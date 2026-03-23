Chân dung người chơi matcha: Họ là ai và vì sao họ sẵn sàng chi mạnh?

Bạn có thể nhận ra họ khá dễ. Họ không gọi vội một ly matcha mang đi. Họ đứng lại lâu hơn một chút trước menu. Họ hỏi về loại bột trà. Nhiệt độ nước. Cách đánh. Và đôi khi, họ không uống - họ "thưởng".



Trong một thế giới mà mọi thứ đều nhanh, người chơi matcha lại chọn một con đường khác: chậm hơn, kỹ hơn, và cá nhân hơn.

Họ không ồn ào - nhưng luôn "có mặt" ở đúng nơi

Người chơi matcha không phải là nhóm dễ nhận diện trên mạng xã hội. Họ hiếm khi khoe. Hiếm khi check-in. Và càng hiếm khi biến matcha thành một phần của "hình ảnh cá nhân" theo cách đại chúng. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy họ… luôn ở đó. Trong danh sách theo dõi của những shop matcha cao cấp. Trong những cộng đồng nhỏ về dụng cụ trà. Hay đơn giản là trong những bức ảnh đời thường - nơi một góc nhỏ với chổi tre, bát gốm và hộp matcha vẫn lặng lẽ hiện diện.

Tăng Thanh Hà là một ví dụ điển hình. Sau 2 bức ảnh về "matcha station" tại nhà vào năm 2024 và một vài story về ly matcha tự pha, cô gần như không còn chia sẻ thêm về thú vui này. Nhưng nếu nhìn kỹ vào những bức ảnh nấu ăn hay sinh hoạt thường ngày, góc matcha ấy vẫn ở đó - thậm chí còn đầy đặn hơn với nhiều dụng cụ và loại bột mới.

Không phô trương, không nói nhiều, nhưng vẫn duy trì một cách rất đều đặn - đó là cách người chơi matcha thật sự tồn tại.

Không chỉ vậy, những người theo đuổi lối sống tinh giản và có gu thẩm mỹ riêng cũng thường gắn bó với matcha theo cách rất kín đáo.

Helly Tống là một ví dụ như vậy. Gần như không bao giờ chia sẻ trực tiếp về thú chơi này, nhưng nếu để ý kỹ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, người ta sẽ nhận ra cô dành nhiều sự yêu thích cho những phút giây bên bát trà. Trong một chương trình giới thiệu về không gian sống, bộ dụng cụ matcha của cô được đặt ngay ngắn ở một vị trí rất đẹp trong nhà - như một phần tự nhiên của nhịp sống, không cần phô bày nhưng vẫn hiện diện rõ ràng. Và theo thời gian, góc dụng cụ vẫn luôn ở đó và tăng dần về số lượng.

"Người chơi matcha không cần chứng minh họ chơi - họ chỉ đơn giản là không bỏ nó"

Một thế hệ phụ nữ chọn sống chậm lại

Phần lớn người chơi matcha tại Việt Nam hiện nay là phụ nữ trẻ: làm việc trong môi trường sáng tạo, làm văn phòng hoặc kinh doanh tự do. Họ có điểm chung là: đã đi qua giai đoạn "uống theo trend", bắt đầu quan tâm đến sức khỏe và tìm kiếm một nhịp sống cân bằng hơn

Matcha đến với họ không phải như một giải pháp, mà như một lựa chọn. Một lựa chọn để: bắt đầu buổi sáng chậm hơn, dành thời gian cho bản thân và tạo ra những khoảng nghỉ có ý thức

Họ "khó tính" - theo một cách rất có gu.

Người chơi matcha không dễ bị thuyết phục bởi giá rẻ hay xu hướng. Họ quan tâm đến: nguồn gốc bột trà, tiêu chuẩn canh tác, độ tươi, và cả cách bảo quản.

Sự kỹ tính này không phải là cầu kỳ, mà là kết quả của việc… đã thử đủ nhiều.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ tiêu chí chọn matcha của mình: luôn ưu tiên các loại matcha hữu cơ đạt chuẩn USDA. Với nhiều người, đó có thể là một chi tiết nhỏ. Nhưng với người chơi matcha, đó là cách họ đảm bảo chất lượng ngay từ điểm bắt đầu.

Và khi đã quen với chuẩn cao, họ rất khó quay lại với những lựa chọn "tạm được".

Với người ngoài, một chiếc chổi tre hay một chiếc bát gốm có thể chỉ là dụng cụ. Nhưng với người chơi matcha, đó là: một món đồ sưu tầm, một phần của cá tính, cũng có khi là một câu chuyện.

Có người chờ hàng tháng để nhận một chiếc chasen thủ công. Có người "phải lòng" một chiếc chawan chỉ vì màu men.

Tinh thần duy mỹ cũng là một phần không thể tách rời.

Hà Cúc từng khiến nhiều người ấn tượng khi đăng tải chiếc chawan với hoạ tiết viền vàng tinh xảo của mình. Không cần nói giá, chỉ cần nhìn là đủ hiểu đây không phải là một món đồ phổ thông. Cô nói vui với mọi người rằng: "Chơi nghiệp dư nhưng nhất định phải giựt được giải phong cách".

Hay Chloe Phạm - một người chơi lâu năm chia sẻ: "Dụng cụ pha trà của mình không nhiều món, nhưng mỗi món đều được chọn vì craftsmanship, công năng và câu chuyện lịch sử. Mỗi món có câu chuyện riêng, và khi đặt chung trong góc, chúng tạo thành một tea station nhỏ, giản dị nhưng đầy sức nặng".

Với họ, một bát matcha không chỉ ngon - mà còn phải đẹp, phải "đúng gu", phải mang lại cảm xúc.

Họ không chỉ uống - họ chia sẻ trong liên kết riêng của mình và tạo ra xu hướng cũng từ đó.

Một điểm rất đặc trưng của cộng đồng matcha là sự kết nối kín đáo. Những người cùng sở thích với nhau, họ sẽ chia sẻ công thức mới, khoe bát matcha với lớp bọt mịn, trao đổi dụng cụ rồi thì rủ nhau đi thử quán. Từ online đến offline, họ tạo thành những nhóm nhỏ nhưng rất gắn kết. Ở đó, matcha không chỉ là một sở thích cá nhân, mà trở thành một ngôn ngữ chung.

Người chơi matcha không chạy theo trend - nhưng chính họ lại là những người tạo ra trend. Từ: cách pha mới, công thức mới đến việc săn tìm những quán "hidden". Tất cả đều bắt đầu từ cộng đồng nhỏ này, rồi lan rộng ra bên ngoài.

Vì sao họ sẵn sàng chi mạnh?

Câu trả lời nằm ở cách họ nhìn giá trị. Họ không trả tiền cho một ly nước hay một món đồ. Họ trả tiền cho: trải nghiệm, cảm xúc cùng thời gian dành cho bản thân.

Không hiếm những người sẵn sàng chi từ 1,5 - 2 triệu đồng chỉ cho 20g matcha, đơn giản vì "uống một lần là nhớ".

Nếu không thực sự chơi, đó có thể là một mức giá khó hiểu. Nhưng với người trong cuộc, đó là cái giá dành cho hương thơm tinh khiết, sắc xanh hoàn hảo không bị ngả vàng và một trải nghiệm rất khó thay thế, từ lúc mở nắp hộp trà đến khi hương bắt đầu bung ra trong lúc đánh trà.

Co-Founder của White on White - Cilly Nguyễn chia sẻ: mình thích màu xanh của matcha, bởi mỗi sắc độ lại mang theo một câu chuyện, một hương vị riêng biệt. Từng là một người mê cafe, vậy mà từ khi gặp matcha thì không chỉ là thích nữa, mà là mê thật sự. Cái cảm giác tự tay đánh bọt matcha ở nhà, đong đếm theo khẩu vị mình thích, tận hưởng 15 giây an yên với chiếc chasen… khác hẳn với việc order một ly ngoài tiệm.

Nếu nhìn từ bên ngoài, người chơi matcha có thể trông giống như một nhóm nhỏ với một sở thích khá đặc biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy họ đang đại diện cho một điều lớn hơn: một thế hệ muốn sống chậm lại, muốn hiểu sâu hơn và muốn tận hưởng những điều nhỏ bé một cách trọn vẹn.

"Người chơi matcha không tiêu tiền theo số lượng - họ tiêu tiền theo cảm nhận"