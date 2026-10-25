Bé gái 10 tuổi nhập viện vì đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện mang thai 6 tháng

Một bé gái 10 tuổi được đưa đến bệnh viện tại Argentina trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám, bác sĩ sản khoa phát hiện em đã mang thai khoảng 6 tháng. Vụ việc lập tức được báo cáo với cơ quan chức năng, dẫn đến cuộc điều tra và việc bắt giữ người cha dượng bị cáo buộc xâm hại em.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, trong quá trình thăm khám, mẹ của bé gái cho biết con mình chưa có kinh nguyệt. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy em đã ở giai đoạn khá muộn của thai kỳ.

Trong buổi làm việc với bác sĩ, bé gái được cho là đã chỉ ra cha dượng, Julio Vivas, 33 tuổi, là người bị cáo buộc thực hiện hành vi xâm hại tình dục mình.

Julio Vivas

Công tố viên Guillermo Farías, người phụ trách điều tra vụ việc, đã yêu cầu bắt giữ Vivas ngay sau khi nhận được thông tin về cáo buộc.

Sáng ngày 20/10, cảnh sát đến một căn nhà tại khu vực nông thôn El Bracho, nơi nghi phạm sinh sống cùng bé gái và mẹ em, để thực hiện lệnh bắt giữ. Điện thoại di động của Vivas cũng bị thu giữ nhằm phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc có sự tham gia của đơn vị cảnh sát chuyên trách về phụ nữ. Các nhà chức trách đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan và làm rõ hoàn cảnh dẫn đến vụ việc. Vivas hiện vẫn bị tạm giữ trong quá trình điều tra.

Bà ngoại đau đớn khi biết chuyện xảy ra với cháu gái

Sau khi sự việc được phát hiện, bà Norma Gómez, bà ngoại của bé gái, đã lên tiếng bày tỏ sự đau đớn và cho biết trước đây từng cảnh báo con gái mình về việc không nên quá tin tưởng người đàn ông này.

Trả lời kênh truyền hình địa phương Noticiero 7, bà Norma cho biết con gái bà, Andrea, quen Vivas qua mạng.

“Con gái tôi (tức Andrea) quen anh ta qua điện thoại. Nhưng tôi luôn bảo nó đừng quá tin tưởng người đàn ông đó”, bà Norma kể lại.

Người bà cũng tiết lộ bản thân từng trải qua biến cố tương tự khi còn nhỏ. Theo bà, những gì xảy ra với cháu gái khiến bà nhớ lại nỗi đau mà mình từng phải chịu đựng năm 8 tuổi.

“Tôi đã trải qua chuyện tương tự như cô bé khi tôi lên 8. Tôi hiểu nỗi đau đó”, bà nói.

Bà Norma cho biết mình từng nhiều lần bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ các con bị tổn thương. “Tôi luôn nói với chồng rằng: Nếu bất kỳ ai dám động một ngón tay vào các con tôi, tôi sẽ tự tay giết người đó”, bà chia sẻ.

Bà đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và bảo đảm người bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm nếu các hành vi phạm tội được chứng minh.

Trong khi đó, Lucrecia, giáo viên của bé gái, cho biết cô chưa từng nhận thấy biểu hiện bất thường nào ở học sinh này tại trường.

“Em ấy là một cô bé ít nói, làm bài tập đầy đủ. Tôi chưa bao giờ nhận thấy hành vi nào khác thường ở em, cũng chưa từng thấy em bị ốm”, nữ giáo viên nói với truyền thông địa phương.

Một số thông tin trên truyền thông cũng đề cập đến những lo ngại về môi trường gia đình của bé gái, trong đó có cáo buộc mẹ em từng phải sống trong tình trạng bạo lực và bị đe dọa. Những tình tiết này hiện cần được cơ quan chức năng xác minh.

Các nhà điều tra đang tiếp tục kiểm tra những chứng cứ thu thập được, bao gồm dữ liệu từ điện thoại của nghi phạm, để xác định đầy đủ diễn biến vụ việc và trách nhiệm của những người liên quan.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của bé gái cũng như các biện pháp cụ thể được triển khai để bảo vệ em. Vụ việc tiếp tục được điều tra.

Nguồn: Dailystar