Chân dài Vbiz từng công khai người tình tỷ phú hơn 45 tuổi: Drama sốc chưa từng có

Trong showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn là cái tên khiến công chúng đứng ngồi không yên mỗi khi nhắc đến, không chỉ bởi danh xưng “nữ hoàng nội y” mà còn bởi đường tình ái đầy thị phi. Xung quanh cô gắn liền với nhiều câu chuyện tình cảm đình đám, trong đó nổi bật nhất chính là chuyện tình cùng tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều – mối tình vừa ngắn ngủi vừa ồn ào, đến giờ vẫn được liệt kê vào hàng drama "sốc nhất lịch sử Vbiz".

Cuộc tình gây chấn động: Chân dài Vbiz và tỷ phú U80

Cuối năm 2016, Ngọc Trinh công khai hẹn hò với tỷ phú Hoàng Kiều, khi đó đã ngoài 70 tuổi. Ông là doanh nhân gốc Việt định cư tại Mỹ, sở hữu khối tài sản kếch xù, từng lọt top 500 người giàu nhất thế giới theo Forbes năm 2015. Chênh lệch tuổi tác hơn 45 tuổi giữa hai người khiến dư luận không ngừng xôn xao.

Hậu công khai tình cảm, Ngọc Trinh và Hoàng Kiều trở thành tâm điểm khi không ngại phát “cẩu lương” từ mạng xã hội đến chốn đông người. Vị tỷ phú gốc Việt liên tục dành cho bạn gái những lời ngọt ngào, thậm chí còn sẵn sàng bay sang tận Thượng Hải chỉ để gặp Ngọc Trinh tại một sự kiện. Đáp lại, "nữ hoàng nội y" cũng dành trọn tình cảm cho người tình hơn mình 45 tuổi bằng loạt hành động công khai đầy mặn nồng.

Ngọc Trinh nhiều lần cùng Hoàng Kiều vi vu khắp từ Á sang Âu, thoải mái tay trong tay, trao nhau những khoảnh khắc tình tứ bất chấp ánh nhìn soi mói. Cô còn không ít lần bay sang Mỹ để đoàn tụ với bạn trai, thậm chí từng có dịp đón Giáng Sinh tại biệt thự của ông và chính thức gặp gỡ các thành viên trong gia đình Hoàng Kiều.

Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều du lịch từ Âu sang Á

Vị tỷ phú còn trải thảm đỏ mời Ngọc Trinh về dinh thự ở Mỹ của ông

Thế nhưng, chính khoảng cách tuổi tác quá lớn đã khiến mối tình “nàng 27 – chàng 72” giữa Ngọc Trinh và Hoàng Kiều vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Netizen cho rằng cách cả hai liên tục phô bày tình cảm có phần "làm quá", thậm chí bị nghi ngờ mang màu sắc PR. Thực tế, sau khi công khai yêu đương, fanpage của vị tỷ phú bỗng tăng vọt tương tác. Nếu trước đó những bài đăng từ năm 2015 chỉ lẹt đẹt vài chục lượt like, thì từ cuối tháng 12/2016 – khi gắn tên cùng Ngọc Trinh – loạt status tình yêu đều hút nghìn like, clip ngọt ngào của cả hai cũng cán mốc hàng trăm nghìn lượt xem.

Không chỉ vậy, trong những hình ảnh Ngọc Trinh xuất hiện tại Mỹ để ra mắt gia đình bạn trai, nhiều người còn soi ra loạt chai rượu mang thương hiệu Hoàng Kiều "lấp ló" ngay khung hình. Từ đó, hàng loạt đồn đoán nổ ra: phải chăng chuyện tình này còn là "hợp đồng quảng cáo trá hình", hay thậm chí là bước đệm để tỷ phú Hoàng Kiều thử sức mở rộng thị trường rượu tại Việt Nam?

Mối tình lệch tuổi gần 4 con giáp của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều

Nhiều người cũng đặt nghi vấn cả hai đang mượn tình cảm để PR lẫn nhau

Kết thúc bất ngờ sau 2 tháng yêu và drama nối dài

Mặc cho bao lời bàn tán từ dư luận, Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều vẫn nắm tay nhau bước tiếp, khẳng định tình cảm. Nhưng chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng gây bão khắp showbiz, cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay. Tháng 1/2017, chính Hoàng Kiều là người lên tiếng, viết tâm thư hé lộ lý do: ông khẳng định từng trao cho Ngọc Trinh tình yêu chân thành, mong muốn gắn bó lâu dài, nhưng phía "nữ hoàng nội y" lại chỉ xem đây là một cuộc tình ngắn hạn, tạm bợ. "Em không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa" – dòng trạng thái gây chấn động ấy đã khép lại mối tình đình đám.

Tuy nhiên, drama chưa dừng lại. Chỉ ít lâu sau, Ngọc Trinh tái xuất truyền thông và tiết lộ đang có người yêu mới, thậm chí cả hai đã quen nhau được… 2 năm. Chi tiết này khiến netizen dậy sóng, lập tức đặt dấu hỏi: liệu trong lúc còn mặn nồng cùng Hoàng Kiều, Ngọc Trinh có đang "bắt cá hai tay"? Nghi vấn ấy càng làm cho cuộc tình "nàng 27 - chàng 72" thêm phần sóng gió, để lại vết gợn lớn trong hành trình tình ái vốn đã quá nhiều thị phi của người đẹp Trà Vinh.

Tỷ phú Hoàng Kiều thông báo chia tay Ngọc Trinh sau 2 tháng mặn nồng

Trước những nghi vấn “bắt cá hai tay” của Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều từng có lần chính thức lên tiếng trong một buổi phỏng vấn tại Mỹ. Dù không nhắc thẳng tên "nữ hoàng nội y" nhưng ông thừa nhận lý do chia tay là vì không chịu nổi: "Bởi vậy tôi mới bỏ đó. Tôi biết khi người đó đến với mình, ai cũng chửi tôi. Yêu cũng chửi, không yêu cũng chửi, bỏ rồi cũng chửi. Đó, bây giờ họ mới khui ra hết, thấy không được. Tôi từng rất vui khi có được người tình ở tuổi này, thậm chí còn nghĩ tới chuyện có 2 đứa con nữa".

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Kiều còn bất ngờ tung loạt clip tố thẳng Ngọc Trinh dối trá, thậm chí có "người tình thứ nhì, thứ ba" ngay lúc quen ông. Tỷ phú thẳng thắn chia sẻ:"Tôi nào có ngờ biết là nó có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc yêu tôi. Tôi biết vậy tôi mới bỏ. Hiểu chưa? Tôi biết con người đó không tốt. Nó nói tôi 'em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ' thì thôi tôi biết rồi. Từ bây giờ đừng đả động đến Ngọc Trinh gì nữa". Những phát ngôn gây sốc khiến dư luận "dậy sóng", đẩy Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bão mạng.

Đáp lại, người đẹp Trà Vinh viết tâm thư dài trên Facebook, vừa để trấn an fan vừa đáp trả antifan với nhiều lời lẽ gay gắt. Về phía Hoàng Kiều, ông liên tục xuất hiện trong các clip phỏng vấn, gây tranh cãi dữ dội khi không ngần ngại kể chi tiết chuyện riêng tư với bạn gái cũ. Đáng nói, xen giữa những chia sẻ nhạy cảm ấy, netizen còn phát hiện ông tranh thủ… quảng cáo cho sản phẩm tăng cường sức khỏe do công ty mình sản xuất. Nhiều người chỉ trích Hoàng Kiều "mượn" scandal tình ái để PR thương hiệu, biến một chuyện tình vốn đã ồn ào thành cuộc tranh cãi bất tận.

Tâm thư của Ngọc Trinh thời điểm bị cư dân mạng "tấn công" sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều

Hiện tại: Mỗi người một ngả, đời sống khác biệt

Hậu chia tay, cuộc sống của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều có nhiều thay đổi. Tháng 7/2023, chính ông Hoàng Kiều tiết lộ, bản thân đang mắc nợ vô kể, đã không còn nằm trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới. "Bây giờ tôi nợ nần như chúa chổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỉ phú ở Mỹ. Tôi rớt đài rồi. Từ một tỉ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỉ USD, bây giờ nợ 3 tỉ USD và không còn là tỉ phú nữa", ông cho biết. Ông không chia sẻ đã trả hết nợ chưa nhưng ông vẫn thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh của mình trên trang cá nhân.

Còn về Ngọc Trinh, sau biến cố vào năm 2023, nữ người mẫu có thời gian thay đổi sang hình ảnh nhẹ hơn, không còn phát ngôn hay chiêu trò sốc óc. Ngọc Trinh tái xuất bằng một vai phụ trong phim điện ảnh chiếu rạp. Nữ người mẫu hiện đã ổn định cuộc sống và trở lại hoạt động, tham gia các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân có 3 triệu người theo dõi, chân dài gốc Trà Vinh thường xuyên chia sẻ các bộ hình mới.