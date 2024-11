CEO Nie Phạm nỗ lực đổi mới công nghệ sản xuất yến

Trong nhịp sống hối hả ngày nay, việc chăm sóc sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Yến tự sôi là giải pháp giúp bạn bổ sung dinh dưỡng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Yến tự sôi chứa 100% yến thật với thành phần chính là yến nguyên chất (7 gram yến tươi), không pha tạp chất, đảm bảo chất lượng

Yến tự sôi - Thời đại mới của yến sào

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi sự tiện lợi tối đa. Ngành yến sào cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Thay vì mất nhiều thời gian ngâm, nhặt và chế biến tổ yến truyền thống, giờ đây, bạn có thể thưởng thức yến sào một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn với yến tự sôi. Không còn cảnh xé seal hộp thiếc vất vả, sắc bén đứt tay, cũng không còn lo lắng về chất lượng sản phẩm. Yến tự sôi mang đến trải nghiệm ẩm thực sang trọng ngay tại nhà, công sở, sự kiện, du lịch... Công nghệ đã mang đến một cuộc cách mạng cho ngành yến sào. "Cục tự sôi" là một thành phần quan trọng trong các sản phẩm ăn liền hiện đại, đặc biệt là yến tự sôi. Chỉ cần giật dây, cục tự sôi đóng vai trò như một nguồn nhiệt nhỏ gọn, giúp làm nóng nước và yến sào bên trong bao bì, tạo ra một chén yến nóng hổi, sẵn sàng để thưởng thức. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, yến tự sôi không chỉ giữ nguyên được hương vị thơm ngon tự nhiên mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc đưa yến sào đến gần hơn với người tiêu dùng.

Công nghệ tự sôi hiện đại: Không cần chế biến, chỉ với một động tác kéo dây, đợi sau 3 phút sẽ có ngay một tô yến nóng hổi mà không cần đun nấu

CEO Nie Phạm đến với ngành yến sào từ một mong muốn đơn giản: được tận hưởng những sản phẩm yến sào chất lượng, an toàn và tiện lợi cho cả gia đình. Chính điều đó đã thôi thúc cô hợp tác với các nhà máy đạt tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, GMP, HACCP... Với Nie Phạm, yến sào không chỉ là một món ăn bổ dưỡng mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi sản phẩm của Nie Phạm đều mang đậm tâm huyết của người sáng lập, từ yến thật có kiểm định chất lượng rõ ràng, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Tạọ khác biệt với nhiều thương hiệu yến sào khác, Nie Phạm luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, thể hiện rõ trong việc không ngừng đầu tư, cải tiến sản phẩm nhằm mang đến chất lượng cao cấp nhất cho người tiêu dùng và vươn ra thị trường quốc tế. Mang đến một cái công nghệ đột phá về một cái sự trải nghiệm tiêu dùng mới, Nie Phạm cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm yến tự sôi an toàn, chất lượng, thơm ngon, bổ sung, thay thế 1 bữa ăn dinh dưỡng cho cơ thể. Với Nie Phạm, yến sào không chỉ là một sản phẩm, mà còn là một quà tặng tinh tế, chất lượng.

Từ một mong muốn đơn giản là được thưởng thức yến sào một cách tiện lợi và an toàn, Nie Phạm đã không ngừng nỗ lực để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao cấp nhất, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại

Nâng tầm quà tặng sang trọng, ý nghĩa

Quà tặng yến sào tự sôi là một ý tưởng vô cùng ý nghĩa và thiết thực, đặc biệt dành tặng cho những người thân yêu. Với sản phẩm này, người nhận không chỉ được thưởng thức món ăn bổ dưỡng mà còn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ người tặng.

"Giờ đây mỗi khi đi nước ngoài công tác, tôi đều thủ sẵn những hộp yến tự sôi để dùng mỗi khi mình không ăn được nhiều đồ địa phương, thèm một món ăn ấm nóng, dinh dưỡng đầy tiện lợi. Với thiết kế sang trọng, mình cũng có thể mang làm quà biếu bạn bè, đối tác. Mọi người khi sử dụng đều cho nhận xét rất tốt", Nie Phạm chia sẻ.

Hiện yến tự sôi mang thương hiệu NIEPHAM đã xuất khẩu hơn 10 nước, trong đó có Singapore, Mỹ, Úc... Tùy yêu cầu thị trường, yến tự sôi sẽ là dạng có nước sẵn hoặc sấy khô, chỉ cần chế nước lạnh và giựt dây làm nóng là dùng ngay.

Nie Phạm - người phụ nữ đam mê mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, đã tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành yến sào với sản phẩm yến tự sôi độc đáo

Nữ doanh nhân tài năng: CEO Nie Phạm

