Jensen Huang thừa nhận ngoại tình nhưng có 4 câu hỏi về những người phụ nữ liên quan vẫn còn là ẩn số lớn

Sau lời thú nhận không chung thủy của Jensen Huang, câu chuyện đời tư của vị CEO NVIDIA trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, điều khiến công chúng tò mò không chỉ là việc một người đàn ông có cuộc hôn nhân hơn 40 năm thừa nhận phản bội vợ, mà còn là những khoảng trống xung quanh người phụ nữ được truyền thông nhắc đến trong vụ việc.

Trong bức thư gửi nhân viên ngày 8/11/2026, Jensen Huang, 63 tuổi, lần đầu thừa nhận rõ ràng: “Tôi đã không chung thủy với vợ”. Ông cũng nhận trách nhiệm về những tổn thương gây ra cho vợ và các con, đồng thời thừa nhận không có lời biện minh nào cho hành động của mình.

Đáng chú ý, Jensen không nhắc đến tên người phụ nữ liên quan trong bức thư. Trong khi đó, Financial Times và một số hãng tin quốc tế đã đề cập đến Alice Huang, cựu lãnh đạo của doanh nghiệp Singapore Megaspeed, như người có quan hệ tình cảm với ông. Những thông tin này được báo chí dẫn từ các nguồn thạo tin, chứ chưa phải lời xác nhận danh tính từ chính Jensen.

Sau lời thú nhận, có ít nhất 4 câu hỏi về mối quan hệ này vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

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1. Jensen Huang và Alice Huang thực sự quen nhau từ khi nào?

Một trong những mốc sớm được báo chí nhắc đến là tháng 6/2024. Khi đó, Alice tham gia một buổi tụ tập của giới công nghệ tại Đài Bắc. Theo thông tin được New York Times dẫn lại, bà nói mình có thể gọi Jensen đến và sau đó ông thực sự xuất hiện.

Gần một năm sau, tháng 5/2025, hai người tiếp tục được ghi nhận tại một bữa tiệc ở Đài Bắc. Những hình ảnh chung khiến công chúng chú ý trở lại sau khi bê bối nổ ra.

Tuy nhiên, hai lần xuất hiện này không chứng minh đó là thời điểm mối quan hệ bắt đầu. Họ đã quen nhau từ trước, thông qua công việc hay những mối quan hệ xã hội? Đây vẫn là câu hỏi chưa được làm rõ.

2. Mối quan hệ đã kéo dài bao lâu và thân thiết đến mức nào?

Jensen đã thừa nhận ngoại tình, nhưng không công khai thời điểm bắt đầu, thời gian kéo dài hay diễn biến cụ thể của mối quan hệ.

Trong khi đó, những hình ảnh được truyền thông nhắc đến cho thấy hai người từng xuất hiện khá gần gũi tại các buổi gặp gỡ. Dù vậy, không thể chỉ dựa vào một vài bức ảnh để xác định mức độ gắn bó hay dựng nên lịch trình tình cảm của họ.

Đây cũng là khoảng trống khiến câu chuyện chưa thể khép lại chỉ bằng một lời xin lỗi.

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3. Người vợ đồng hành hơn 40 năm có biết chuyện trước khi chồng công khai thừa nhận?

Jensen và Lori Huang quen nhau từ thời sinh viên, xây dựng gia đình khi ông chưa trở thành một trong những doanh nhân quyền lực nhất ngành công nghệ.

Trong nhiều năm, Jensen từng kể công khai về chuyện theo đuổi vợ và nhắc đến sự đồng hành của bà trong hành trình xây dựng sự nghiệp. Bởi vậy, lời thú nhận ngoại tình càng khiến công chúng đặt câu hỏi về những gì đã diễn ra phía sau hình ảnh gia đình được ông chia sẻ.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin đáng tin cậy xác nhận Lori biết chuyện từ khi nào, biết bằng cách nào hay phản ứng ra sao.

4. Sau lời xin lỗi, cuộc hôn nhân hơn 40 năm sẽ đi về đâu?

Đây có lẽ là câu hỏi được quan tâm nhất nhưng cũng là điều người ngoài khó có thể trả lời thay gia đình Jensen.

Trong thư, ông nói yêu vợ con, thừa nhận lời xin lỗi không thể đảo ngược những gì đã xảy ra và hy vọng gia đình có thể chữa lành, để theo thời gian ông lấy lại được niềm tin.

Cách diễn đạt này cho thấy Jensen hiểu rằng hậu quả của ngoại tình không thể giải quyết chỉ bằng một lời nhận lỗi. Tuy nhiên, chưa có tuyên bố công khai nào từ Lori về việc bà có tha thứ hay lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân hay không.

Sau cùng, điều khiến vụ việc được chú ý không đơn thuần là một tỷ phú ngoại tình. Đó còn là câu chuyện về một cuộc hôn nhân kéo dài hơn bốn thập kỷ, nơi người đàn ông từng nhiều lần kể về tình yêu dành cho vợ nay phải thừa nhận chính mình đã phá vỡ sự tin tưởng ấy.

Có những câu chuyện tình yêu khiến người ta ngưỡng mộ vì đã đi cùng nhau rất lâu. Nhưng thời gian chung sống không phải bằng chứng tuyệt đối cho lòng chung thủy. Và trong một cuộc hôn nhân, đôi khi điều khó lấy lại nhất sau phản bội không phải là tình cảm, mà là niềm tin rằng người nằm cạnh mình vẫn luôn thành thật.