gọi giúp đỡ: "Trời ơi, mọi người kêu cứu giúp em, còn 2 cháu nhỏ. Em ở xóm Bầu Trạnh, Bạn Lộc, Hòa Mỹ Đông, Đắk Lắk (hiện là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk)" . Theo lời chị, mẹ con chị đã nhịn đói từ trưa hôm trước.

Lời kêu cứu của chị Hồng Đào khiến cộng đồng mạng hoang mang, liên tục chia sẻ thông tin, đồng thời khuyên chị giữ bình tĩnh, hạn chế dùng điện thoại để tránh hết pin, cố gắng bảo vệ các con.

Được biết, chồng của chị, anh T.N., hiện làm thợ hồ tại TP.HCM. Khi biết vợ con gặp nạn, anh cũng bất lực vì đường sá bị tê liệt do mưa lũ.

Bài đăng của người chồng gây chú ý trên mạng xã hội

May mắn, vào chiều 20/11, anh T.N. đã thông báo trên trang cá nhân rằng vợ con đã được cứu an toàn: "Em xin thay mặt vợ em cùng 2 con và bản thân em gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả bác chú cô dì anh chị em và bạn bè đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình chúng em. Vợ và các con em đã được cứu, đã đến nơi an toàn. Xin mọi người ngừng chia sẻ và gọi cứu nạn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ."

Cộng đồng mạng cũng gửi lời chúc bình an đến gia đình:

"Thật may mắn! Chúc gia đình bạn luôn an toàn và sớm ổn định sau lũ."

"Đọc xong mà vừa lo vừa mừng! Mong mọi người vùng lũ đều được cứu kịp thời."

"Cảm ơn lực lượng cứu hộ và tất cả những người đã giúp đỡ gia đình bạn."