Minh Beta: "Cả đời cặm cụi làm doanh nhân… nhưng hạnh phúc nhất là được hát cho Tổ quốc"

Khác với hình ảnh một doanh nhân, lần này Minh Beta xuất hiện với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ mang đến màn trình diễn mở màn đầy cảm xúc. Anh đã cất cao giọng hát bằng cả trái tim giữa biển cờ đỏ sao vàng và âm thanh hào hùng của hàng vạn khán giả cùng đồng thanh.

Minh Beta trình diễn ca khúc "Việt Nam ơi"

"Đời tôi cặm cụi làm doanh nhân, kinh doanh, kiến tạo giá trị cho đất nước, nhưng cũng may mắn có những dịp được đứng trên sân khấu trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Thật không hạnh phúc nào bằng. Cám ơn Việt Nam, cám ơn Tổ quốc… thiệt là đã quá Tổ quốc ơi!" - Minh Beta xúc động chia sẻ sau màn trình diễn ấn tượng.

Sân khấu hoành tráng, lấy biểu tượng chữ "V" làm trung tâm, cùng "biển đỏ" rực rỡ từ hàng chục nghìn khán giả, tạo nên khung cảnh ấn tượng. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, cả khán đài như bùng nổ, vang vọng tiếng hát hòa ca của 50,000 khán giả có mặt tại Concert.

Hình ảnh sân khấu biểu tượng chữ "V" trung tâm trong tiết mục mở màn

Khoảnh khắc Minh Beta trình diễn mở đầu nhanh chóng "gây bão" không chỉ bởi giai điệu quen thuộc, mà còn bởi tinh thần tự hào dân tộc được truyền tải trọn vẹn từ người nghệ sĩ đặc biệt - một doanh nhân luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với quê hương.

Màn trình diễn nhận được ủng hộ tích cực từ phía khán giả

Nhắc đến những ca khúc cổ vũ tinh thần Việt Nam, "Việt Nam ơi" là một trong những bài hát để lại dấu ấn sâu đậm. Người đứng sau sáng tác này là Minh Beta - nhạc sĩ, ca sĩ, doanh nhân và nhà sản xuất phim đầy tâm huyết.

Ra mắt lần đầu năm 2011, Việt Nam ơi nhanh chóng trở thành ca khúc yêu nước trong lòng nhiều thế hệ. Đến năm 2018, khi đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á, ca khúc "Việt Nam ơi" mới thực sự bùng nổ và trở thành bài hát quốc dân quen thuộc trong cộng đồng. Năm 2020, Minh Beta còn viết lại lời dựa trên ca khúc gốc, tạo nên phiên bản mới "Việt Nam Ơi! Đánh bay COVID", để khởi xướng chiến dịch lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng. Với những đóng góp này, anh đã nhận Bằng khen "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế và Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại do Chính phủ Việt Nam trao tặng.