Thứ Ba thường là ngày mà guồng quay công việc bắt đầu siết chặt, nhưng với năng lượng của ngày 10/2 này, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn hẳn nhờ những góc chiếu đầy ưu ái của các vì sao. Tử vi ngày mới dự báo một ngày cực kỳ hanh thông, thuận lợi cho những ai biết nắm bắt thời cơ. Đặc biệt, có 3 chòm sao được xem là "con cưng" của ngày 10/2, làm gì cũng thuận, đụng đâu thắng đó, tiền bạc hay tình cảm đều viên mãn đến bất ngờ. Nếu bạn thuộc danh sách này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những món quà từ vũ trụ, còn nếu không, cũng đừng lo, vẫn có những lời khuyên hữu ích để bạn lội ngược dòng ngoạn mục.

1. Kim Ngưu: "Cục cưng" của Thần Tài, ngồi mát ăn bát vàng

Nếu phải tìm ra quán quân may mắn nhất trong ngày 10/2 này, chắc chắn vương miện phải thuộc về Kim Ngưu. ngày 10/2, dường như mọi rắc rối tài chính hay những cơn đau đầu vì "cơm áo gạo tiền" của bạn sẽ tan biến sạch trơn. Các Kim Ngưu chan sẽ cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ vững chãi và an tâm. Không phải tự nhiên mà tiền rơi vào túi, nhưng những nỗ lực âm thầm của bạn bấy lâu nay bỗng dưng đơm hoa kết trái đúng vào lúc này. Có thể là một khoản thưởng nóng, một món nợ cũ bỗng dưng được hoàn trả, hay một dự án đầu tư bắt đầu sinh lời.

Điều đáng nói là thái độ làm việc của Kim Ngưu ngày 10/2 cực kỳ thư thái. Bạn không cần phải gồng mình lên tranh đấu, cứ làm đúng bổn phận, tỉ mỉ và chăm chút như bản tính vốn có, tự khắc cấp trên và đối tác sẽ nhìn ra giá trị của bạn. Chuyện tình cảm của Kim Ngưu cũng êm đềm như một bản nhạc lo-fi chiều thu, không ồn ào nhưng đủ ấm áp để bạn thấy bình yên sau giờ làm. Lời khuyên cho Ngưu là hãy cứ tận hưởng, đừng nghi ngờ may mắn của mình, vì bạn xứng đáng được như thế.

2. Thiên Bình: Ngoại giao khéo léo, "lời nói gói vàng"

Ngày 10/2 mở ra một sân khấu rực rỡ dành riêng cho Thiên Bình. Vốn dĩ đã là chòm sao của sự hòa nhã và cái đẹp, ngày 10/2 năng lượng này của bạn càng được vũ trụ khuếch đại lên gấp bội. Đi đến đâu, Thiên Bình cũng tỏa ra khí chất cuốn hút, khiến người đối diện không thể không yêu mến. Đây là thời điểm vàng để bạn đi đàm phán, ký kết hợp đồng hay đơn giản là... đi xin xỏ một đặc ân nào đó. Đừng ngạc nhiên nếu ngày 10/2 sếp bỗng dưng dễ tính lạ thường với bạn, hay khách hàng khó tính nhất cũng gật đầu cái rụp trước đề xuất của bạn.

Sự "ưu ái" của trời xanh dành cho Thiên Bình còn nằm ở các mối quan hệ xã giao. Bạn sẽ gặp được quý nhân – người mà chỉ qua vài câu chuyện phiếm cũng mở ra cho bạn một hướng đi mới sáng rạng trong sự nghiệp. Về mặt tình cảm, hội độc thân có thể sẽ trúng tiếng sét ái tình ngay tại nơi công sở hoặc quán cà phê quen thuộc, một ánh mắt chạm nhau cũng đủ làm nên chuyện. ngày 10/2, vũ khí tối thượng của Thiên Bình chính là nụ cười và sự chân thành, hãy tận dụng nó triệt để nhé.

3. Nhân Mã: Bứt phá giới hạn, năng lượng bùng nổ

Nếu Kim Ngưu may mắn về tiền, Thiên Bình đỏ vận về người, thì Nhân Mã lại là ngôi sao sáng nhất về sự nghiệp và năng lượng cá nhân trong ngày 10/2. Cảm giác uể oải, trì trệ của những ngày trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tinh thần hừng hực khí thế "chiến đấu". Những chú Ngựa cảm thấy đôi chân mình muốn đi, cái đầu mình muốn nảy số liên tục. ngày 10/2 rất hợp để Nhân Mã bắt tay vào những dự án mới, hoặc giải quyết dứt điểm những tồn đọng cũ kỹ.

Trực giác của Nhân Mã ngày 10/2 cực kỳ nhạy bén. Bạn nhìn thấy cơ hội trong những tình huống mà người khác thấy bế tắc. Sự lạc quan tếu táo của bạn còn lan tỏa sang cả đồng nghiệp, biến không khí làm việc căng thẳng trở nên dễ chịu hơn. Thậm chí, một vài Nhân Mã còn có tin vui liên quan đến chuyện đi lại, xuất ngoại hoặc học hành nâng cao trình độ. Vũ trụ đang bật đèn xanh cho mọi ý tưởng điên rồ nhất của bạn, nên đừng ngại thử thách bản thân. "Liều ăn nhiều" chính là khẩu hiệu dành cho Nhân Mã trong ngày này.

Điểm nhanh qua các chòm sao còn lại: Một chút lưu ý để ngày mới trọn vẹn

Trong khi 3 chòm sao trên đang tận hưởng hào quang, thì các cung còn lại cũng có một ngày 10/2 không hề tệ, chỉ là cần chút tinh tế để mọi thứ trôi chảy hơn. Bạch Dương và Sư Tử cần học cách hạ cái tôi xuống một chút, đừng để sự nóng nảy nhất thời làm hỏng việc lớn, chậm lại một nhịp sẽ thấy mọi thứ sáng tỏ hơn. Song Tử và Bảo Bình đầu óc đang bay bổng với hàng tá ý tưởng, nhưng cẩn thận kẻo "lắm mối tối nằm không", hãy tập trung vào một việc quan trọng nhất thôi nhé.

Nhóm cung Nước như Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư ngày 10/2 tâm trạng hơi nhạy cảm, dễ tủi thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Đừng suy diễn quá nhiều, thực ra mọi người xung quanh vẫn rất quan tâm đến bạn, chỉ là họ đang bận rộn chút thôi. Còn Xử Nữ và Ma Kết, hai "con ong chăm chỉ" này vẫn miệt mài làm việc, tuy không có lộc trời cho bất ngờ nhưng sự ổn định và chắc chắn của các bạn chính là nền móng cho thành công rực rỡ vào cuối tháng. Nhìn chung, ngày 10/2 là một ngày khá dễ chịu, chỉ cần mỗi người biết hài lòng và nỗ lực theo cách riêng của mình.

Dù sao chiếu mệnh có tốt đến đâu, may mắn cũng chỉ là cơn gió, thái độ sống mới là cánh buồm. Ngày 10/2, hãy cứ bước ra đường với một nụ cười thật tươi, mặc một chiếc áo màu may mắn của bạn, và tin rằng: Mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)