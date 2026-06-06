Chấn động showbiz: 1 nam diễn viên 33 tuổi đột tử ở nhà riêng vào tối qua, công ty quản lý và gia đình đều có phản ứng lạ

Ngày 6/6, tờ Sina đưa tin dư luận Trung Quốc đang dậy sóng với thông tin nam diễn viên Kim Trạch đã qua đời. Một blogger giải trí hàng đầu cho biết Kim Trạch đã đột tử ở nhà riêng tại Hoành Điếm (Trung Quốc) vào tối qua 5/6, hưởng dương 33 tuổi. Nguyên nhân cái chết là do anh làm việc quá sức. Trước khi mất, Kim Trạch sụt cân không phanh, kiệt sức và bị sốt cao.

Sau đó, truyền thông xứ tỷ dân đã vào cuộc xác minh tin tức Kim Trạch qua đời là thật. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động showbiz Trung Quốc.

Kim Trạch được cho biết đã đột tử ở tuổi 33. Ảnh: Weibo.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của Kim Trạch. Đến nay, công ty quản lý và gia đình sao nam vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ động thái nào. Phản ứng này của người thân lẫn công ty quản lý Kim Trạch khiến dân tình thêm hoang mang, tin rằng nam diễn viên đã gặp chuyện tồi tệ.

Trên mạng xã hội, khán giả yêu cầu công ty quản lý sớm đưa ra thông báo chính thức về tình hình của Kim Trạch và nhắc nhở dư luận không lan truyền, không suy đoán ác ý về đời tư của nam diễn viên.

Công chúng yêu cầu công ty quản lý của Kim Trạch nhanh chóng thông báo về nguyên nhân tử vong của Kim Trạch. Ảnh: Sina.

Kim Trạch sinh năm 1993, là diễn viên kiêm người mẫu. Anh vào showbiz từ năm 2015 và ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Milan. Sau đó, Kim Trạch rẽ hướng sang đóng phim. Anh từng tham gia diễn xuất trong Không Thèm Yêu Đương Với Sếp, Độ Thanh Hoan, Cho Anh Trái Tim Bé Nhỏ Của Em, Xin Chào Kiều An, Quên Em, Nhớ Tình Yêu, Bắt Đầu Yêu Từ Hôn Nhân...

Nguồn: Sina, Sohu