Chân dung cô gái cao nhất thế giới hiện nay: Thân hình khổng lồ trên 2m nhưng phải ngồi xe lăn, nghị lực từ sự dò xét của người đời

Ai là người phụ nữ cao nhất thế giới hiện nay? Câu trả lời là Rumeysa Gelgi, cô gái 24 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, mới được Guinness xác lập là người phụ nữ đương đại cao lớn nhất thế giới với chiều cao 215,16cm.

Gelgi không tự nhiên mà có chiều cao này. Nó đến từ việc cô gặp phải hội chứng Weaver - một hội chứng hiếm gặp, khiến chiều cao tăng trưởng rất nhanh và kéo theo nhiều vấn đề bất ổn khác với cơ thể.

Trên thực tế thì trước kia, Gelgi vốn đã lập kỷ lục là thiếu nữ tuổi teen cao nhất thế giới vào năm 2014, ở tuổi 18. Năm nay, cô mới được đo lại chiều cao để xác lập kỷ lục nói trên.

Thân hình khổng lồ nhưng phải ngồi xe lăn

Vì tình trạng như vậy, Gelgi thường xuyên phải ngồi xe lăn, dù có thể đi bộ một quãng ngắn nếu có công cụ hỗ trợ. Cô gái trẻ cho biết muốn sử dụng chính hình ảnh của mình để giúp mọi người hiểu hơn về các chứng bệnh hiếm gặp, như Weaver.

"Mọi bất lợi có thể trở thành lợi thế, nên hãy chấp nhận những gì mình đang có và thấu hiểu tiềm năng của bản thân," - Gelgi chia sẻ.

Chiều cao ngoại cỡ của cô gái từng khiến cô gặp nhiều ánh nhìn dò xét của người đời, đặc biệt là khi còn đi học. Tuy nhiên, Gelgi cho biết mình đã học được cách lờ đi những thái độ tiêu cực. Ngoài ra, đa số mọi người khi gặp cô đều rất tốt bụng và sẵn lòng hỗ trợ.

"Thật vinh dự khi chào đón Rumeysa trở lại với danh sách kỷ lục thế giới," - trích lời Craig Glenday, biên tập của Guinness. "Kỷ lục chiều cao của phụ nữ đương đại không phải danh hiệu có thể thay đổi thường xuyên, vậy nên tôi rất mừng khi chia sẻ tin này với thế giới."

Hiện tại, kỷ lục chiều cao của nam giới đang thuộc về Sultan Kösen - cũng là người Thổ Nhĩ Kỳ, với chiều cao 251cm. Theo người phát ngôn của Kỷ lục Guinness, việc danh hiệu nam và nữ cao nhất thế giới cùng thuộc về một quốc gia là điều rất hiếm khi xảy ra.

Lần gần nhất hiện tượng này xuất hiện là vào năm 2009, dành cho Bao Xishun (236,1cm) và Yao Defen (233,3cm), đều là người Trung Quốc. Còn danh hiệu người phụ nữ cao lớn nhất lịch sử thuộc về Zeng Jinlian từ Hồ Nam (Trung Quốc), với chiều cao 246,3cm ở thời điểm cô qua đời năm 1982.

Hội chứng Weaver là một hội chứng bẩm sinh, đôi khi đi kèm với chứng tăng trương lực cơ, trán rộng, mắt nở rất to, chân biến dạng và tai rộng. Lý do gây ra hội chứng này vẫn chưa được làm rõ, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng có thể do một dạng đột biến gene di truyền.

Trong danh sách Kỷ lục Guinness có rất nhiều hạng mục kỳ lạ. Hồi tháng 8/2021, họ xác lập Samantha Ramsdell từ bang Connecticut nắm giữ kỷ lục người phụ nữ có chiếc miệng rộng nhất, lên tới 6,56cm kích cỡ khuôn miệng, cho phép cô nhét một lần 3 chiếc bánh donut bên trong.

