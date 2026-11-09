Toàn văn thư thú nhận ngoại tình của CEO NVIDIA Jensen Huang

Chuyện gì đang xảy ra?

Ngày 29/10, New York Times đưa tin các quan chức tình báo Mỹ kết luận rằng Alice Huang, một lãnh đạo của Megaspeed, công ty bán dẫn có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của Nvidia, làm việc cho chính phủ Trung Quốc và đã tiếp cận thân thiết với Jensen Huang. Hai người không có quan hệ họ hàng dù trùng họ.

Cùng ngày, ông Jensen Huang nói với Bloomberg rằng các cuộc tiếp xúc đó "liên quan tới Megaspeed, và hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường". Nvidia khi ấy cũng khẳng định công ty không chia sẻ thông tin mật với khách hàng.

Ngày 6/11, Financial Times đưa tin về một bản ghi nhớ của chính phủ Mỹ mô tả đây là quan hệ tình cảm. Theo các bản tin, bản ghi nhớ từng được lưu hành trong giới hoạch định chính sách Mỹ trong năm nay nêu rằng bà Alice Huang được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ để thu thập thông tin về người đứng đầu Nvidia.

Đến ngày 8/11, ông Huang gửi thư cho nhân viên và Nvidia công bố lá thư này. Trong thư, ông thừa nhận ngoại tình nhưng không nhắc tên người phụ nữ và không đề cập trực tiếp tới cáo buộc hoạt động tình báo.

Hội đồng quản trị Nvidia cùng lúc thông báo lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập, làm việc với luật sư bên ngoài, để điều tra mối quan hệ này và xem xét liệu bí mật công ty hay lợi ích an ninh quốc gia có bị xâm phạm hay không. Hội đồng nói họ "không có cơ sở nào để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm", đồng thời bày tỏ "tin tưởng vào Jensen và ban lãnh đạo của ông".

Người phát ngôn Nvidia, ông John Rizzo, cho biết "Jensen cam kết tiếp tục dẫn dắt Nvidia với vai trò CEO, không gián đoạn". Ông Huang, 63 tuổi, vẫn giữ chức.

Phía Mỹ, chủ tịch ba ủy ban thuộc Hạ viện đã đề nghị ông Huang tự nguyện dự một buổi điều trần kín vào ngày 18/11. Thượng nghị sĩ Chris Coons nói "Quốc hội sẽ điều tra và tìm ra câu trả lời". Phía Trung Quốc gọi các cáo buộc là "suy đoán vô căn cứ".

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý ba vào ngày 17/11, một ngày trước buổi điều trần.

Trên thực tế, cáo buộc bà Alice Huang hoạt động tình báo xuất phát từ kết luận của các quan chức tình báo Mỹ theo tường thuật của New York Times và một bản ghi nhớ chính phủ theo tường thuật của Financial Times. Bà chưa bị buộc tội và cáo buộc chưa được chứng minh. Điều ông Huang thừa nhận trong thư là chuyện ngoại tình, không phải chuyện để lộ thông tin.

Toàn văn lá thư thú nhận ngoại tình trước vợ con và công ty của CEO NVIDIA Jensen Huang

Gửi các đồng nghiệp tại NVIDIA,

Tôi nợ gia đình mình và tất cả các bạn một lời xin lỗi.

Tôi đã không trung thực với vợ tôi. Những việc tôi làm đã gây tổn thương cho bà ấy và các con chúng tôi. Không có lời biện hộ nào cho điều đó. Tôi vô cùng hối lỗi.

Suốt cuộc đời mình, gia đình đã cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ. Họ đáng được nhận từ tôi sự trung thực và lòng trung thành. Thay vào đó, tôi đã làm họ thất vọng và phá hỏng cuộc sống mà chúng tôi cùng nhau dựng nên. Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về việc mình đã làm và về những tổn thương mình gây ra, và tôi chấp nhận mọi chỉ trích đi kèm.

Gửi vợ và gia đình tôi: tôi yêu mọi người. Tôi biết một lời xin lỗi không thể xóa đi những gì tôi đã làm. Tôi mong gia đình mình sẽ lành lại, và mong rằng theo thời gian, tôi có thể giành lại niềm tin của mọi người.

Gửi các đồng nghiệp tại NVIDIA, trong đó có những người đã làm việc cùng tôi hàng chục năm, và gửi hội đồng quản trị, các đối tác cùng cổ đông của chúng ta trên khắp thế giới: các bạn đáng được nhận ở tôi điều tốt hơn thế. Được dẫn dắt NVIDIA là niềm vinh dự của cả đời tôi. Trách nhiệm của tôi là phục vụ các bạn và xứng đáng với niềm tin các bạn đặt vào tôi. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó. Tôi cam kết trọn vẹn với NVIDIA và sẽ nỗ lực để giành lại sự tin tưởng của các bạn.

Về những lo ngại an ninh quốc gia được nêu trong các bản tin báo chí, Hội đồng quản trị NVIDIA đã khởi động một cuộc điều tra độc lập. Tôi ủng hộ cuộc điều tra này và sẽ hợp tác đầy đủ. Tôi yêu đất nước của chúng ta và yêu công ty của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ NVIDIA và ủng hộ an ninh quốc gia của nước Mỹ. Tôi tự hào và biết ơn vì được là một người Mỹ.

Gia đình tôi không chịu trách nhiệm gì về những lựa chọn của tôi. Tôi chịu. Xin hãy để cho họ sự riêng tư.

Jensen.

Theo Washington Post