Diddy hiện thi hành án 4 năm 2 tháng tù giam cho tội vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm tại Viện Cải huấn Liên bang Fort Dix ở New Jersey (Mỹ). Trước đó, luật sư đại diện cho biết Diddy xin chuyển đến nhà tù này để giải quyết triệt để vấn đề lạm dụng chất kích thích, cũng như tối đa cơ hội được thăm nuôi và phục hồi của mình qua chương trình RDAP của nhà tù Fort Dix. Tuy nhiên, "ông trùm hip-hop" tai tiếng này vừa được cho biết không hề nghiêm túc trong việc cải tạo như đã tuyên bố, tiếp tục có hành động vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà tù.

Theo tờ TMZ, Diddy vừa bị các quản tù bắt quả tang uống rượu tự chế. Diddy đã trộn lẫn đường, soda Fanta, táo với nhau và để chúng lên men trong 2 tuần để tạo thành một loại đồ uống có cồn. Hiện, vẫn chưa rõ Diddy sẽ bị xử lý thế nào sau khi làm ra chuyện tày đình, vi phạm nội quy nhà tù này.

Diddy uống rượu tự chế trong tù và bị bắt quả tang tại trận

Diddy được chuyển đến Viện Cải huấn Liên bang Fort Dix ở New Jersey các đây khoảng 1 tháng. Đầu tháng 11, truyền thông Mỹ khiến công chúng xôn xao khi công bố những hình ảnh mới nhất ghi lại 1 phần cuộc sống của "kẻ săn mồi tình dục" Diddy trong nhà tù. Sau khi vướng vào lao lý, Diddy già nua, gầy trông thấy với gương mặt hốc hác và râu bạc trắng.

Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của ông trùm này khá tốt, không còn tỏ ra buồn bã hay chống đối. Diddy được cho là đang dần thích nghi với cuộc sống trong trại giam, có mối quan hệ thoải mái với các bạn tù ở FCI Fort Dix. Diddy hiện được phân công làm việc tại phòng giặt ủi, chịu trách nhiệm giặt và sấy quần áo cho các tù nhân khác.

Diddy hốc hác, già đi trông thấy sau 1 năm đi tù

Tuy nhiên, ông trùm nhạc rap có tâm trạng khá ổn, vui vẻ bắt tay các bạn tù khi được ra ngoài tản bộ

Diddy bị bắt giam vào tháng 9/2024. Đến tháng 10/2025, tòa án đã chính thức tuyên phạt "kẻ săn mồi tình dục" 4 năm 2 tháng tù giam cho 2 tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị phạt tiền 500.000 USD (13 tỷ đồng), phải tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, chịu 5 năm quản chế sau khi mãn hạn thi hành án.

Trong phiên tòa hồi đầu tháng 10, ông trùm này đã gửi thư khẩn cầu lên tòa án, lập luận bản thân đã tỉnh táo và không còn trốn tránh những sai lầm của mình nữa. Diddy mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với 7 người con của mình. Diddy cam kết sẽ sống không ma túy, không bạo lực và trở thành 1 con người tốt đẹp hơn nếu được tòa trao cho cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, màn khóc than xin giảm án của Diddy bị chế giễu "nước mắt cá sấu", giả tạo. Công chúng cho rằng mức án mà Diddy phải nhận vẫn còn quá nhẹ so với những tội ác kinh hoàng ông trùm này gây ra cho phụ nữ trong hàng thập kỷ qua.

Gây ra tội ác tình dục khủng khiếp hàng thập kỷ, nhưng Diddy chỉ bị tuyên phạt 4 năm 2 tháng tù giam

Nguồn: Page Six