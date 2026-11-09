CEO Jensen Huang của Nvidia giàu thứ mấy thế giới?

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes , tính đến sáng 9/11 (giờ Việt Nam), Jensen Huang sở hữu khoảng 162,2 tỷ USD, đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Jensen Huang giàu thứ 8 thế giới. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào ngày 5/11, tài sản của Jensen Huang đã giảm gần 12 tỷ USD trong một phiên giao dịch khi cổ phiếu Nvidia lao dốc. Theo Forbes , mức giảm khiến CEO Nvidia có thời điểm tụt xuống vị trí thứ 9 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Jensen Huang sinh năm 1963, là đồng sáng lập hãng sản xuất chip đồ họa Nvidia vào năm 1993 và giữ chức vụ CEO kiêm chủ tịch kể từ đó. Từ một công ty sản xuất chip đồ họa, Nvidia đã phát triển thành tập đoàn công nghệ giữ vai trò quan trọng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Dưới sự lãnh đạo của Jensen Huang, GPU của Nvidia đã vươn lên thống trị, đầu tiên là trong lĩnh vực game máy tính và hiện nay là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giúp giá trị vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 5 nghìn tỷ USD vào năm 2025.

Phần lớn tài sản của ông Huang đến từ cổ phần tại doanh nghiệp này. Theo Forbes , Jensen Huang sở hữu khoảng 4% cổ phần của Nvidia.

Jensen Huang đã tặng Đại học Stanford 30 triệu USD để xây dựng một trung tâm kỹ thuật. Năm 2022, Jensen Huang tặng 50 triệu USD cho Đại học bang Oregon để xây dựng một trung tâm nghiên cứu mang tên ông.

Tại Việt Nam, t ỷ phú Jensen Huang từng gây chú ý với hình ảnh giản dị trong hai chuyến thăm vào tháng 12/2023 và tháng 12/2024. Ông Jensen Huang thoải mái mặc áo phông, quần jeans, ngồi ghế nhựa tại một quán ăn trên phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội, thưởng thức ốc và uống bia cùng đồng nghiệp.

Mới đây, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, gây xôn xao dư luận quốc tế khi gửi thư tới toàn thể nhân viên tập đoàn, thừa nhận đã không chung thủy với vợ và công khai xin lỗi gia đình.

Jensen Huang cho biết, gia đình luôn dành cho mình tình yêu và sự ủng hộ, nhưng bản thân đã khiến những người thân yêu thất vọng. Vị tỷ phú nhận toàn bộ trách nhiệm, đồng thời hy vọng có thể hàn gắn gia đình và lấy lại niềm tin của vợ, các con.