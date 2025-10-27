Mẹ chồng hao hao diễn viên Phương Anh Đào

Mới đây, trên MXH viral clip mẹ chồng cực trẻ trung trong lễ đính hôn của con trai. Nhiều người xem clip phải thốt lên ngỡ ngàng "Mẹ chồng trẻ nhất nước", “Đây là chị gái của cô dâu?”,... bởi nhan sắc và thần thái của người mẹ chồng này quá nổi bật. Chỉ sau một ngày đăng tải, video đạt hơn 2 triệu lượt xem, kéo theo hàng chục nghìn bình luận trầm trồ.

"Chị" mẹ đang gây sốt (Ảnh: Ms Yến)

Danh tính “chị” mẹ này cũng nhanh chóng được tìm ra - đó là cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Chia sẻ với chúng tôi, cô Yến hiện đang cùng chồng điều hành một công ty sơn có tiếng. Trong lễ đính hôn của con trai Hoàng Phát và con dâu Yến My, cô đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trang phục, layout trang điểm đến khung cảnh buổi lễ để có được buổi lễ trang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Cả con dâu lẫn mẹ chồng đều xinh (Ảnh: NVCC)

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, cô Hoàng Yến cho biết bản thân không có bí quyết gì cầu kỳ, hướng đến sự mộc mạc, tự nhiên là chính. Hơn nữa, đã là phụ nữ, ai cũng mong muốn bản thân trẻ đẹp dù đang ở bất kỳ ở độ tuổi nào, bởi vậy nên khi nhận được những lời khen, đó là món quà lớn nhất.

Cô Yến ngoài đời (Ảnh: NVCC)

Mẹ chồng Cần Thơ có mái tóc bạc quý phái, nhan sắc cực phẩm

Cuối năm 2024, một người mẹ chồng ở Cần Thơ cũng được chú ý sau đám hỏi con trai, không phải vì của hồi môn lớn tặng các con, mà chính vì vẻ đẹp và phong thái sang trọng. Đoạn video về mẹ chồng trong lễ đính hôn đã thu hút tới 4,8 triệu lượt xem trên TikTok chỉ trong thời gian ngắn.

Người mẹ chồng này cũng từng khiến netizen sốc visual (Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Người phụ nữ được nhắc tên là cô Nguyễn Nga (sinh năm 1972), mẹ chú rể và cũng là chủ tiệm vàng nổi tiếng tại Cần Thơ. Ở độ tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ được làn da mịn màng, phong thái tao nhã và nét sang trọng.

Một điểm khiến nhiều người chú ý là mái tóc bạc trắng tự nhiên của cô. Một số người cho rằng, đây là tóc bạc tự nhiên, một số khác lại nói mái tóc đã được nhuộm nên mới có màu sắc cá tính như vậy.

Chia sẻ về mẹ chồng với Vietnamnet, cô dâu Như Ngọc cho biết: “Mẹ mình sống lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình có. Có lẽ, đó là bí quyết để mẹ giữ được nhan sắc như hiện tại. Ngoài ra, mẹ mình cũng chăm chỉ đi spa chăm sóc da”. Ngọc cũng xác nhận tóc của mẹ chồng không nhuộm vì không muốn tóc dính hóa chất.

Cô Nga trong đám hỏi 2 con (Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Theo cảm nhận của riêng Ngọc, bà Nga là người có tính cách hòa đồng, thân thiện. Với con cái, bà hết mực thương yêu, luôn đồng hành và ủng hộ con trong từng bước chân trưởng thành.

Mẹ chồng Vĩnh Long bị nhầm là bạn cô dâu

Nhấn mạnh: Đây là mẹ chồng và con trai, không phải cô dâu chú rể! (Ảnh: NVCC)

Khoảng 1 năm trước, trong đám cưới của con trai, “chị” mẹ Bùi Thị Kim Lanh - chủ tiệm vàng ở Trà Vinh (này là Vĩnh Long) cũng gây sốt khi lên chức mẹ chồng khi mới 38 tuổi. Nhìn những hình ảnh trong đám cưới, nhiều người còn tưởng đây là bạn cô dâu, không ai nghĩ đó là mẹ chồng.

Chia sẻ trên Đời sống & Pháp luật ở thời điểm đó, cô Lanh gửi lời cảm ơn mọi người đã yêu thương, dành lời khen. Cô tâm sự bản thân không có bí quyết gì, bình thường cũng không xài mỹ phẩm. Tuy nhiên cô Lanh cho biết thêm có thể một trong số lý do là nhà có nuôi yến nên thường xuyên bổ sung món yến vào thực đơn hàng ngày.

Về việc lên chức mẹ chồng sớm, cô Lanh thừa nhận có phần “bỡ ngỡ” vì tuổi còn trẻ nhưng may mắn được mẹ hỗ trợ trong các nghi thức cưới hỏi.

Cũng tại đám cưới con trai, vợ chồng cô Lanh tặng quà rất khủng gồm 15 cây vàng 24K, thêm 200 triệu tiền mặt trong ngày nạp tài và căn nhà trị giá khoảng 12 tỷ đồng (giá trị tính tại thời điểm tháng 10/2024), cùng nhiều trang sức kim cương cho con trai - con dâu.

Con trai và con dâu cô Lanh nhận của hồi môn từ gia đình 2 bên (Ảnh: NVCC)

Vợ chồng cô Lanh cho biết thêm họ có kế hoạch giao dần cơ nghiệp cho con cái khi các con đã ổn định, để con trai và con dâu có nền tảng tài chính vững chắc để phát triển. Cô cũng khẳng định không lo con ỷ lại, bởi cả hai con đều là biết lo lắng làm ăn.

Phú bà miền Tây đi hỏi vợ cho con trai nhưng nhìn như chị gái chú rể

Một mẹ chồng kiêm “phú bà miền Tây” khác cũng gây chú ý vì quá trẻ đẹp là cô Bích Cao. Tháng 11/2024, cô tổ chức lễ đính hôn cho con trai là Hồng Phát (18 tuổi) và con dâu Tuyết Ngân (hơn chồng 2 tuổi).

Mẹ chồng cùng con trai và con dâu (Nguồn: @bichcao439)

Tại hỷ sự của các con, cô Bích nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung và thanh lịch thuộc tuýp phụ nữ hiện đại rất biết tận hưởng cuộc sống. Chiếc áo dài được chọn để đi hỏi vợ cho con của cô Bích vóc dáng duyên dáng, sang trọng.

Về sính lễ, cô Bích tự tay chọn sính lễ hoành tráng với kiềng vàng, lắc vàng, 15 cây vàng 24K, một cặp nhẫn kim cương 1 carat và tiền nạp tài 200 triệu đồng. Trước khi con trai đủ tuổi kết hôn, cô Bích Cao đã “chấm” con dâu từ trước, tặng con nhiều món quà giá trị, đưa đi du lịch.

Mẹ chồng con dâu thân thiết từ trước khi cưới (Nguồn: @bichcao439)

Nhan sắc mẹ chồng ngoài đời (Nguồn: @bichcao439)

