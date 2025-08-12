Xandra - nữ CEO đến từ Chiết Giang, Trung Quốc là hình mẫu phụ nữ hiện đại với tinh thần "đa nhiệm" đáng nể. Không chỉ điều hành cùng lúc hai công ty, cô còn mở thêm một quán bar để đa dạng nguồn thu nhập. Thuộc cung Sư Tử và mang tính cách mạnh mẽ của một ENTJ, Xandra thẳng thắn thừa nhận mình "nghiện" kiếm tiền.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm làm giàu, những bài học từ thực tế kinh doanh và cả những trải nghiệm đắt giá của bản thân. Một trong những thông điệp khiến nhiều người ấn tượng là: "Làm việc quên ngày quên đêm, dồn hết sức cho công việc… không phải lúc nào cũng dẫn đến thành công. Trái lại, đó có thể chính là nguyên nhân khiến bạn mãi không thể bước lên vị trí cao hơn".

Xandra họp tại công ty.

Xandra chia sẻ: "Tôi từng nghĩ rằng cứ nỗ lực hết mình, không ngại khó ngại khổ thì chắc chắn sẽ được công nhận và thăng tiến. Nhưng khi trở thành nữ Phó tổng tại một tập đoàn lớn, tôi mới nhận ra: Trong môi trường công sở, những người quá "dồn lực" vào từng chi tiết thường khó leo lên vị trí cao. Họ luôn ở trạng thái căng như dây đàn, kỳ vọng quá nhiều, làm việc với cường độ khốc liệt nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh "làm nhiều, mệt nhiều mà chẳng được bao nhiêu".

Vậy, làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy này và làm việc một cách thông minh hơn? Dưới đây là 4 bí quyết Xandra đã rút ra sau nhiều năm ở vị trí quản lý.

1. Đặt đúng tâm thế: Phân biệt rõ "đi làm" và "sự nghiệp"

Nhiều người coi work, job và career là một, nhưng thực tế khác hẳn:

Job là công việc bạn làm để kiếm sống, nhiều khi chỉ là "làm cho xong" như trên dây chuyền sản xuất.

Career là sự nghiệp, nơi công việc bạn làm vừa phù hợp năng lực vừa khơi dậy đam mê, giúp bạn tạo ra giá trị thực sự.

Khi hiểu rõ sự khác biệt này, bạn sẽ biết đầu tư công sức vào đâu: Đi làm để kiếm tiền là một chuyện, còn xây dựng sự nghiệp dài hạn là chuyện khác. Đừng lẫn lộn rồi ôm hết mọi việc vào người.

Xandra tự nhận mình là một CEO "nghiện" kiếm tiền.

2. "Khử nhạy" cảm xúc: Chỉ quan tâm đến tiền và tài nguyên thực tế

Lời khen của sếp nghe thì vui, nhưng đừng vội "dâng hiến" tất cả chỉ vì vài câu động viên. Trong công việc, tiền bạc và nguồn lực mới là thước đo thực sự.

Khi được giao nhiệm vụ, hãy xem đó là cơ hội để đổi lấy dự án mới, quyền tiếp cận khách hàng, hoặc tài nguyên hỗ trợ.

Những lời phê bình cũng chỉ là một phần trong chiến thuật quản lý - nghe, ghi nhận, nhưng đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy tự dằn vặt. Kết quả cuối cùng mới quan trọng, cảm xúc cá nhân hãy để nó đứng sau mục tiêu.

Ngoài điều hành công ty, Xandra cũng là bà chủ của một quán bar độc đáo thu hút nhiều khách du lịch tên Spy&Smuggler.

3. Dùng sức thông minh: Tập trung vào việc tạo ra "đòn bẩy"

Làm nhiều chưa chắc hiệu quả. Cái bạn cần là tối ưu hóa cách làm việc:

- Tận dụng công nghệ và công cụ hỗ trợ để tự động hóa các công việc lặp lại.

- Dành thời gian và trí lực cho những việc mang tính quyết định hoặc sáng tạo.

Ví dụ, Xandra sử dụng máy tính bộ xử lý thông minh và công cụ AI tích hợp: AI hỗ trợ tóm tắt nhanh tài liệu PDF, kiểm tra ngữ pháp, dịch nội dung; Word trong Microsoft 365 gợi ý tối ưu bài viết; PowerPoint kết hợp plugin OfficePlus để tự tạo báo cáo đầu tư đẹp, chuyên nghiệp. Các loại máy tính nhẹ chưa tới 900g, pin 14 giờ, cảm ứng viết vẽ tiện cho họp và công tác. Kết hợp đúng công cụ giúp bạn giảm sức bỏ ra nhưng tăng giá trị thu về.

4. Giữ nhịp bền: Làm việc "vừa đủ lực" để đi đường dài

Người khôn ngoan không "đốt cháy" bản thân để chạy nhanh nhất, mà duy trì nhịp độ ổn định để đi xa nhất.

- Chấp nhận rằng bạn không thể xử lý mọi việc ngay lập tức.

- Học cách "thả lỏng" để giảm áp lực, từ đó nhìn vấn đề sáng suốt hơn.

- Đừng để chiến thuật làm việc chăm chỉ che khuất sự thật là bạn cần một chiến lược thông minh hơn.

Giống như câu "nước chảy không tranh tiên, chỉ tranh dòng dài" - sự bền bỉ và thông minh mới là chìa khóa.

Làm việc hết mình không sai, nhưng làm việc đúng cách mới đưa bạn đến vị trí xứng đáng. Đừng để mình mãi là "nhân viên hạng A" chỉ vì quá cầu toàn và kiệt sức trong từng nhiệm vụ nhỏ. Hãy dùng sức đúng chỗ, giữ tinh thần tỉnh táo, và tập trung vào thứ thật sự mang lại giá trị, đó mới là con đường dẫn đến thành công lâu dài.