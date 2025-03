Chấn động: 1 nữ diễn viên bị vạch mặt trên truyền hình, giả giàu lừa chị em 47 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

Ngày 23/3, tờ Kapook đưa tin showbiz Thái Lan đang chấn động với vụ nữ diễn viên Due Arisara bị tố phông bạt hình ảnh, sống ảo, đóng giả người giàu bằng tài sản vay mượn của bạn bè, nhưng không trả mà còn mang đi cầm cố và chiếm đoạt làm của riêng. Người vạch trần lối sống giả dối, sai trái này của Due Arisara là nữ đại gia May Wasana.

Due Arisara bị tố mượn đồ không trả, còn đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Cụ thể, vào ngày 17/3, May Wasana - doanh nhân trong ngành thẩm mỹ làm đẹp ở Thái Lan - đã đăng bài tìm kiếm tung tích của 1 nữ diễn viên mượn đồ không trả lên MXH. May Wasana cho biết cô đã cho người em gái kết nghĩa này của mình mượn rất nhiều món đồ xa xỉ, trong đó có cả trang sức kim cương và ngọc lục bảo, với tổng giá trị lên đến 62 triệu baht (hơn 47 tỷ đồng) vào 4 tháng trước. Lý do là sao nữ này cần trang phục, phụ kiện đắt tiền để chụp ảnh và dự sự kiện.

Tuy nhiên, sau khi lấy được đồ, nữ diễn viên không hề có ý định trả lại. Ngày 24/1, khi bị May Wasana quyết liệt truy hỏi, người đẹp này thú nhận đã mang đồ đi cầm và không có khả năng chuộc lại. May Wasana cho biết cô đã vô cùng bàng hoàng, sốc nặng khi biết tất cả tài sản có giá trị của mình đã bị lừa gạt, chiếm đoạt.

Đến ngày 19/3, May Wasana lên thẳng sóng truyền hình công khai danh tính người mượn đồ không trả chính là Due Arisara. Đáng phẫn nộ, ngay khi scandal nổ ra, Due Arisara đã vội vàng bay ra nước ngoài để tránh bão, thậm chí còn trêu tức May Wasana khi khoe ảnh hưởng thụ cuộc sống xa hoa lên MXH.

May Wasana cho biết cô đã bị chiếm đoạt số đồ xa xỉ có tổng trị giá 62 triệu baht (hơn 47 tỷ đồng)

Nữ doanh nhân lên sóng truyền khóc, tố cáo cô em diễn viên kết nghĩa lừa đảo mình

Vụ việc ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên MXH, từ khóa "Due Arisara" cũng nhanh chóng leo top 1 xu hướng Twitter tại Thái Lan. Cộng đồng mạng yêu cầu nữ diễn viên ra mặt giải thích. Sau đó không lâu, Due Arisara đã xuất hiện trên sóng truyền hình, qua hình thức gọi điện để xin lỗi nữ doanh nhân May Wasana. Cô thú nhận bản thân đã phông bạt hình tượng diễn viên sang chảnh, giàu có.

Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô không hề có ý chiếm đoạt tài sản của người chị kết nghĩa. Bản thân cô đã chi tiêu vô độ, không có nhận thức đúng đắn về tài chính và cũng là nạn nhân của 1 vụ lừa đảo nên mới phải đi mượn đồ và cầm cố tài sản của May Wasana để có tiền sinh hoạt. Due Arisara tiết lộ chiếc vòng cổ ngọc lục bảo trị giá 26,44 triệu baht (hơn 20 tỷ VNĐ) của May Wasana hiện nằm trong tay 1 vị bộ trưởng của chính phủ Thái Lan.

Due Arisara thú nhận các món đồ hiệu của cô đều đi mượn của May Wasana (trong ảnh), và bản thân đã phông bạt hình tượng trong suốt thời gian qua



Trước lời trần tình của Due Arisara, nữ đại gia May Wasana cho biết cô chỉ muốn lấy lại đồ của mình và đã nộp đơn tố cáo lên Cục Trấn áp Tội phạm (CSD). Theo nữ doanh nhân, nếu Due Arisara không hoàn trả tài sản, cô sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Đối diện với cáo buộc sợ tội trốn ra nước, Due Arisara phủ nhận. Đại diện luật sư của nữ diễn viên đã đến đồn cảnh sát trình bày vụ việc. Ông cho biết Due Arisara đang ở Đài Loan (Trung Quốc) du lịch và cam kết sẽ sớm trả lại toàn bộ tài sản cho May Wasana.

Ở Thái Lan, tội chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tù đến 3 năm. Tuy nhiên, vụ việc có thể dàn xếp nếu tài sản được hoàn trả và bên bị hại rút đơn kiện.

Due Arisara đã sang Đài Loan (Trung Quốc) và check-in sang chảnh ở đây sau khi scandal nổ ra. Thông qua luật sư đại diện, cô khẳng định bản thân không bỏ trốn và sẽ sớm hoàn trả tài sản cho May Wasana

Ngoài ra, truyền thông Thái Lan còn bóc trần thêm 1 sự thật khác về lối sống phông bạt của Due Arisara. Hóa ra căn hộ sang trọng cô thường khoe khoang trên mạng là quà của nửa kia mua tặng, trị giá 700 triệu baht (hơn 531 tỷ đồng), thực chất là nhà thuê, không phải tài sản thuộc sở hữu của nữ diễn viên. Chủ sở hữu thực sự của căn hộ là doanh nhân Trung Quốc đã đệ đơn kiện Due Arisara nợ tiền thuê nhà lên tới 9,86 triệu baht (hơn 7,4 tỷ đồng) không trả. Hiện, Due Arisara hứng chịu vô số lời chỉ trích, chế giễu từ công chúng về lối sống và bản chất giả dối, lừa gạt của cô.

Due Arisara tên thật là Arisara Thongborisut, sinh năm 1990. Cô chuyên trị những vai phụ như người thứ ba hay nhân vật phản diện trong phim truyền hình Thái Lan.

Chủ căn hộ của Due Arisara đã đệ đơn kiện cô nợ tiền thuê nhà hơn 7,4 tỷ đồng, nhưng không thanh toán

Nguồn: Kapook, QQ