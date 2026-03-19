Matcha - Xứng đáng là thú chơi mà chị em ta cùng theo đuổi!

Bạn có để ý, matcha đang xuất hiện dày đặc trên Instagram, TikTok hay Pinterest trong vài năm gần đây?

Khác với nhiều loại đồ uống khác, matcha sở hữu một màu xanh tự nhiên rất đặc trưng - vừa nổi bật, vừa mang cảm giác tươi mát và "healthy". Khi đặt trong những chiếc bát gốm thủ công, trên nền bàn gỗ sáng hay khăn linen tối giản, bát matcha gần như trở thành một khung hình lifestyle hoàn hảo.

Chính vì vậy, nhiều quán cà phê và thương hiệu đồ uống trên thế giới đã tận dụng yếu tố thị giác này để biến matcha thành một biểu tượng của phong cách sống hiện đại: xanh, tối giản và chú trọng chăm sóc bản thân.

Nhiều người nổi tiếng cũng góp phần lan tỏa xu hướng này. Những bức ảnh thưởng thức matcha của Lisa (thành viên nhóm Blackpink), video chia sẻ công thức matcha của Jennie Kim hay những ly matcha latte xuất hiện trong routine buổi sáng của Dua Lipa đã khiến đồ uống này trở thành một phần của văn hóa pop.

Với người trẻ, matcha vì thế không chỉ là một loại trà. Nó còn là một biểu tượng của phong cách sống chậm, khỏe và tinh tế - những giá trị ngày càng được tìm kiếm trong cuộc sống hiện đại.

Chỉ trong vài năm gần đây, matcha đã bùng nổ trên toàn cầu. Những quán cà phê ở Paris, New York, London hay Sydney đều có mặt matcha latte trong thực đơn.

Sức hút của matcha lớn đến mức năm ngoái, Nhật Bản - cái nôi của loại trà này - đã phải lên tiếng về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, sản lượng matcha đã tăng gần gấp ba lần trong giai đoạn 2010-2023 để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, nhưng vẫn không theo kịp đà tăng trưởng của thị trường.

Thị trường matcha toàn cầu cũng được dự báo sẽ tăng từ khoảng 2,8 tỷ USD năm 2023 lên gần 5 tỷ USD vào năm 2028, cho thấy cơn sốt này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhưng nếu hỏi những người thực sự yêu matcha điều gì khiến họ "nghiện" nhất, câu trả lời thường không chỉ là hương vị.

Thứ gây nghiện nhất chính là thế giới văn hóa và thú chơi bao quanh bát trà xanh ấy.

Khi những chị đẹp tân thời cũng "phải lòng" matcha

Từ khoảng giữa năm 2024, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà - người luôn được ngưỡng mộ bởi lối sống có gu - bắt đầu đăng tải những khoảnh khắc matcha tại nhà trên trang cá nhân.

Không cầu kỳ hay mang tính trình diễn, đó thường chỉ là những hình đời thương trong không gian sống của cô: những chiếc bát trà nhỏ, chổi chasen và ly matcha vừa được đánh bọt. Tăng Thanh Hà từng chia sẻ nhiều phiên bản matcha tự pha như matcha latte với sữa hạt, matcha dừa hay những ly matcha phủ lớp bọt mềm từ sữa yến mạch.

Đặc biệt, góc "matcha station" trong căn bếp của cô - nơi sắp xếp các hộp bột matcha organic, dụng cụ pha trà và những chiếc bát gốm - từng nhận được hàng chục nghìn lượt "tim" và chia sẻ từ cộng đồng yêu lifestyle. Với nhiều người theo dõi, đó không chỉ là một góc pha trà, mà còn là một hình ảnh gợi cảm hứng về một nhịp sống chậm và tinh tế.

Trong giới sáng tạo, matcha cũng trở thành một thú vui được nhiều người yêu thích. Nhà thiết kế Hà Cúc từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ, khi chia sẻ chiếc bát chawan với họa tiết vàng tinh xảo trong bộ sưu tập dụng cụ trà của mình. Với nhiều người yêu matcha, những chiếc bát như vậy không chỉ là vật dụng pha trà mà còn là một tác phẩm thủ công cho thấy sự sành chơi của những người theo hệ matcha. Hà Cúc chia sẻ rằng, trước đây không hề thích matcha, "Thế mà đến tuổi thì lại thích cái cảm giác nhâm nhi cái vị đắng để chờ đợi 1 vị ngọt thanh tự nhiên của trà xanh. Tìm 1 thú vui để đêm đến lạch cạch 1 chút để sống chậm lại, trút bỏ thanh tẩy tâm hồn…".

Hay cô nàng Ly Lê - một admin của Nghiện nhà cũng đã bắt vào thú vui này từ năm 2024. Sau một lần đi học về matcha xong thành mê luôn. Với cô, việc mở nắp hộp matcha như sự đánh dấu một hành trình khám phá và trải nghiệm đam mê. Ngày trước, Ly không hiểu nổi tại sao matcha lại tạo thành làn sóng mới trong các quán cafe, cho đến khi được trải nghiệm các hộp matcha tới từ Nhật.

Thú chơi rèn luyện sự tinh tế của lối sống và giác quan

Trong nhịp sống hiện đại, thời gian dường như là thứ xa xỉ nhất đối với phụ nữ. Chúng ta bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê vội vàng, vừa uống vừa kiểm tra email. Giờ nghỉ trưa trôi qua với một cốc trà sữa đặt nhanh trên ứng dụng. Buổi chiều, thêm một ly cà phê nữa để chống lại cơn buồn ngủ. Tất cả đều nhanh - và cũng vì thế mà dễ quên.

Matcha lại khác.

Để pha một bát matcha đúng nghĩa, người ta phải dành vài phút cho một nghi thức nhỏ: rây bột trà, rót nước nóng, rồi dùng chổi tre chasen đánh bọt theo chuyển động nhịp nhàng.

Chỉ vài phút ấy thôi, nhưng đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà người ta tạm rời khỏi điện thoại, khỏi công việc và khỏi những dòng thông báo liên tục. Không phải ngẫu nhiên mà trong văn hóa Nhật Bản, matcha gắn liền với trà đạo - nơi mỗi cử chỉ đều có quy tắc, và sự tĩnh lặng được coi là một phần của trải nghiệm.

Nếu cà phê thường được đánh giá bằng độ đậm, thì matcha lại thú vị ở những biến chuyển rất nhỏ của hương vị và mùi hương.

Chỉ cần thay đổi nhiệt độ nước pha, vị trà đã có thể khác hẳn: nước quá nóng sẽ làm vị trà gắt và đắng hơn, trong khi nước ở khoảng 70-80°C có thể tạo ra vị ngọt nhẹ, mềm và sâu. Hay có những loại matcha, nếu thêm đá vào lại giúp bung hương tốt hơn khi thưởng thức. Rồi thì đá vuông hay đá tròn cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của ly trà. Chính những sự tinh tế ấy khiến matcha trở thành một thú chơi hấp dẫn với những người yêu trà.

Người chơi matcha dần học cách phân biệt các dòng bột trà khác nhau, nhận ra vị ngọt hậu hay vị umami, cảm nhận sự khác biệt giữa từng vùng trà.

Nói cách khác, matcha không chỉ là đồ uống - nó còn là một cách rèn luyện các giác quan và tiếp nhận thêm kiến thức.

Một "không gian" để thể hiện cá tính

Một khi bước vào thế giới matcha, rất nhiều người nhận ra rằng điều thú vị không chỉ nằm ở bột trà.

Cả một hệ sinh thái của thú chơi này mở ra. Đâu chỉ mỗi chawan hay chasen, khi va phải rồi thì đủ thứ, nào là ấm đun trà vì matcha cần pha bằng nước có nhiệt độ chính xác, cân tiểu ly, thìa xúc, chổi phủi bụi trà, charm rây trà, khay làm đá…

Có người bắt đầu sưu tầm bát chawan - mỗi chiếc bát gốm lại có một phong cách và câu chuyện riêng. Người thì thích dòng gốm mộc mạc, thô sần, cầm nặng tay. Người lại thích dòng sứ tinh xảo với các hoạ tiết ánh vàng. Rồi cả dòng sứ nuôi dưỡng, càng dùng thì sẽ càng lên vân đẹp. Hay có người lại mê những chiếc chổi chasen thủ công được làm từ tre, không ngại bỏ tiền triệu và đợi vài tháng để mua một chiếc chổi được làm từ nghệ nhân. Có người thì thích sáng tạo ra những công thức matcha latte, matcha yuzu hay matcha dừa… đầy hấp dẫn. Rồi còn tỉ mỉ tự làm mứt dâu tươi hay siro earl grey để pha cùng matcha nữa.

Trong một thế giới nơi mọi thứ ngày càng giống nhau, matcha lại cho phép mỗi người tạo ra nghi thức của riêng mình - đó chính là điểm hấp dẫn khiến thú chơi này ngày càng phổ biến.

Đam mê này sẽ khiến chị em ta đẹp lên trông thấy

Không chỉ được yêu thích vì giúp tỉnh táo một cách nhẹ nhàng, matcha còn được nhiều phụ nữ lựa chọn như một thức uống hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp từ bên trong.

Vì được nghiền từ toàn bộ lá trà non, matcha chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, đặc biệt là nhóm catechin - hợp chất được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi quá trình oxy hóa. Trong đó, EGCG (epigallocatechin gallate) là hoạt chất nổi bật, thường được nhắc đến với khả năng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da và giúp làn da duy trì độ tươi sáng tự nhiên.

Bên cạnh đó, matcha còn chứa chlorophyll - sắc tố xanh tự nhiên trong lá trà - giúp cơ thể đào thải một số độc tố và hỗ trợ quá trình thanh lọc. Nhờ vậy, nhiều người có thói quen uống matcha thường xuyên nhận thấy làn da có xu hướng ít xỉn màu và tươi tắn hơn.

Một điểm cộng khác là matcha cung cấp caffeine ở mức vừa phải, kết hợp với L-theanine - một loại amino acid tự nhiên có trong trà xanh. Sự kết hợp này giúp cơ thể tỉnh táo nhưng vẫn giữ được cảm giác thư thái, tránh tình trạng tim đập nhanh hay bồn chồn như khi uống quá nhiều cà phê. Khi cơ thể ít căng thẳng hơn, giấc ngủ và tình trạng da cũng thường được cải thiện.

Chính vì vậy, trong cộng đồng yêu matcha trên thế giới, không ít phụ nữ coi bát matcha buổi sáng như một "ritual làm đẹp" nhẹ nhàng - vừa giúp khởi động ngày mới, vừa chăm sóc cơ thể từ bên trong. Người mẫu Miranda Kerr thường thêm matcha vào sinh tố hoặc smoothie buổi sáng và cho rằng loại trà này giúp duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Thú vui… giúp tiết kiệm hơn chúng ta tưởng

Ngoài những giá trị văn hóa và sức khỏe, matcha còn có một lợi thế khá thực tế: giúp tiết kiệm chi tiêu.

Với nhiều nhân viên văn phòng, việc mua đồ uống mỗi ngày gần như đã trở thành một thói quen. Một ly cà phê buổi sáng hay trà sữa buổi chiều thường có giá từ 20.000 đến 80.000 đồng. Nếu là matcha latte ở các quán specialty, mức giá có thể dao động từ 60.000 đến 200.000 đồng tùy loại bột trà.

Nhưng nếu tự pha tại nhà, chi phí có thể giảm đáng kể.

Ngay cả khi sử dụng matcha ceremonial grade - dòng bột trà cao cấp thường dùng trong nghi thức trà đạo - chi phí cho một lần pha chỉ khoảng 30.000 đồng. Trong khi đó, một ly matcha sử dụng loại bột này ở quán có thể lên tới gần 200.000 đồng. Chỉ cần nhẩm tính đơn giản, bạn cũng thấy được số tiền tiết kiệm được trong 1 tháng không hề nhỏ.

Ở Paris, New York hay Úc, ngày càng nhiều phụ nữ bắt đầu buổi sáng của mình bằng một cốc matcha. Có người coi đó là một nghi thức thiền nhẹ, có người xem đó là cách chăm sóc bản thân, và cũng có người từ niềm đam mê ấy đã mở ra những tiệm trà hoặc thương hiệu nhỏ của riêng mình. Có lẽ vì thế mà matcha không chỉ là một thức uống.

Nó là một thú chơi.

Và đôi khi, cũng là một cách để chị em ta tìm lại những khoảnh khắc chậm rãi, đón nhận những niềm vui nhỏ bé và cũng để hoàn thiện hơn phong cách sống của chính mình.

Có người bắt đầu chỉ vì tò mò. Có người dần say mê với những chiếc bát gốm và các loại bột trà.

Trong loạt bài Matcha Mood, chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá thế giới ấy - từ câu chuyện văn hóa của matcha, cộng đồng những người "chơi matcha" ở Việt Nam cho đến cẩm nang dành cho người mới bắt đầu.