Lễ viếng mẹ Tuấn Hưng: Nam ca sĩ khóc mắt sưng húp, nghệ sĩ Tự Long - Bằng Kiều và dàn sao Việt lặng lẽ đến chia buồn

Vào tối ngày 15/11, ca sĩ Tuấn Hưng xót xa thông báo mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Lam đã trút hơi thở cuối cùng sau gần nửa năm điều trị bệnh ung thư. Sự ra đi của bà không chỉ để lại mất mát to lớn với gia đình mà hàng trăm nghệ sĩ cũng bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Bởi lẽ lúc sinh thời, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của con trai, bà cũng được nhiều nghệ sĩ Việt yêu mến. Lễ viếng và truy điệu của mẹ ca sĩ Tuấn Hưng diễn ra vào 9h sáng nay, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108, Hà Nội.

Tuấn Hưng xuất hiện với vẻ ngoài tiều tuỵ, suy sụp và đôi mắt hưng húp thấy rõ. Ngay từ sớm, những đồng nghiệp thân thiết với Tuấn Hưng như Nghệ sĩ Bằng Kiều, nghệ sĩ Tự Long, nghệ sĩ Thanh Lam, MC Anh Tuấn, ca sĩ Phan Đinh Tùng... cùng rất nhiều bạn bè, người thân đã đến chia buồn và tiễn biệt người quá cố. Hàng trăm vòng hoa cũng được gửi đến thay cho lời tiếc thương.

Bên ngoài nhà tang lễ, xe tang được trang trí hoa vô cùng trang trọng cũng đã được chuẩn bị sẵn. Sau lễ truy điệu, linh cữu của bà Nguyễn Thị Lam sẽ được đưa đi hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điền, Hà Nội.

Tuấn Hưng lặng lẽ nhìn linh cữu của mẹ lần cuối cùng

Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn mọi người đã đến chia buồn với gia đình

Tuấn Hưng suy sụp thấy rõ khi đối diện với biến cố lớn

Hình ảnh khiến ai nhìn vào cũng xót xa

Nghệ sĩ Tự Long có mặt từ sớm để chia sẻ mất mát với gia đình

NS Bằng Kiều

MC Anh Tuấn - người dẫn dắt chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Ca sĩ Thanh Lam

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, ca sĩ Phan Đinh Tùng

Nhiều vòng hoa đã gửi đến thay cho lời chia buồn, tiễn biệt

Tuấn Hưng là một trong những cái tên đình đám của Vpop suốt hơn hai thập kỷ qua. Bước ra từ nhóm nhạc Quả Dưa Hấu vào cuối thập niên 90, anh nhanh chóng khẳng định dấu ấn cá nhân với chất giọng nam tính, phong cách biểu diễn cháy bỏng và loạt hit để đời như Tìm Lại Bầu Trời, Dĩ Vãng Cuộc Tình, Nắm Lấy Tay Anh... Ở thời đỉnh cao, Tuấn Hưng là biểu tượng của hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, phóng khoáng và có phần nổi loạn trong làng nhạc Việt.

Không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu, Tuấn Hưng còn thử sức với vai trò huấn luyện viên tại Giọng hát Việt và một số show truyền hình lớn, nơi anh thể hiện góc nhìn sắc sảo và tâm huyết với thế hệ nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh sự nghiệp, nam ca sĩ cũng được ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên bà xã Hương Baby. Những năm gần đây, anh chọn sống chậm, ít tham gia gameshow, không chạy đua theo thị trường, chỉ biểu diễn trong những đêm nhạc riêng hoặc các sự kiện có chọn lọc. Tuấn Hưng tạo dấu ấn đặc biệt khi góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Vào tháng 7/2025, Tuấn Hưng khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh xuống tóc. Lý do đặc biệt khiến anh quyết định cạo trọc đầu là muốn cầu xin sức khỏe cho mẹ mình. Thời gian qua, Tuấn Hưng nhiều lần gây xúc động khi cập nhật tình trạng sức khoẻ của mẹ. Nam ca sĩ còn huỷ show diễn để kề cận bà những ngày cuối đời.

Mẹ ra đi là nỗi đau lớn đối với Tuấn Hưng và gia đình

Ảnh: Lê Trung