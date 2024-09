CEO Mạc Ngát và hành trình tạo dựng Ninna Beauty & Academy

Hành trình gây dựng thương hiệu cho riêng mình

Làm đẹp là sở thích, là niềm đam mê của chị Mạc Ngát

Từ lâu đến nay, chăm sóc và làm đẹp luôn là một sở thích, một niềm đam mê đối với hầu hết các chị em phụ nữ. Chị Mạc Ngát cũng là một trong số đó, tuy nhiên chị không chỉ yêu thích làm đẹp mà còn biến sở thích đó thành công việc của mình và gặt hái được những thành công không nhỏ.

Từ nhỏ chị Ngát đã rất thích những thứ liên quan tới làm đẹp như make up, tạo kiểu tóc, sơn móng tay… Đến khi dần trưởng thành chị nhận thức được là bản thân yêu thích cái đẹp và muốn hướng tới ngành nghề liên quan tới làm đẹp. Trong quá trình tìm hiểu và trải nghiệm các phương pháp làm đẹp đang thịnh hành, chị tình cờ biết đến phun xăm thẩm mỹ và quyết định chọn theo đuổi, chinh phục nó.

Chị Mạc Ngát ngày đêm nỗ lực học hỏi và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng

Khi đã xác định được hướng đi cho tương lai của mình, chị Mạc Ngát đã ngày đêm nỗ lực học hỏi và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm. Quá trình này chị gặp không ít khó khăn và thách thức, tuy nhiên với niềm đam mê mãnh liệt với nghề nên chị đều cố gắng biến những điều đó thành động lực và cố gắng vượt qua.

"Trên đời này không có thành công nào là dễ dàng, không có vinh quang nào mà không phải trải qua đắng cay, thử thách, gian nan. Chỉ khi bạn không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên và kiên trì theo đuổi đam mê thì chúng ta mới có được cuộc sống tốt hơn và gặt hái được những thành công.", chị Ngát chia sẻ.

Nữ CEO trẻ được vinh danh ở hạng mục "Bàn tay vàng phun thêu châu Á 2024"

Những cố gắng, nỗ lực của chị Mạc Ngát được đền đáp xứng đáng khi năm 2024, chị được mời làm ban giám khảo cuộc thi "Đại hội giao lưu ngành làm đẹp thế giới 2024" do Hiệp hội trao đổi kỹ năng nghề thế giới (WCVFA)/Hiệp hội phát triển năng lực ngành làm đẹp Hàn Quốc (KBDA)/Bộ Lao động đăng cai tổ chức. Bên cạnh đó, chị cũng được sướng tên vinh danh ở hạng mục "Bàn tay vàng phun thêu châu Á 2024". Đây là sự kiện lớn nhất ngành làm đẹp Việt Nam Asia PMU Beauty Festival 2024 phoneix – "Rise from the ashes" mùa 4 quy tụ hơn 100 chuyên gia trên 16 quốc gia tham dự với có sự góp mặt của rất nhiều Master "đình đám" trong ngành phun thêu Việt và quốc tế.

Không chỉ vậy, sau nhiều năm gắn bó với nghề chị còn gây dựng được một thương hiệu làm đẹp cho riêng mình đó là Ninna Beauty & Academy. Công ty có địa chỉ tại tầng 3, số 9, ngõ 75 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ra đời với ước muốn đem tới vẻ đẹp hoàn mỹ cho phụ nữ Việt; giúp chị em phụ nữ có được hình ảnh cá nhân chỉn chu, sang trọng, rạng rỡ và tự tin hơn.

Ninna Beauty & Academy – địa chỉ làm đẹp tin cậy của phái đẹp

Ninna Beauty & Academy do chị Mạc Ngát sáng lập và phát triển

Ninna Beauty & Academy chuyên hoạt động trong lĩnh vực phun xăm và nối mi là địa chỉ làm đẹp quen thuộc và uy tín của nhiều chị em phụ nữ. Nơi đây được trang bị máy móc, cơ sở vật chất hiện đại cùng với công nghệ phun xăm thẩm mỹ tiên tiến.

Kể từ khi thành lập đến nay, Ninna Beauty & Academy luôn đặt chất lượng lên hàng đầu nhằm đảm bảo rằng khách hàng có trải nghiệm tốt, đạt được sự ưng ý. Mỗi khách hàng đến với Ninna Beauty & Academy đều được tiếp đón và chăm sóc một cách tỉ mỉ, chuyên nghiệp. Các liệu trình thẩm mỹ được tư vấn kỹ lưỡng và thiết kế dựa trên tình trạng riêng của từng khách hàng, điều đó sẽ tránh tình trạng sưng, viêm và các tác động phụ không mong muốn.

Không chỉ có chất lượng vượt trội, Ninna Beauty & Academy còn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời khi thiết kế không gian thân thiện và bố trí khoa học từng phòng ban, khu vực. Đến đây, khách hàng sẽ được thư giãn và thả mình trong một không gian yên tĩnh, thoải mái và thư thái. Đồng thời, khách hàng cũng sẽ được tiếp đón và trải nghiệm dịch vụ một cách an toàn, hiệu quả với đội ngũ nhân viên đều là những chuyên gia có trình độ cao, được đào tạo kỹ lưỡng về kiến thức chuyên môn và kỹ năng.

Ninna Beauty & Academy đã đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn trên khuôn mặt nhiều chị em phụ nữ

Trên hành trình phát triển thương hiệu, Ninna Beauty & Academy đã đạt được những thành tựu nhất định. Nhiều chị em phụ nữ đã được Ninna Beauty & Academy đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn trên đôi mắt, bờ môi, hàng chân mày để tự tin tỏa sáng. Đó chính là niềm vui, là nguồn động lực to lớn mỗi ngày đối với CEO Mạc Ngát nói riêng và với tập thể Ninna Beauty & Academy nói chung.

Tin chắc rằng, hành trình của Ninna Beauty & Academy được dẫn dắt bởi CEO Mạc Ngát với tâm huyết và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang lại sự tự tin và vẻ đẹp tốt nhất cho phái đẹp sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.