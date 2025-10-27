Đám cưới hào môn với cô dâu chú rể xứng đôi, hai bên gia đình môn đăng hộ đối vẫn luôn là điều thu hút sự chú ý của netizen. Đó cũng chính là lý do mà đám cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát đã viral rần rần trên các nền tảng MXH. Cộng đồng mạng “ăn cưới online” không bỏ lỡ một chi tiết nào, dành nhiều lời khen ngợi đến cho cô dâu chú rể cũng như gia đình hai bên.

Song điều khiến nhiều người tò mò nhất vẫn là gia thế của chồng cũng như nhà chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Bởi qua những buổi lễ, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ về cơ ngơi “khủng” của gia đình Ngọc Phát.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng - doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát

Được biết, doanh nhân Ngọc Phát, sinh năm 1989, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và du lịch. Trước đó, anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Hiện tại, anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi, đây là pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (còn được gọi là khách sạn Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Dù không hoạt động trong giới giải trí nhưng Ngọc Phát vẫn được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình điển trai, học vấn cao và tư duy hiện đại. Bên cạnh đó, sự nghiệp của nam doanh nhân cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Ngọc Phát lại cực kỳ kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều thông tin về cuộc sống trên MXH.

Nam doanh nhân sở hữu vẻ ngoài điển trai

Bên cạnh đó, bố mẹ chồng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng gây chú ý không kém. Trong các buổi lễ dạm ngõ, ăn hỏi, vu quy,... bố mẹ chồng của nàng hậu đều nhận được lời khen bởi vẻ ngoài sang chảnh, toát ra sự thành đạt, giàu có. Không những thế, cách bố mẹ chồng tinh tế trong từng hành động với con dâu cũng khiến nhiều người bày tỏ họ là những người có học thức cao, làm ăn lớn nên rất khéo léo, chỉn chu.

Theo đó, mẹ chồng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu là doanh nhân Trần Thị Liên. Theo thông tin trên website của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Trần Thị Liên là người gây dựng doanh nghiệp kinh doanh sắt thép lớn mạnh mang thương hiệu Ngọc Biển Steel. Sau đó, bà tiếp tục trải nghiệm ở những lĩnh vực mới như khách sạn, nhà hàng để từng bước tạo bước chuyển giao sự nghiệp cho thế hệ kế thừa qua việc xây dựng nên khu chợ mới Đà Lạt cùng khu phức hợp Dalat Center - Hôtel Colline.

Cũng theo website của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Trần Thị Liên từng trải qua rất nhiều thăng trầm để tạo nên đế chế kinh doanh như hiện tại. Ngoài ra, bà còn là người có tinh thần cầu tiến, luôn sẵn sàng phát triển, làm những công việc to lớn không phải chỉ để cho các con thừa kế mà còn góp phần xây dựng xã hội, giúp đỡ mọi người.

Bố mẹ chồng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Mẹ chồng cô - bà Trần Thị Liên là doanh nhân có tiếng, mối quan hệ của hai mẹ con rất thân thiết, gần gũi

Nhiều người bày tỏ, gọi gia đình nhà chồng của Quỳnh Châu có truyền thống kinh doanh cũng không sai. Bởi ngoài Ngọc Phát, anh trai của anh là doanh nhân Long Nguyễn (tên thật là Nguyễn Bảo Long, thường gọi là Longwi) cũng sở hữu một chuỗi cà phê nổi tiếng và một quán bar tại TP.HCM.

Điều này khiến cộng đồng mạng càng thêm phần ngưỡng mộ và nể phục trước cơ nghiệp của gia đình nhà chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng không cần phải đồn đoán cũng biết gia thế của doanh nhân Ngọc Phát siêu khủng, không phải ai cũng làm được.

Thế nhưng dù giàu có nhưng Ngọc Phát lại không ồn ào hay thích phô trương. Anh ghi điểm bởi phong thái điềm đạm, luôn âm thầm đứng sau ủng hộ người yêu trong mọi hành trình. Trong suốt thời gian Quỳnh Châu tham gia các cuộc thi hoa hậu, anh là người bạn đồng hành đắc lực không chỉ động viên tinh thần mà còn hỗ trợ cô luyện tiếng Anh, chỉnh sửa phần thi ứng xử, giúp nàng hậu tự tin hơn khi bước ra sân khấu.

Đặc biệt, trong chia sẻ của mình, Quỳnh Châu từng xúc động nói rằng cô cảm thấy được yêu thương không chỉ vì bản thân, mà còn vì Phát luôn quan tâm, chăm sóc cả gia đình cô. Chính sự chân thành đó khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng bền vững, dẫu không phô trương trước truyền thông.

Long Nguyễn (giữa) anh trai chồng của Quỳnh Châu cũng là một doanh nhân trong lĩnh vực F&B

Người đẹp sinh năm 1994 rất được lòng gia đình nhà chồng

Trước khi về làm dâu, cô nhiều lần check-in tại biệt thự ở Đồng Nai - cơ ngơi của gia đình Ngọc Phát

Dù giàu có, cặp đôi vẫn rất kín tiếng, không phô trương khiến nhiều người mến mộ

Tổng hợp