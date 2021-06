Cha đẻ của Dustin On The Go là ai mà trở thành Youtuber Việt Nam duy nhất vừa được Youtube thế giới vinh danh?

Thời đại công nghệ số, vô vàng những nội dung, chủ đề được sáng tạo ra xây dựng thành những series trên mạng xã hội. Hàng loạt kênh giải trí mọc lên như nấm trên Youtube từ đầu tư chuyên nghiệp đến giản dị, mộc mạc. Ngoài phục vụ đam mê, đây cũng là nguồn thu nhập đáng kể cho những người đầu tư thành công ở lĩnh vực này.

Trong số đó, kênh Dustin On The Go xuất hiện trên Youtube từ tháng 4 năm 2017 với người sáng tạo nội dung là Dustin Phúc Nguyễn. Hiện tại kênh đã sở hữu vài trăm nghìn lượt theo dõi, với nội dung xoay quanh những cuộc trò chuyện, chia sẻ về những chủ đề khác nhau của nghệ sĩ với VJ là Dustin Phúc Nguyễn

Kênh Dustin On The Go nhận được hàng trăm nghìn lượt đăng ký.

Được biết, Dustin Phúc Nguyễn là du học sinh Mỹ về chuyên ngành Quản lý khách sạn. Tuy nhiên vào năm 2012, anh lại tham gia và trở thành quán quân của chương trình VJ Camp. Sau đó, anh có thời gian 5 năm làm VJ cho MTV Việt Nam và dự thi Én Vàng 2016.

Dustin Phúc Nguyễn - cha đẻ kênh Youtube Dustin On The Go

Anh thành lập kênh Dustin On The Go và là người sáng tạo nội dung chính để nuôi dưỡng kênh giải trí của mình. Khán giả bắt đầu biêt đến kênh của anh và cái tên Dustin nhiều hơn khi series Bar Stories ra đời. Chương trình không kịch bản, chỉ là cuộc trò chuyện rất bình thường giữa Dustin và những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, nhưng lại là cầu nối mang những tâm sự trải lòng của nghệ sĩ đến với khán giả.

Tiếp diễn sự thành công của Bar Stories, Dustin Phúc Nguyễn lại tiếp tục sản xuất nhiều show mới với những chủ đề thú vị, không trùng lặp. Love is blind ra đời với vai trò là show hẹn hò dành cho mọi người ở khắp nơi, đặc biệt là cộng đồng LGBT. Đây cũng là cơ hội để những người trong cộng đồng LGBT chia sẻ về bản thân và lan tỏa năng lượng yêu thương đến với mọi người.

Mới đây, Dustin Phúc Nguyễn vừa chia sẻ được Youtube vinh danh là một trong top 4 người sáng tạo nội dung lan tỏa năng lượng tích cực về cộng đồng LGBTQ+ tại khu vực Đông Nam Á. Vì những nội dung tích cực mà anh đã lan tỏa về cộng đồng LGBTQ+, giúp cho xã hội có cái nhìn rộng mỡ hơn và những người trong cộng đồng cũng tự tin bày tỏ bản thân nhiều hơn.

Trên blog của Youtube, Dustin Phúc Nguyễn đã được giới thiệu: "Dustin Phúc Nguyễn đã từ bỏ công việc VJ đầy tiềm năng tại MTV để xây dựng nên kênh Dustin On The Go trên Youtube. Những chương trình do anh sáng tạo nên với sự tham gia của những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng hàng đầu. Rất nhiều chương trình được khán giả đánh giá cao như Bar Stories, Caraoke with Dustin,...và Love Is Blind đã xuất hiện vào năm 2020 với vai trò là chương trình trò chuyện, hẹn hò dành cho các cặp đôi thuộc mọi giới tính, cho thấy mọi giới tính đều có cơ hội tìm được tình yêu như nhau."