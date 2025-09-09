Chân dài Vbiz cưới đại gia hơn 26 tuổi, nắm giữ khối tài sản trăm tỷ, được chồng tặng sinh nhật 1 căn hộ view biển

Phan Như Thảo, sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực người mẫu và diễn xuất. Cô ghi dấu ấn với nhiều thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp, đồng thời tham gia loạt phim truyền hình như Sắc đẹp và danh vọng , Số phận bị đánh cắp , Ranh giới trắng đen , Gái ế kén chồng …

Năm 2015, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, Phan Như Thảo bất ngờ kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đức An hơn cô 26 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ sau đó đón thêm một bé gái kháu khỉnh. Cặp đôi đã chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 1/2025.

Phan Như Thảo có 10 năm hôn nhân với đại gia Đức An.

Nhiều năm trước, Phan Như Thảo từng gây chú ý khi tiết lộ doanh nhân Đức An đã sang tên toàn bộ khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng cho cô đứng tên.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ thêm về lý do chồng tin tưởng giao tài sản: “ Một ngày đẹp trời, anh ấy bảo cần tôi đứng tên hết, để lỡ sau này có chuyện thì mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, tránh phiền phức giấy tờ. Đó là sự lo xa của người lớn tuổi”.

Theo Phan Như Thảo, khối tài sản này bao gồm đất đai, nhà cửa, nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, phần tiền mặt để vận hành cô phải tự xoay xở. “ Mọi người nghĩ tôi sướng lắm, nhưng thật ra có lỗ thì mình phải bù, nên cũng rất vất vả chứ không sung sướng gì đâu ”, cô chia sẻ.

Hiện tại, vợ chồng Phan Như Thảo sở hữu nhiều bất động sản gồm resort, biệt thự và đất nền tại Lâm Đồng, Khánh Hòa và TP.HCM (trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu). Phần lớn các dự án đã được xây dựng hoàn thiện, đưa vào kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình.

Phan Như Thảo chia sẻ, ông xã chính là hậu phương vững chắc khi đảm nhận việc chăm sóc con gái, giúp cô yên tâm phát triển sự nghiệp. Doanh nhân Đức An quán xuyến hầu hết công việc gia đình, từ chuyện ăn uống, đưa đón con đi học đến mua sắm sinh hoạt hàng ngày.

“ Anh An luôn ý thức rằng quỹ thời gian bên con không còn nhiều, nên lúc nào cũng muốn tranh thủ gần gũi, chăm lo cho bé. Nhìn cách anh yêu thương và chiều chuộng con, đôi khi tôi cũng có chút ghen tỵ. Nhưng tôi hiểu đó là tình cảm phụ tử thiêng liêng và cũng là nguyện vọng của anh ”, Phan Như Thảo bộc bạch.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 37 của Phan Như Thảo (ngày 7/9), doanh nhân Đức An đã mua tặng vợ một căn hộ trị giá 10 tỷ đồng tại một dự án nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng.

Căn hộ có tầm nhìn hướng thẳng ra biển Mỹ Khê, được giới thiệu là “kiệt tác kiến trúc” với vị trí thuận lợi. Thời gian gần đây, Phan Như Thảo thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng để công tác và phát triển kinh doanh, vì vậy ông xã mong muốn cô có không gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.

Dự kiến, vợ chồng cô sẽ nhận nhà vào năm sau. Căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp nên gần như không cần chỉnh sửa. Theo Phan Như Thảo, việc mua nhà ở Đà Nẵng nằm trong kế hoạch “sưu tập bất động sản tại các thành phố biển” mà chồng cô đang thực hiện.

Vì vậy, dù bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh, Phan Như Thảo vẫn luôn biết cách sắp xếp để dành thời gian chăm lo cho gia đình. Cô tìm được điểm cân bằng giữa sự nghiệp và tổ ấm, nhờ có sự đồng hành, sẻ chia từ doanh nhân Đức An.

Gia đình hạnh phúc của Phan Như Thảo và đại gia Đức An.

Sau 10 năm gắn bó, cả hai không chỉ gây ấn tượng bởi khối tài sản chung đồ sộ mà còn bởi tình cảm gắn kết, sự trân trọng và thấu hiểu dành cho nhau. Hôn nhân viên mãn cùng cuộc sống bình yên bên chồng và con gái chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà Phan Như Thảo đang có, khiến nhiều người ngưỡng mộ.











