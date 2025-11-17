Chấn động tin nam ca sĩ 9X nghi bị uy hiếp trong tù, phải chuyển nóng gần 550 triệu cho quản giáo trại giam?

Nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ho Joong hiện đang thi hành bản án 2 năm 6 tháng tù giam vì hành vi lái xe say rượu gây tai nạn, còn bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiều 16/11, tờ Sports Chosun đưa tin, 1 quản giáo trại giam đã yêu cầu nam ca sĩ họ Kim phải đưa cho mình 30 triệu won (hơn 544 triệu đồng) với lý do: "Nhờ có tôi giúp đỡ mà anh mới được chuyển tới nhà tù tư nhân Somang này". Từ đây, nghi vấn Kim Ho Joong bị uy hiếp, bắt phải chuyển tiền cho cán bộ trại giam đã lan nhanh như tên bắn trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi ngay trong buổi chiều 16/11.

Được biết, ban đầu Kim Ho Joong bị giam giữ tại trại giam Seoul nhưng sau đó nam nghệ sĩ đã được chuyển tới nhà tù tư nhân Somang. Nhà tù Somang là 1 cơ sở cải huấn đặc biệt, nổi tiếng với các hoạt động cải tạo dựa trên đức tin Cơ đốc và có tỷ lệ tái phạm rất thấp. Tại nhà tù Somang, các phạm nhân được gọi bằng tên chứ không phải bằng số áo.

1 cán bộ trại giam yêu cầu Kim Ho Joong phải đưa cho người này hơn 500 triệu đồng

Ngay sau khi nghi vấn Kim Ho Joong bị uy hiếp, bắt phải chuyển gần 550 triệu đồng cho quản giáo trại giam xuất hiện lan tràn trên mạng, Cục cải huấn khu vực Seoul tuyên bố họ đang xác minh, làm rõ thông tin.

Trong diễn biến mới nhất, nguồn tin của tờ sportsworldi tiết lộ, Kim Ho Joong chưa chuyển 30 triệu won (hơn 544 triệu đồng) cho người quản giáo đòi anh tiền. Và thông tin này được lan truyền ra bên ngoài do nam ca sĩ họ Kim đã thông báo mọi chuyện với 1 cán bộ khác trong trại giam.

Nam nghệ sĩ 9X hiện đang thi hành bản án 2 năm rưỡi tù giam vì vi phạm Luật giao thông đường bộ

Vào ngày 9/5/2024, Kim Ho Joong đã lái xe trong tình trạng say rượu và va chạm với 1 chiếc taxi tại quận Gangnam, Seoul. Việc lái xe say rượu đã là không thể dung thứ, nhưng kinh khủng hơn cả là Kim Ho Joong đã bỏ trốn khỏi hiện trường, gọi điện cho công ty quản lý để dàn xếp hiện trường. Công ty để quản lý nhận tội thay, còn Kim Ho Joong trốn đến nhà nghỉ, giả mạo thông tin cuộc gọi cũng như lịch trình nhằm ngụy tạo chứng cứ.

Ngay cả khi bị cảnh sát vạch trần, Kim Ho Joong vẫn không thừa nhận và thản nhiên đi diễn như bình thường. Phải sau 10 ngày, nam ca sĩ này mới chịu nhận tội. Còn người quản lý thừa nhận nuốt thẻ nhớ hộp đen trên xe của Kim Ho Joong nhằm tiêu hủy chứng cứ, gây cản trở quá trình điều tra.

Kim Ho Joong lái xe rời khỏi hiện trường mà không có động thái khắc phục hậu quả cho người tài xế taxi sau khi gây tai nạn trong trạng thái say xỉn

Kim Ho Joong đổi quần áo cho quản lý, tìm mọi cách để trốn tội

Kim Ho Joong sinh năm 1991, là 1 trong những ca sĩ nhạc trot (thể loại nhạc truyền thống) nổi bật tại xứ sở kim chi. Nam nghệ sĩ chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 22 tuổi. Trong suốt hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Ho Joong đã phát hành loạt album đạt được thành tích cao trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc như Our Family, Panorama... Sau khi bê bối xảy ra, đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS thông báo cấm sóng Kim Ho Joong.