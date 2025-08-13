Thông tin Công ty cổ phần VinMotion - đơn vị trực thuộc hệ sinh thái Vingroup - chính thức trình làng thế hệ robot hình người “make in Vietnam” đang được công chúng chú ý. Sự quan tâm này không chỉ dành cho thành quả của doanh nghiệp mà còn tập trung vào người đứng sau - Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân.

Dàn robot hình người của VinMotion

Chủ tịch Nguyễn Trung Quân sinh năm 1989, đến từ Nghệ An. Anh là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - một trong những trường cấp 3 hàng đầu Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, lớp 11, nam sinh Trung Quân đã giành giải 3 HSG Quốc gia môn Vật lý và kỳ vọng sẽ bứt phá vào năm lớp 12. Tuy nhiên, 1 năm sau, Trung Quân tiếp tục giành giải Ba và để hụt cơ hội đại diện Việt Nam đi thi Quốc tế. Với nam sinh Nghệ An, kết quả này trở thành cú sốc lớn.

Tuy nhiên Trung Quân tiếp tục theo đuổi khối ngành kỹ thuật ở bậc đại học, trúng tuyển hệ Kỹ sư tài năng, ngành Điều khiển Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ năm thứ 4, chàng sinh viên bắt đầu tìm hiểu các tài liệu liên quan đến robot, chủ yếu là vì yêu thích. Giấc mơ Robotics đưa anh đến với Đại học Carnegie Mellon (CMU, Mỹ) - ngôi trường hàng đầu thế giới về robotics.

Ban đầu, hồ sơ apply Tiến sĩ của Nguyễn Trung Quân bị từ chối do điểm IELTS chưa đạt yêu cầu. Ở lần nộp hồ sơ thứ 2, anh đạt yêu cầu và được nhận vào làm nghiên cứu sinh tại CMU. Chỉ 3,5 năm sau, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (Chương trình Tiến sĩ ở Mỹ kéo dài 5 năm), được vinh danh xuất sắc nhất khóa - một thành tích hiếm có.

Cuối năm 2017, Tiến sĩ Nguyễn Trung Quân được nhận vào vị trí Postdoc (sau Tiến sĩ) tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Đầu 2019, anh vượt qua hàng loạt ứng viên quốc tế, chính thức trở thành giáo sư Robotics tại Đại học Nam California (USC) - top 10 trường công nghệ hàng đầu Mỹ.

Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân

Đầu năm 2025, Tiến sĩ Trung Quân chia sẻ trên trang cá nhân về việc làm việc tại VinMotion: “Mình tin rằng VinMotion có rất nhiều lợi thế và tiềm năng. Nhưng để đạt được tham vọng này, chúng ta cần sự chung tay của rất nhiều tài năng từ trong và ngoài nước cùng xây dựng lên.

Mình tin rằng đây là một cơ hội rất lớn để Việt Nam trở thành một cường quốc về Robotics. Giấc mơ và tham vọng này sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu thiếu sự góp sức và đồng lòng của tài năng việt trên khắp thế giới”.

Ngày 8/8/2025, tại lễ kỷ niệm 32 năm Vingroup, dàn robot Motion đã trình diễn nhảy đồng bộ sôi động, giữ thăng bằng và tránh va chạm nhờ hệ thống cảm biến, bất chấp nhiễu sóng từ hàng nghìn thiết bị di động xung quanh.

Theo Đời sống và Pháp luật, Chủ tịch Nguyễn Trung Quân chia sẻ với báo giới về dàn robot hình người: "Do hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp của con người nên robot sử dụng hệ thống cảm biến để giữ cự ly cũng như cân bằng trong quá trình múa các động tác linh hoạt, chứ không chỉ là bị động nhảy theo lập trình sẵn".

Về Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion, doanh nghiệp này ra đời với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy 7 tháng, VinMotion cho ra đời 5 phiên bản robot hình người hoàn toàn “make in Vietnam”, từ thiết kế, cơ khí, điện tử, phần mềm, AI đến điều khiển - tất cả do kỹ sư Việt thực hiện.

“Chúng tôi làm chủ toàn bộ quy trình, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, không nhập khẩu nguyên con hay khung gốc từ bất kỳ hãng nào. Mỗi chi tiết đều được phát triển tại Việt Nam”, Chủ tịch Nguyễn Trung Quân chia sẻ.